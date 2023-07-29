Рейтинг@Mail.ru
Маковей: не стоит пытаться оформить субсидии на сотрудников в декрете - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230729/makovey-ne-stoit-pytatsya-oformit-subsidii-na-sotrudnikov-v-dekrete-1130383254.html
Маковей: не стоит пытаться оформить субсидии на сотрудников в декрете
Маковей: не стоит пытаться оформить субсидии на сотрудников в декрете - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Маковей: не стоит пытаться оформить субсидии на сотрудников в декрете
Предпринимателям туристической отрасли Крыма следует быть более ответственными и честными при оформлении документов на получение субсидий в размере четырех МРОТ РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T11:02
2023-07-29T11:02
сергей маковей
туризм
отдых в крыму
крым
субсидии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111554/03/1115540373_0:21:3071:1748_1920x0_80_0_0_2970dc3e6994398540707cbe0ea2066f.jpg
Председатель крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей
Председатель крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Предпринимателям туристической отрасли Крыма следует быть более ответственными и честными при оформлении документов на получение субсидий в размере четырех МРОТ на каждого сотрудника. К этому в эфире радио "Спутник в Крыму" призвал председатель крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.Средства на поддержку турбизнеса в Крыму и Севастополе ранее поручил выделить президент Владимир Путин. В свою очередь глава минэкономразвития РФ Максим Решетников предложил выплатить по четыре МРОТ на каждого сотрудника предприятий отрасли при условии сохранения коллективов.Гость студии отметил, что данная мера (только с выплатой двух МРОТ) уже применялась весной. Тогда некоторые "особо предприимчивые представители сферы пытались получить выплаты на находящихся декретных или неоплачиваемых отпусках".Кроме того, председатель крымской гостиничной ассоциации отметил, что названная мера поддержки будет распространяться только на предприятия и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 1 января 2023 года. По его мнению, следует несколько расширить данный коридор, к примеру – включить в перечень предприятия, зарегистрированные до 1 мая 2023 года.Ранее на поддержку компаний, которые сохранили 80% коллектива, предоставлялись выплаты в размере двух МРОТ (минимальных размеров оплаты труда). Совокупный размер прямой субсидии составил 840 млн рублей. Мера оказалась эффективной – 2 300 компаний, где работают более 27 тысяч человек, сохранили коллективы и продолжили работать.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпаркахСколько туристов отдохнули в КрымуАксенов рассказал о реабилитации бойцов СВО в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230706/kabmin-vydelit-25-mlrd-rubley-na-podderzhku-turizma-v-krymu-i-sevastopole-1129862993.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111554/03/1115540373_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_00649846ca86ac5b1d909c9455b211c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей маковей, туризм, отдых в крыму, крым, субсидии
Маковей: не стоит пытаться оформить субсидии на сотрудников в декрете

Крымский турбизнес призвали быть честным при оформлении заявок на получение субсидий

11:02 29.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Предпринимателям туристической отрасли Крыма следует быть более ответственными и честными при оформлении документов на получение субсидий в размере четырех МРОТ на каждого сотрудника. К этому в эфире радио "Спутник в Крыму" призвал председатель крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.
Председатель крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей
11:02
Средства на поддержку турбизнеса в Крыму и Севастополе ранее поручил выделить президент Владимир Путин. В свою очередь глава минэкономразвития РФ Максим Решетников предложил выплатить по четыре МРОТ на каждого сотрудника предприятий отрасли при условии сохранения коллективов.
Гость студии отметил, что данная мера (только с выплатой двух МРОТ) уже применялась весной. Тогда некоторые "особо предприимчивые представители сферы пытались получить выплаты на находящихся декретных или неоплачиваемых отпусках".
"Хотел бы обратить внимание предпринимателей, чтобы они, прежде всего, внимательно заполняли документы, а во-вторых понимали, что государство очень четко мониторит и отслеживает информацию по выплате налогов за этих сотрудников, – сказал Маковей. – Если отправили сотрудника в отпуск, не платите за него налоги, почему государство должно на него выплачивать субсидию?"
Кроме того, председатель крымской гостиничной ассоциации отметил, что названная мера поддержки будет распространяться только на предприятия и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 1 января 2023 года. По его мнению, следует несколько расширить данный коридор, к примеру – включить в перечень предприятия, зарегистрированные до 1 мая 2023 года.
"Это совершенно резонный вопрос, поскольку предприниматели, которые зарегистрировали бизнес позже, не смогут рассчитывать на эту поддержку. При этом они уже вложили средства, работают и стараются развивать бизнес", – подчеркнул Маковей.
Ранее на поддержку компаний, которые сохранили 80% коллектива, предоставлялись выплаты в размере двух МРОТ (минимальных размеров оплаты труда). Совокупный размер прямой субсидии составил 840 млн рублей. Мера оказалась эффективной – 2 300 компаний, где работают более 27 тысяч человек, сохранили коллективы и продолжили работать.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Госдума приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках
Сколько туристов отдохнули в Крыму
Аксенов рассказал о реабилитации бойцов СВО в Крыму
Спасатель на вышке на пляже Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
6 июля, 16:24Туризм
Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на поддержку туризма в Крыму и Севастополе
 
Сергей МаковейТуризмОтдых в КрымуКрымСубсидии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:16Москалькова призвала ООН осудить теракт Киева в Таганроге
12:58Российские военные пресекли попытки форсирования Днепра
12:32Два миллиона за сутки: сколько крымчан попались на уловки мошенников
12:07Налоговики выявляют тысячи случаев занижения зарплаты в Крыму
11:43В Севастополе рецидивист украл аквариум и поменял его на пиво
11:20Крымский мост: проезд свободен с обеих сторон
11:02Маковей: не стоит пытаться оформить субсидии на сотрудников в декрете
10:27В Таганроге выросло число пострадавших после ракетного удара
10:10Ситуация на Керченской переправе на утро субботы – погода и трафик
09:58Чтобы брат гордился: школьник из Крыма выиграл первенство России по боксу
09:37Каноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января
09:11Зеленский подтвердил ракетный прилет в здание СБУ в Днепропетровске
08:52Регистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасность
08:39Как жили век тому назад крымские татары – кот Мостик узнал подробности
08:06Как и где гулять с собакой в Крыму – ветеринар назвала главные правила
06:11Крымский мост открыт
00:01Без осадков: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 29 июля
23:35Крымский мост временно закрыт для проезда
22:02Главные новости Крыма: 28 июля
Лента новостейМолния