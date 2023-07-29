https://crimea.ria.ru/20230729/makovey-ne-stoit-pytatsya-oformit-subsidii-na-sotrudnikov-v-dekrete-1130383254.html

Маковей: не стоит пытаться оформить субсидии на сотрудников в декрете

Маковей: не стоит пытаться оформить субсидии на сотрудников в декрете - РИА Новости Крым, 29.07.2023

Маковей: не стоит пытаться оформить субсидии на сотрудников в декрете

Предпринимателям туристической отрасли Крыма следует быть более ответственными и честными при оформлении документов на получение субсидий в размере четырех МРОТ РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T11:02

2023-07-29T11:02

2023-07-29T11:02

сергей маковей

туризм

отдых в крыму

крым

субсидии

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Председатель крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей Председатель крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Предпринимателям туристической отрасли Крыма следует быть более ответственными и честными при оформлении документов на получение субсидий в размере четырех МРОТ на каждого сотрудника. К этому в эфире радио "Спутник в Крыму" призвал председатель крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.Средства на поддержку турбизнеса в Крыму и Севастополе ранее поручил выделить президент Владимир Путин. В свою очередь глава минэкономразвития РФ Максим Решетников предложил выплатить по четыре МРОТ на каждого сотрудника предприятий отрасли при условии сохранения коллективов.Гость студии отметил, что данная мера (только с выплатой двух МРОТ) уже применялась весной. Тогда некоторые "особо предприимчивые представители сферы пытались получить выплаты на находящихся декретных или неоплачиваемых отпусках".Кроме того, председатель крымской гостиничной ассоциации отметил, что названная мера поддержки будет распространяться только на предприятия и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 1 января 2023 года. По его мнению, следует несколько расширить данный коридор, к примеру – включить в перечень предприятия, зарегистрированные до 1 мая 2023 года.Ранее на поддержку компаний, которые сохранили 80% коллектива, предоставлялись выплаты в размере двух МРОТ (минимальных размеров оплаты труда). Совокупный размер прямой субсидии составил 840 млн рублей. Мера оказалась эффективной – 2 300 компаний, где работают более 27 тысяч человек, сохранили коллективы и продолжили работать.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпаркахСколько туристов отдохнули в КрымуАксенов рассказал о реабилитации бойцов СВО в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230706/kabmin-vydelit-25-mlrd-rubley-na-podderzhku-turizma-v-krymu-i-sevastopole-1129862993.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей маковей, туризм, отдых в крыму, крым, субсидии