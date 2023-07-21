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За громкую музыку – штраф! Закон принят в первом чтении
За громкую музыку – штраф! Закон принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 21.07.2023
За громкую музыку – штраф! Закон принят в первом чтении
Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым местные власти смогут вводить... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T16:57
2023-07-21T16:57
2023-07-21T16:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым местные власти смогут вводить штрафы для автомобилистов за нарушение покоя граждан в ночное время. Об этом сообщается на официальном сайте Думы РФ.Речь идет о включении громкой музыки в автомобиле и его движении без глушителя либо с модифицированным глушителем. Инспекторы ГИБДД смогут задерживать транспортные средства, тюнингованные таким способом.Согласно новой редакции закона, субъекты РФ смогут самостоятельно устанавливать такие штрафы и привлекать к ответственности в упрощенном порядке. Если законопроект будет окончательно принят, суммы штрафов будут определяться в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя. Их размер будет варьироваться в диапазоне от 5 до 30 тыс. рублей.Фиксировать нарушения предлагается автоматически — с помощью шумомеров, совмещенных с фото- или видеокамерами.Кроме того, российские парламентарии приняли закон, позволяющий оформлять полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Сейчас это возможно на срок не менее года.Ранее сообщалось, что водителям с июля доступно электронное урегулирование ОСАГО по европротоколу. Это можно будет сделать через портал госуслуг.Читайте также на РИА Новости Крым:Урегулирование убытков по ОСАГО онлайн: что нужно знать автовладельцуПочему старые запчасти могут быть опасны — мнение автоэкспертаРСА требует кратно увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, государственная дума рф, закон и право, общество, гибдд
За громкую музыку – штраф! Закон принят в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении закон о штрафах за громкую музыку в автомобилях ночью