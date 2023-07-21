Рейтинг@Mail.ru
За громкую музыку – штраф! Закон принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230721/za-gromkuyu-muzyku--shtraf-zakon-prinyat-v-pervom-chtenii-1130220146.html
За громкую музыку – штраф! Закон принят в первом чтении
За громкую музыку – штраф! Закон принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 21.07.2023
За громкую музыку – штраф! Закон принят в первом чтении
Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым местные власти смогут вводить... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T16:57
2023-07-21T16:57
новости
государственная дума рф
закон и право
общество
гибдд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/15/1130220308_1:0:1254:705_1920x0_80_0_0_148d795c9adb07ad2107370c7719aa11.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым местные власти смогут вводить штрафы для автомобилистов за нарушение покоя граждан в ночное время. Об этом сообщается на официальном сайте Думы РФ.Речь идет о включении громкой музыки в автомобиле и его движении без глушителя либо с модифицированным глушителем. Инспекторы ГИБДД смогут задерживать транспортные средства, тюнингованные таким способом.Согласно новой редакции закона, субъекты РФ смогут самостоятельно устанавливать такие штрафы и привлекать к ответственности в упрощенном порядке. Если законопроект будет окончательно принят, суммы штрафов будут определяться в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя. Их размер будет варьироваться в диапазоне от 5 до 30 тыс. рублей.Фиксировать нарушения предлагается автоматически — с помощью шумомеров, совмещенных с фото- или видеокамерами.Кроме того, российские парламентарии приняли закон, позволяющий оформлять полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Сейчас это возможно на срок не менее года.Ранее сообщалось, что водителям с июля доступно электронное урегулирование ОСАГО по европротоколу. Это можно будет сделать через портал госуслуг.Читайте также на РИА Новости Крым:Урегулирование убытков по ОСАГО онлайн: что нужно знать автовладельцуПочему старые запчасти могут быть опасны — мнение автоэкспертаРСА требует кратно увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/15/1130220308_250:0:1190:705_1920x0_80_0_0_f5e7345cf873bf7d266ce879e3603b14.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, государственная дума рф, закон и право, общество, гибдд
За громкую музыку – штраф! Закон принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении закон о штрафах за громкую музыку в автомобилях ночью

16:57 21.07.2023
 
© duma.gov.ruПринят в первом чтении законопроект о штрафах за шумную езду ночью
Принят в первом чтении законопроект о штрафах за шумную езду ночью
© duma.gov.ru
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым местные власти смогут вводить штрафы для автомобилистов за нарушение покоя граждан в ночное время. Об этом сообщается на официальном сайте Думы РФ.
Речь идет о включении громкой музыки в автомобиле и его движении без глушителя либо с модифицированным глушителем. Инспекторы ГИБДД смогут задерживать транспортные средства, тюнингованные таким способом.
Согласно новой редакции закона, субъекты РФ смогут самостоятельно устанавливать такие штрафы и привлекать к ответственности в упрощенном порядке. Если законопроект будет окончательно принят, суммы штрафов будут определяться в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя. Их размер будет варьироваться в диапазоне от 5 до 30 тыс. рублей.
Фиксировать нарушения предлагается автоматически — с помощью шумомеров, совмещенных с фото- или видеокамерами.
Кроме того, российские парламентарии приняли закон, позволяющий оформлять полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Сейчас это возможно на срок не менее года.
Ранее сообщалось, что водителям с июля доступно электронное урегулирование ОСАГО по европротоколу. Это можно будет сделать через портал госуслуг.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Урегулирование убытков по ОСАГО онлайн: что нужно знать автовладельцу
Почему старые запчасти могут быть опасны — мнение автоэксперта
РСА требует кратно увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО
 
НовостиГосударственная Дума РФЗакон и правоОбществоГИБДД
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57За громкую музыку – штраф! Закон принят в первом чтении
16:28Терминалы и банкоматы ПСБ доступны по маршруту в Крым через новые регионы
16:16Набережная в Балаклаве будет перекрыта до апреля 2024 года
15:52В России раскрываемость убийств достигла исторического максимума
15:31Двое детей и взрослые погибли в жутком ДТП на Кубани
15:19Отражены 13 атак: ВСУ потеряли более 450 боевиков за сутки
15:06В Евпатории простились с погибшим героем СВО
14:55За сутки поражены 102 артподразделения, склады боеприпасов и топлива ВСУ
14:32Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времени
14:27Банк России принял решение повысить ключевую ставку
14:23Точный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дронов
14:14Игорь Стрелков задержан силовиками в своем доме
14:01Крымский мост: сколько часов ждать досмотра в Керчи и Тамани
13:57Путин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТО
13:54В Севастополе директор предприятия "спрятал" от госбюджета 2,7 млн рублей
13:48Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против РФ - Путин
13:47РНКБ профинансировал строительство АЗС на трассе "Таврида"
13:30Самоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ
13:28Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушения
13:18Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления
Лента новостейМолния