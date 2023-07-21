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Главные новости Крыма: 21 июля - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Главные новости Крыма: 21 июля
Главные новости Крыма: 21 июля - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Главные новости Крыма: 21 июля
Евпатория простилась с героем СВО. Последствия удара БПЛА устраняют в крымском поселке. Пять человек пострадали в аварии на востоке Крыма. Прокуратура Крыма... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T21:45
2023-07-21T21:45
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новости крыма
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Евпатория простилась с героем СВО. Последствия удара БПЛА устраняют в крымском поселке. Пять человек пострадали в аварии на востоке Крыма. Прокуратура Крыма сделала заявление о взяточничестве в республике. В Минтрансе Крыма рассказали о ситуации с бензином. В Симферополе тушили пожар в магазинах на 400 квадратах. Набережная в Балаклаве останется недоступной.О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Евпатория простилась с героем СВОГлава администрации Евпатории Елена Демидова сообщила, что город простился с героем СВО – Максимом Скориком.Последствия удара БПЛА устраняют в поселке КрымаГлава Раздольненского района Денис Олейник рассказал, как устраняют последствия атаки вражеского беспилотника. Пять человек пострадали в аварии на востоке КрымаПять человек пострадали в ДТП с участием трех иномарок на трассе Симферополь – Керчь, сообщили в МЧС Крыма.Прокуратура Крыма сделала заявление о взяточничестве в республикеПрокуратура Крыма поделилась статистикой коррупционных преступлений в республике, уточнив, что взяточничество в регионе – на первом месте.В Минтрансе Крыма рассказали о ситуации с бензиномМинистр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил о поставке в республику десятков вагонов с бензином, которые в течение дня "будут доставлены до заправочных станций". В Симферополе тушили пожар в магазинах на 400 квадратахВ Симферополе на улице Балаклавской горели магазины, пожар удалось локализовать на площади 400 кв. м, подробностями о ЧП поделились в республиканском главке МЧС России.Набережная в Балаклаве останется недоступнойВ связи со строительством яхтенной марины в Балаклаве ограничение дорожного движения на Таврической набережной продлено до апреля 2024 года, сообщили в правительстве Севастополя.
https://crimea.ria.ru/20230721/v-sevastopole-startovala-regata-pamyati-pogibshego-v-svo-zamkomanduyuschego-chf-1130225254.html
https://crimea.ria.ru/20230721/uron-ot-chp-na-kakhovskoy-ges-vklyuchat-v-summu-iska-po-vodnoy-blokade-kryma-1130215940.html
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Главные новости Крыма: 21 июля

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 21 июля

21:45 21.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАвтомобиль на заправке
Автомобиль на заправке - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Евпатория простилась с героем СВО. Последствия удара БПЛА устраняют в крымском поселке. Пять человек пострадали в аварии на востоке Крыма. Прокуратура Крыма сделала заявление о взяточничестве в республике. В Минтрансе Крыма рассказали о ситуации с бензином. В Симферополе тушили пожар в магазинах на 400 квадратах. Набережная в Балаклаве останется недоступной.
О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Евпатория простилась с героем СВО

Глава администрации Евпатории Елена Демидова сообщила, что город простился с героем СВО – Максимом Скориком.
Регата Помним стартовала в Севастополе
19:31
В Севастополе стартовала регата памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФ

Последствия удара БПЛА устраняют в поселке Крыма

Глава Раздольненского района Денис Олейник рассказал, как устраняют последствия атаки вражеского беспилотника.
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
13:12
Урон от ЧП на Каховской ГЭС включат в сумму иска по водной блокаде Крыма

Пять человек пострадали в аварии на востоке Крыма

Пять человек пострадали в ДТП с участием трех иномарок на трассе Симферополь – Керчь, сообщили в МЧС Крыма.
Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП в Симферопольском районе
12:18
В Крыму 12-летний питбайкер влетел в авто - что известно

Прокуратура Крыма сделала заявление о взяточничестве в республике

Прокуратура Крыма поделилась статистикой коррупционных преступлений в республике, уточнив, что взяточничество в регионе – на первом месте.
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
13:54
В Севастополе директор предприятия "спрятал" от госбюджета 2,7 млн рублей

В Минтрансе Крыма рассказали о ситуации с бензином

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил о поставке в республику десятков вагонов с бензином, которые в течение дня "будут доставлены до заправочных станций".
В Ленинском районе Крыма в теплицах выращивают уникальный сорт малины Карамелька
19:48
Фрукты, ягоды и овощи: какой урожай планируют собрать в Крыму

В Симферополе тушили пожар в магазинах на 400 квадратах

В Симферополе на улице Балаклавской горели магазины, пожар удалось локализовать на площади 400 кв. м, подробностями о ЧП поделились в республиканском главке МЧС России.
Дорожная техника - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
19:05
Три тысячи километров: в Крыму завершили профилирование дорог

Набережная в Балаклаве останется недоступной

В связи со строительством яхтенной марины в Балаклаве ограничение дорожного движения на Таврической набережной продлено до апреля 2024 года, сообщили в правительстве Севастополя.
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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Въезд в Крым: ситуация на Крымском мосту и паромной переправе. Онлайн
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Заголовок открываемого материала
22:02Главные новости и заявления дня: 21 июля
21:45Главные новости Крыма: 21 июля
21:20За громкую музыку в авто предложили наказывать общественными работами
20:57Более 8 миллионов рублей жители Крыма отдали мошенникам
20:38Жара и грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на выходные
20:20Отключили печень и ударили "химией": в Крыму провели уникальную операцию
19:55Пожар в Симферополе: открытое горение ликвидировано
19:48Фрукты, ягоды и овощи: какой урожай планируют собрать в Крыму
19:31В Севастополе стартовала регата памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФ
19:05Три тысячи километров: в Крыму завершили профилирование дорог
18:51В Симферополе пожар – горят магазины на Балаклавской
18:31Что происходит в Раздольном после атаки БПЛА - глава района
18:01Заявление МО РФ о судах в Черном море связано с требованием их досмотра
17:37Крымский мост: сколько часов ждать досмотра в Керчи и Тамани
17:31В Крыму взяточничество – большая часть коррупционных преступлений
17:17Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на Украине
16:57За громкую музыку – штраф! Закон принят в первом чтении
16:28Терминалы и банкоматы ПСБ доступны по маршруту в Крым через новые регионы
16:16Набережная в Балаклаве будет перекрыта до апреля 2024 года
15:52В России раскрываемость убийств достигла исторического максимума
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