https://crimea.ria.ru/20230721/glavnye-novosti-kryma-21-iyulya-1130226947.html

Главные новости Крыма: 21 июля

Главные новости Крыма: 21 июля - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Главные новости Крыма: 21 июля

Евпатория простилась с героем СВО. Последствия удара БПЛА устраняют в крымском поселке. Пять человек пострадали в аварии на востоке Крыма. Прокуратура Крыма... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T21:45

2023-07-21T21:45

2023-07-21T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Евпатория простилась с героем СВО. Последствия удара БПЛА устраняют в крымском поселке. Пять человек пострадали в аварии на востоке Крыма. Прокуратура Крыма сделала заявление о взяточничестве в республике. В Минтрансе Крыма рассказали о ситуации с бензином. В Симферополе тушили пожар в магазинах на 400 квадратах. Набережная в Балаклаве останется недоступной.О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Евпатория простилась с героем СВОГлава администрации Евпатории Елена Демидова сообщила, что город простился с героем СВО – Максимом Скориком.Последствия удара БПЛА устраняют в поселке КрымаГлава Раздольненского района Денис Олейник рассказал, как устраняют последствия атаки вражеского беспилотника. Пять человек пострадали в аварии на востоке КрымаПять человек пострадали в ДТП с участием трех иномарок на трассе Симферополь – Керчь, сообщили в МЧС Крыма.Прокуратура Крыма сделала заявление о взяточничестве в республикеПрокуратура Крыма поделилась статистикой коррупционных преступлений в республике, уточнив, что взяточничество в регионе – на первом месте.В Минтрансе Крыма рассказали о ситуации с бензиномМинистр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил о поставке в республику десятков вагонов с бензином, которые в течение дня "будут доставлены до заправочных станций". В Симферополе тушили пожар в магазинах на 400 квадратахВ Симферополе на улице Балаклавской горели магазины, пожар удалось локализовать на площади 400 кв. м, подробностями о ЧП поделились в республиканском главке МЧС России.Набережная в Балаклаве останется недоступнойВ связи со строительством яхтенной марины в Балаклаве ограничение дорожного движения на Таврической набережной продлено до апреля 2024 года, сообщили в правительстве Севастополя.

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https://crimea.ria.ru/20230721/uron-ot-chp-na-kakhovskoy-ges-vklyuchat-v-summu-iska-po-vodnoy-blokade-kryma-1130215940.html

https://crimea.ria.ru/20230721/v-krymu-12-letniy-pitbayker-vletel-v-avto---chto-izvestno-1130215034.html

https://crimea.ria.ru/20230721/v-sevastopole-direktor-predpriyatiya-spryatal-ot-gosbyudzheta-27-mln-rubley-1130218146.html

https://crimea.ria.ru/20230721/frukty-yagody-i-ovoschi-kakoy-urozhay-planiruyut-sobrat-v-krymu-1130176092.html

https://crimea.ria.ru/20230721/tri-tysyachi-kilometrov-v-krymu-zavershili-profilirovanie-dorog-1130219965.html

https://crimea.ria.ru/20230719/vezd-v-krym-situatsiya-na-krymskom-mostu-i-paromnoy-pereprave-onlayn-1130158441.html

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раздольненский район крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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