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Крымский мост: есть ли очереди и кого пускают
Крымский мост: есть ли очереди и кого пускают - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Крымский мост: есть ли очереди и кого пускают
В очереди на Крымский мост со стороны Керчи находятся 150 машин, с кубанской стороны заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T17:41
2023-07-19T17:41
2023-07-19T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Керчи находятся 150 машин, с кубанской стороны заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.На Крымском мосту продолжают действовать усиленные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.Читайте также на РИА Новости Крым: Пропускная мощность КПП между Ростовской областью и ЛНР увеличена втроеБудут ли пускать грузовики на Крымский мост – ХуснуллинТуда и обратно: сухопутный маршрут в Крым - репортаж, часть 1
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, новости крыма
Крымский мост: есть ли очереди и кого пускают
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи начитывает 150 машин, из Тамани пробки нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Керчи находятся 150 машин, с кубанской стороны заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"На 17:00 на автоподходе к мосту со стороны Тамани затруднений нет. В очереди со стороны Керчи находится 150 транспортных средств", — говорится в сообщении.
На Крымском мосту продолжают действовать усиленные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.
17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей
по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
Следственный комитет возбудил уголовное дело
о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста
, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.
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