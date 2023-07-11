https://crimea.ria.ru/20230711/glavnye-novosti-kryma-11-iyulya-1129993954.html

Главные новости Крыма: 11 июля

Главные новости Крыма: 11 июля - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Главные новости Крыма: 11 июля

Крым готов нарастить сотрудничество с Белоруссией. Киссинджер заявил, что у Уркаины нет шансов "вернуть" Крым. Пассажиропоток из Крыма в новые регионы России... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T21:47

2023-07-11T21:47

2023-07-11T21:47

крым

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экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Крым готов нарастить сотрудничество с Белоруссией. Киссинджер заявил, что у Уркаины нет шансов "вернуть" Крым. Пассажиропоток из Крыма в новые регионы России растет, а социальные товары дешевеют. На полуострове нашли схрон с оружием и взрывчаткой. А в Севастополе за крупную взятку пойдет под суд директор "Севгеоцентра".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Африку через Крым будут идти белорусские товарыПорты Крыма могут быть задействованы для перевалки различных товаров, которые следуют в Африку и страны Персидского залива из Белоруссии. Такое мнение высказал врио постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Михаил Соломенцев на презентации туристического, экономического и инвестиционного потенциала Крыма, которая состоялась 11 июля в Доме Москвы.По словам Соломенцева, еще большие перспективы развития товарооборота между Россией и Белоруссией откроются, если задействовать для перевалки грузов порты Крыма, а именно Феодосийский и Керченский.Крымского вина станет больше в БелоруссииКрым заинтересован продавать в Беларусь свои знаменитые вина и наращивать объемы поставок, отметил замминистра сельского хозяйства республики Арсен Арзиев."Республика Крым со своим агропромышленным потенциалом тесно сотрудничает с Республикой Беларусь. Только по итогам 2022 года направлено из Крыма продукции более чем на 2 млн долларов США. Это наша винодельческая продукция, которая является визитной карточкой республики Крым, наша птицеводческая продукция и другие", – рассказал Арзиев.В США не верят, что можно "вернуть" КрымВ США не верят, что Украина сможет "вернуть" Крым в ходе нынешнего контрнаступления, более того, такие попытки приведут к эскалации конфликта. Об этом заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским."Можно ли вернуть Крым? Нет. Я думаю, что возвращение Крыма (Украине – ред.) приведет к эскалации. У нас с вами все время были некоторые публичные разногласия по этому вопросу. Ваш соратник господин Ермак (руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак – ред.) в разговорах со мной упомянул переговоры о прекращении огня и окончательные мирные переговоры. Здесь это невозможно. Мое впечатление от общения с нашими людьми такое: они не верят, что вы сможете взять Крым в рамках текущего наступления", - заявил Киссинджер.Автобусные маршруты в новые регионы РФАвтобусными маршрутами из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области России и обратно за год воспользовалось более 33 тысяч человек, и пассажиропоток продолжает расти. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Автобусное сообщение между Крымом и новыми областями России было открыто чуть больше года назад – 1 июля 2022 года."Все маршруты востребованы: за год перевезено более 33 тысяч пассажиров. Есть существенный рост пассажиропотока: более 12,5 тысяч пассажиров во втором полугодии 2022-го и более 21 тысячи в первом полугодии 2023-го", – сообщил Аксенов в своем телеграм-канале.В Крыму товары дешевле13-процентная разница в стоимости товаров первой необходимости в Крыму и Краснодарском крае говорит о высокой эффективности работы республиканских властей по урегулированию цен в регионе и об удачном географическом расположении региона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая.Она пояснила, что в группу социальных товаров в нашем регионе включены 22 вида продуктов, в отношение которых власти могут устанавливать предельно допустимые розничные цены. К этой группе относятся: молоко, яйца, хлеб, картофель, капуста, морковь и другие продукты, которые потребляются ежедневно.Нашли схрон и задержали участника блокадыВ Крыму сотрудники полиции и УФСБ нашли схрон с оружием. По подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов задержаны двое местных жителей 35 и 64 лет.Тайники с внушительным арсеналом обнаружены в жилищах злоумышленников в одном из сел Бахчисарайского района.Также в Херсонской области по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании задержан гражданин России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Херсонской области.Отмечается, что он мог быть причастен и к товарной блокаде Крыма, организованной украинскими радикалами после возвращения полуострова в состав России.Директор попался на взяткеПрокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого стал директор Севастопольского центра землеустройства и геодезии ("Севгеоцентр"), попавшийся на взятке более миллиона рублей.Бывшего руководителя организации, учредителем которой является департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя, обвиняют в получении крупной взятки. Более чем миллион рублей он получил от индивидуального предпринимателя, которому пообещал продать по заниженной стоимости нежилые помещения в центре города.

https://crimea.ria.ru/20230711/kissindzher-v-razgovore-s-zelenskim-otsenil-shansy-ukrainy-vernut-krym-1129971345.html

https://crimea.ria.ru/20230711/na-khersonschine-zaderzhan-uchastnik-tovarnoy-blokady-kryma-1129969765.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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