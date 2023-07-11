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Автобусы в Крым из новых регионов России – Аксенов оценил пассажиропоток - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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Автобусы в Крым из новых регионов России – Аксенов оценил пассажиропоток
Автобусы в Крым из новых регионов России – Аксенов оценил пассажиропоток - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Автобусы в Крым из новых регионов России – Аксенов оценил пассажиропоток
Автобусными маршрутами из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области России и обратно за год воспользовалось более 33 тысяч человек, и пассажиропоток продолжает... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T15:23
2023-07-11T15:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Автобусными маршрутами из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области России и обратно за год воспользовалось более 33 тысяч человек, и пассажиропоток продолжает расти. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов напомнил, что автобусное сообщение между Крымом и новыми областями России было открыто чуть больше года назад – 1 июля 2022 года.Он отметил, что сегодня автобусы курсируют из Симферополя, Ялты и Джанкоя в Мелитополь, Бердянск, Геническ, Скадовск. И развитие регулярного пассажирского сообщения между Крымом и новыми регионами России остается "одной из важнейших задач"."Со времен Российской империи Крым, Херсонщина, Запорожская область фактически представляли собой единый хозяйственный комплекс. Сейчас разрушенные связи восстанавливаются. Поэтому не сомневаюсь, что пассажиропоток будет расти и дальше, а сотрудничество наших регионов – укрепляться и расширяться", – отметил глава республики.Ранее президент России Владимир Путин оценил возможность перенаправлять часть туристов в Крым через новые регионы.А в Минтрансе республики сообщили о запуске нового автобусного маршрута от Джанкоя на севере Крыма до курортного поселка Орджоникидзе у моря, на юго-востоке полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят паромы и "Кометы" из Запорожской области в Крым – БалицкийТрасса из Крыма в новые регионы может быть платной – БалицкийДорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срокаl
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новости, новости крыма, сергей аксенов, новые регионы россии, транспорт
Автобусы в Крым из новых регионов России – Аксенов оценил пассажиропоток

Аксенов: из Крыма в новые регионы и обратно автобусы перевезли более 33 тысяч пассажиров

15:23 11.07.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРегулярное пассажирское сообщение между Крымом и новыми регионами России
Регулярное пассажирское сообщение между Крымом и новыми регионами России
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Автобусными маршрутами из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области России и обратно за год воспользовалось более 33 тысяч человек, и пассажиропоток продолжает расти. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов напомнил, что автобусное сообщение между Крымом и новыми областями России было открыто чуть больше года назад – 1 июля 2022 года.
"Все маршруты востребованы: за год перевезено более 33 тысяч пассажиров. Есть существенный рост пассажиропотока: более 12,5 тысяч пассажиров во втором полугодии 2022-го и более 21 тысячи в первом полугодии 2023-го", – сообщил Аксенов в своем телеграм-канале.
Он отметил, что сегодня автобусы курсируют из Симферополя, Ялты и Джанкоя в Мелитополь, Бердянск, Геническ, Скадовск. И развитие регулярного пассажирского сообщения между Крымом и новыми регионами России остается "одной из важнейших задач".
"Со времен Российской империи Крым, Херсонщина, Запорожская область фактически представляли собой единый хозяйственный комплекс. Сейчас разрушенные связи восстанавливаются. Поэтому не сомневаюсь, что пассажиропоток будет расти и дальше, а сотрудничество наших регионов – укрепляться и расширяться", – отметил глава республики.
Ранее президент России Владимир Путин оценил возможность перенаправлять часть туристов в Крым через новые регионы.
А в Минтрансе республики сообщили о запуске нового автобусного маршрута от Джанкоя на севере Крыма до курортного поселка Орджоникидзе у моря, на юго-востоке полуострова.
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НовостиНовости КрымаСергей АксеновНовые регионы РоссииТранспорт
 
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