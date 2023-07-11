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Автобусы в Крым из новых регионов России – Аксенов оценил пассажиропоток

Автобусы в Крым из новых регионов России – Аксенов оценил пассажиропоток - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Автобусы в Крым из новых регионов России – Аксенов оценил пассажиропоток

Автобусными маршрутами из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области России и обратно за год воспользовалось более 33 тысяч человек, и пассажиропоток продолжает... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T15:23

2023-07-11T15:23

2023-07-11T15:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Автобусными маршрутами из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области России и обратно за год воспользовалось более 33 тысяч человек, и пассажиропоток продолжает расти. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов напомнил, что автобусное сообщение между Крымом и новыми областями России было открыто чуть больше года назад – 1 июля 2022 года.Он отметил, что сегодня автобусы курсируют из Симферополя, Ялты и Джанкоя в Мелитополь, Бердянск, Геническ, Скадовск. И развитие регулярного пассажирского сообщения между Крымом и новыми регионами России остается "одной из важнейших задач"."Со времен Российской империи Крым, Херсонщина, Запорожская область фактически представляли собой единый хозяйственный комплекс. Сейчас разрушенные связи восстанавливаются. Поэтому не сомневаюсь, что пассажиропоток будет расти и дальше, а сотрудничество наших регионов – укрепляться и расширяться", – отметил глава республики.Ранее президент России Владимир Путин оценил возможность перенаправлять часть туристов в Крым через новые регионы.А в Минтрансе республики сообщили о запуске нового автобусного маршрута от Джанкоя на севере Крыма до курортного поселка Орджоникидзе у моря, на юго-востоке полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят паромы и "Кометы" из Запорожской области в Крым – БалицкийТрасса из Крыма в новые регионы может быть платной – БалицкийДорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срокаl

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, сергей аксенов, новые регионы россии, транспорт