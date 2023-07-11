https://crimea.ria.ru/20230711/v-sevastopole-za-vzyatku-v-million-poydet-pod-sud-direktor-sevgeotsentra-1129983114.html

В Севастополе за взятку в миллион пойдет под суд директор "Севгеоцентра"

В Севастополе за взятку в миллион пойдет под суд директор "Севгеоцентра" - РИА Новости Крым, 11.07.2023

В Севастополе за взятку в миллион пойдет под суд директор "Севгеоцентра"

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого стал директор Севастопольского центра землеустройства и... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T16:29

2023-07-11T16:29

2023-07-11T16:29

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого стал директор Севастопольского центра землеустройства и геодезии ("Севгеоцентр"), попавшийся на взятке более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Бывшего руководителя организации, учредителем которой является департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя, обвиняют в получении крупной взятки. Более чем миллион рублей он получил от индивидуального предпринимателя, которому пообещал продать по заниженной стоимости нежилые помещения в центре города.Преступных договоренностей достигли после того, как по решению Арбитражного суда Севастополя в отношении ООО "Севгеоцентр" ввели процедуру наблюдения в рамках рассмотрения дела о банкротстве."Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Севастополю и УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали злоумышленника непосредственно после получения незаконного вознаграждения", – рассказали в прокуратуре.О задержании директора городского центра землеустройства и геодезии по подозрению в получении крупной взятки в феврале текущего года сообщил Следком. По информации СК, по месту работы и жительства задержанного были проведены следственные действия, изъяты деньги, передаваемые в качестве взятки. В ходе следствия на два автомобиля и две квартиры обвиняемого наложен арест, уточнили в прокуратуре.Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением уже в суде. Мужчина до сих пор находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму первый замначальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взяткиКрымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работВзятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, прокуратура города севастополя, севастополь