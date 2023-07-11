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В Севастополе за взятку в миллион пойдет под суд директор "Севгеоцентра" - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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В Севастополе за взятку в миллион пойдет под суд директор "Севгеоцентра"
В Севастополе за взятку в миллион пойдет под суд директор "Севгеоцентра" - РИА Новости Крым, 11.07.2023
В Севастополе за взятку в миллион пойдет под суд директор "Севгеоцентра"
Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого стал директор Севастопольского центра землеустройства и... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T16:29
2023-07-11T16:29
новости крыма
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого стал директор Севастопольского центра землеустройства и геодезии ("Севгеоцентр"), попавшийся на взятке более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Бывшего руководителя организации, учредителем которой является департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя, обвиняют в получении крупной взятки. Более чем миллион рублей он получил от индивидуального предпринимателя, которому пообещал продать по заниженной стоимости нежилые помещения в центре города.Преступных договоренностей достигли после того, как по решению Арбитражного суда Севастополя в отношении ООО "Севгеоцентр" ввели процедуру наблюдения в рамках рассмотрения дела о банкротстве."Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Севастополю и УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали злоумышленника непосредственно после получения незаконного вознаграждения", – рассказали в прокуратуре.О задержании директора городского центра землеустройства и геодезии по подозрению в получении крупной взятки в феврале текущего года сообщил Следком. По информации СК, по месту работы и жительства задержанного были проведены следственные действия, изъяты деньги, передаваемые в качестве взятки. В ходе следствия на два автомобиля и две квартиры обвиняемого наложен арест, уточнили в прокуратуре.Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением уже в суде. Мужчина до сих пор находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму первый замначальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взяткиКрымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работВзятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, прокуратура города севастополя, севастополь
В Севастополе за взятку в миллион пойдет под суд директор "Севгеоцентра"

В Севастополе ушло в суд дело директора центра геодезии, погоревшего на взятке 1 млн

16:29 11.07.2023
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяДиректор "Севгеоцентр" предстанет перед судом за получение взятки в особо крупном размере
Директор Севгеоцентр предстанет перед судом за получение взятки в особо крупном размере
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого стал директор Севастопольского центра землеустройства и геодезии ("Севгеоцентр"), попавшийся на взятке более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Бывшего руководителя организации, учредителем которой является департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя, обвиняют в получении крупной взятки. Более чем миллион рублей он получил от индивидуального предпринимателя, которому пообещал продать по заниженной стоимости нежилые помещения в центре города.
Преступных договоренностей достигли после того, как по решению Арбитражного суда Севастополя в отношении ООО "Севгеоцентр" ввели процедуру наблюдения в рамках рассмотрения дела о банкротстве.
"Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Севастополю и УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали злоумышленника непосредственно после получения незаконного вознаграждения", – рассказали в прокуратуре.
О задержании директора городского центра землеустройства и геодезии по подозрению в получении крупной взятки в феврале текущего года сообщил Следком.
По информации СК, по месту работы и жительства задержанного были проведены следственные действия, изъяты деньги, передаваемые в качестве взятки. В ходе следствия на два автомобиля и две квартиры обвиняемого наложен арест, уточнили в прокуратуре.
Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением уже в суде. Мужчина до сих пор находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Новости КрымаПрокуратура города СевастополяСевастополь
 
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