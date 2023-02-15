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В Севастополе арестовали директора центра землеустройства
В Севастополе арестовали директора центра землеустройства - РИА Новости Крым, 15.02.2023
В Севастополе арестовали директора центра землеустройства
В Севастополе при получении взятки задержали директора городского центра землеустройства и геодезии "Севгеоцентр". Об этом сообщает региональное управление... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T13:21
2023-02-15T13:21
2023-02-15T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе при получении взятки задержали директора городского центра землеустройства и геодезии "Севгеоцентр". Об этом сообщает региональное управление Следкома.Установлено, что к руководителю госучреждения по вопросу покупки помещений обратился индивидуальный предприниматель. Чиновник предложил коммерсанту помещения в центре Севастополя по заниженной стоимости, но потребовал взятку. По данным полиции города, речь идет о пяти помещениях на улице Очаковцев, которые находятся на балансе подведомственного Департаменту имущественных и земельных отношений "Севгеоцентра".В Следкоме рассказали, что руководителя учреждения задержали на месте при получении взятки. По ходатайству следователя и решению суда его заключили под стражу."По месту работы и жительства фигуранта уголовного дела проведены следственные действия, изъяты денежные средства, передаваемые в качестве взятки, документация, представляющая интерес для органов следствия", - сообщили в силовом ведомстве.Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Расследование уголовного дела продолжается.Читайте так же на РИА Новости Крым: Коррупционный Крым: 700 чиновников попались на должностных преступленияхВ Крыму задержали директора спортшколы - видеоВ Севастополе оштрафовали застройщика бухты Омега
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), крымский следком, закон и право
В Севастополе арестовали директора центра землеустройства
В Крыму на крупной взятке попался директор "Севгеоцентра"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе при получении взятки задержали директора городского центра землеустройства и геодезии "Севгеоцентр". Об этом сообщает региональное управление Следкома.
Установлено, что к руководителю госучреждения по вопросу покупки помещений обратился индивидуальный предприниматель. Чиновник предложил коммерсанту помещения в центре Севастополя по заниженной стоимости, но потребовал взятку. По данным полиции города, речь идет о пяти помещениях на улице Очаковцев, которые находятся на балансе подведомственного Департаменту имущественных и земельных отношений "Севгеоцентра".
"За оказание содействия в проведении экспертизы рыночной стоимости недвижимости и последующего оформления сделки купли-продажи чиновник потребовал передать ему 1 миллион 30 тысяч рублей в качестве незаконного денежного вознаграждения", - говорится в сообщении правоохранителей.
В Следкоме рассказали, что руководителя учреждения задержали на месте при получении взятки. По ходатайству следователя и решению суда его заключили под стражу.
"По месту работы и жительства фигуранта уголовного дела проведены следственные действия, изъяты денежные средства, передаваемые в качестве взятки, документация, представляющая интерес для органов следствия", - сообщили в силовом ведомстве.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Расследование уголовного дела продолжается.
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