https://crimea.ria.ru/20230215/v-sevastopole-arestovali-direktora-tsentra-zemleustroystva--1126990902.html

В Севастополе арестовали директора центра землеустройства

В Севастополе арестовали директора центра землеустройства - РИА Новости Крым, 15.02.2023

В Севастополе арестовали директора центра землеустройства

В Севастополе при получении взятки задержали директора городского центра землеустройства и геодезии "Севгеоцентр". Об этом сообщает региональное управление... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T13:21

2023-02-15T13:21

2023-02-15T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе при получении взятки задержали директора городского центра землеустройства и геодезии "Севгеоцентр". Об этом сообщает региональное управление Следкома.Установлено, что к руководителю госучреждения по вопросу покупки помещений обратился индивидуальный предприниматель. Чиновник предложил коммерсанту помещения в центре Севастополя по заниженной стоимости, но потребовал взятку. По данным полиции города, речь идет о пяти помещениях на улице Очаковцев, которые находятся на балансе подведомственного Департаменту имущественных и земельных отношений "Севгеоцентра".В Следкоме рассказали, что руководителя учреждения задержали на месте при получении взятки. По ходатайству следователя и решению суда его заключили под стражу."По месту работы и жительства фигуранта уголовного дела проведены следственные действия, изъяты денежные средства, передаваемые в качестве взятки, документация, представляющая интерес для органов следствия", - сообщили в силовом ведомстве.Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Расследование уголовного дела продолжается.Читайте так же на РИА Новости Крым: Коррупционный Крым: 700 чиновников попались на должностных преступленияхВ Крыму задержали директора спортшколы - видеоВ Севастополе оштрафовали застройщика бухты Омега

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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