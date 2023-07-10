https://crimea.ria.ru/20230710/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-10-iyulya-1129959478.html
Главные новости и заявления дня: 10 июля
Главные новости и заявления дня: 10 июля - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Главные новости и заявления дня: 10 июля
ВСУ пытается атаковать: ситуация на линии соприкосновения. Встреча Путина и Пригожина: в Кремле поделились подробностями. Глава российской разведки предупредил... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T22:58
2023-07-10T22:58
2023-07-10T22:58
главное за день
новости
сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
владимир путин (политик)
евгений пригожин
сергей нарышкин
политика
шавкат мирзиеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129937602_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d0d3ae20e08f6792644425603a63f4c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля – РИА Новости Крым. ВСУ пытается атаковать: ситуация на линии соприкосновения. Встреча Путина и Пригожина: в Кремле поделились подробностями. Глава российской разведки предупредил о подготовке на Западе мятежа в РФ. Сочинский регион тонет из-за ливней. В Узбекистане избрали президента.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация на линии соприкосновенияРоссийские войска за сутки отразили атаки украинских войск на трех направлениях: Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком. В боях противник потерял свыше 600 военнослужащих, включая иностранных наемников, десятки единиц техники и три склада боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве также рассказали о вербовке в ряды ВСУ наемников в Азии, Латинской Америки и на Ближнем Востоке и назвали число уничтоженных иностранных боевиков.В Херсонской области благодаря одним лишь подразделениям группировки войск "Днепр" потери противника за сутки превысили 60 человек. Встреча Путина и Пригожина: в Кремле поделились подробностямиПрезидент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с бизнесменом, руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и ее командирами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, единственное, что в Кремле могут сказать по поводу содержания встречи, это то, что президент дал оценку действиям ЧВК на фронте в ходе специальной военной операции, а также событиям 24 июня.Глава российской разведки предупредил о подготовке США мятежа в РФГосдепартамент США поставил перед американскими СМИ задачу пропагандировать среди россиян идею о необходимости силовой борьбы с властью. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.Особое внимание предполагается уделить радикализирующему воздействию на молодежь и подростков, которых предполагается убеждать в том, что только свержение нынешнего "режима" способно гарантировать стране "светлое будущее", отметил Нарышкин.В Узбекистане избрали президентаДействующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на досрочных выборах главы государства. Цифрами, иллюстрирующими активность голосования, поделились в Центризбиркоме. Сочинский регион тонет из-за ливнейКоличество подтопленных домов и территорий в Краснодарском крае выросло почти до 200, в пунктах временного размещения находятся десятки человек, об этом сообщили в МЧС России. По данным ведомства, с сильнейшим ливнем на землю обрушивалось 50 мм воды за 1 час.
https://crimea.ria.ru/20230710/kiev-opasaetsya-bit-po-krymskomu-mostu-raketami-storm-shadow--ekspert-1129936858.html
https://crimea.ria.ru/20230710/tochnyy-udar-v-nikolaeve-progremel-silnyy--vzryv---chto-izvestno-1129923958.html
https://crimea.ria.ru/20230710/glavnye-novosti-kryma-10-iyulya-1129957324.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129937602_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5256a6e65b4a6b2e124026b28af9ab2f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, новости, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, владимир путин (политик), евгений пригожин, сергей нарышкин, политика, шавкат мирзиеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля – РИА Новости Крым. ВСУ пытается атаковать: ситуация на линии соприкосновения. Встреча Путина и Пригожина: в Кремле поделились подробностями. Глава российской разведки предупредил о подготовке на Западе мятежа в РФ. Сочинский регион тонет из-за ливней. В Узбекистане избрали президента.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Ситуация на линии соприкосновения
Российские войска за сутки отразили атаки украинских войск на трех направлениях: Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком. В боях противник потерял свыше 600 военнослужащих, включая иностранных наемников, десятки единиц техники и три склада боеприпасов. Об этом сообщили
в пресс-службе Минобороны РФ.
В ведомстве также рассказали о вербовке в ряды ВСУ
наемников в Азии, Латинской Америки и на Ближнем Востоке и назвали число уничтоженных иностранных боевиков
.
В Херсонской области благодаря одним лишь подразделениям группировки войск "Днепр" потери противника за сутки
превысили 60 человек.
Встреча Путина и Пригожина: в Кремле поделились подробностями
Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с бизнесменом, руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и ее командирами. Об этом сообщил
пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, единственное, что в Кремле могут сказать по поводу содержания встречи, это то, что президент дал оценку действиям ЧВК на фронте в ходе специальной военной операции, а также событиям 24 июня.
Глава российской разведки предупредил о подготовке США мятежа в РФ
Госдепартамент США поставил перед американскими СМИ задачу пропагандировать среди россиян идею о необходимости силовой борьбы с властью. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Задача ставится конкретно: внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа", – заявил
он.
Особое внимание предполагается уделить радикализирующему воздействию на молодежь и подростков, которых предполагается убеждать в том, что только свержение нынешнего "режима" способно гарантировать стране "светлое будущее", отметил Нарышкин.
В Узбекистане избрали президента
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на досрочных выборах главы государства
. Цифрами, иллюстрирующими активность голосования, поделились в Центризбиркоме.
Сочинский регион тонет из-за ливней
Количество подтопленных домов и территорий в Краснодарском крае выросло почти до 200, в пунктах временного размещения находятся десятки человек, об этом сообщили
в МЧС России.