https://crimea.ria.ru/20230710/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-10-iyulya-1129959478.html

Главные новости и заявления дня: 10 июля

Главные новости и заявления дня: 10 июля - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Главные новости и заявления дня: 10 июля

ВСУ пытается атаковать: ситуация на линии соприкосновения. Встреча Путина и Пригожина: в Кремле поделились подробностями. Глава российской разведки предупредил... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T22:58

2023-07-10T22:58

2023-07-10T22:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля – РИА Новости Крым. ВСУ пытается атаковать: ситуация на линии соприкосновения. Встреча Путина и Пригожина: в Кремле поделились подробностями. Глава российской разведки предупредил о подготовке на Западе мятежа в РФ. Сочинский регион тонет из-за ливней. В Узбекистане избрали президента.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация на линии соприкосновенияРоссийские войска за сутки отразили атаки украинских войск на трех направлениях: Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком. В боях противник потерял свыше 600 военнослужащих, включая иностранных наемников, десятки единиц техники и три склада боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве также рассказали о вербовке в ряды ВСУ наемников в Азии, Латинской Америки и на Ближнем Востоке и назвали число уничтоженных иностранных боевиков.В Херсонской области благодаря одним лишь подразделениям группировки войск "Днепр" потери противника за сутки превысили 60 человек. Встреча Путина и Пригожина: в Кремле поделились подробностямиПрезидент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с бизнесменом, руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и ее командирами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, единственное, что в Кремле могут сказать по поводу содержания встречи, это то, что президент дал оценку действиям ЧВК на фронте в ходе специальной военной операции, а также событиям 24 июня.Глава российской разведки предупредил о подготовке США мятежа в РФГосдепартамент США поставил перед американскими СМИ задачу пропагандировать среди россиян идею о необходимости силовой борьбы с властью. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.Особое внимание предполагается уделить радикализирующему воздействию на молодежь и подростков, которых предполагается убеждать в том, что только свержение нынешнего "режима" способно гарантировать стране "светлое будущее", отметил Нарышкин.В Узбекистане избрали президентаДействующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на досрочных выборах главы государства. Цифрами, иллюстрирующими активность голосования, поделились в Центризбиркоме. Сочинский регион тонет из-за ливнейКоличество подтопленных домов и территорий в Краснодарском крае выросло почти до 200, в пунктах временного размещения находятся десятки человек, об этом сообщили в МЧС России. По данным ведомства, с сильнейшим ливнем на землю обрушивалось 50 мм воды за 1 час.

https://crimea.ria.ru/20230710/kiev-opasaetsya-bit-po-krymskomu-mostu-raketami-storm-shadow--ekspert-1129936858.html

https://crimea.ria.ru/20230710/tochnyy-udar-v-nikolaeve-progremel-silnyy--vzryv---chto-izvestno-1129923958.html

https://crimea.ria.ru/20230710/glavnye-novosti-kryma-10-iyulya-1129957324.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, владимир путин (политик), евгений пригожин, сергей нарышкин, политика, шавкат мирзиеев