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Главные новости и заявления дня: 10 июля - РИА Новости Крым, 10.07.2023
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Главные новости и заявления дня: 10 июля
Главные новости и заявления дня: 10 июля - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Главные новости и заявления дня: 10 июля
ВСУ пытается атаковать: ситуация на линии соприкосновения. Встреча Путина и Пригожина: в Кремле поделились подробностями. Глава российской разведки предупредил... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T22:58
2023-07-10T22:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля – РИА Новости Крым. ВСУ пытается атаковать: ситуация на линии соприкосновения. Встреча Путина и Пригожина: в Кремле поделились подробностями. Глава российской разведки предупредил о подготовке на Западе мятежа в РФ. Сочинский регион тонет из-за ливней. В Узбекистане избрали президента.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация на линии соприкосновенияРоссийские войска за сутки отразили атаки украинских войск на трех направлениях: Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком. В боях противник потерял свыше 600 военнослужащих, включая иностранных наемников, десятки единиц техники и три склада боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве также рассказали о вербовке в ряды ВСУ наемников в Азии, Латинской Америки и на Ближнем Востоке и назвали число уничтоженных иностранных боевиков.В Херсонской области благодаря одним лишь подразделениям группировки войск "Днепр" потери противника за сутки превысили 60 человек. Встреча Путина и Пригожина: в Кремле поделились подробностямиПрезидент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с бизнесменом, руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и ее командирами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, единственное, что в Кремле могут сказать по поводу содержания встречи, это то, что президент дал оценку действиям ЧВК на фронте в ходе специальной военной операции, а также событиям 24 июня.Глава российской разведки предупредил о подготовке США мятежа в РФГосдепартамент США поставил перед американскими СМИ задачу пропагандировать среди россиян идею о необходимости силовой борьбы с властью. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.Особое внимание предполагается уделить радикализирующему воздействию на молодежь и подростков, которых предполагается убеждать в том, что только свержение нынешнего "режима" способно гарантировать стране "светлое будущее", отметил Нарышкин.В Узбекистане избрали президентаДействующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на досрочных выборах главы государства. Цифрами, иллюстрирующими активность голосования, поделились в Центризбиркоме. Сочинский регион тонет из-за ливнейКоличество подтопленных домов и территорий в Краснодарском крае выросло почти до 200, в пунктах временного размещения находятся десятки человек, об этом сообщили в МЧС России. По данным ведомства, с сильнейшим ливнем на землю обрушивалось 50 мм воды за 1 час.
https://crimea.ria.ru/20230710/kiev-opasaetsya-bit-po-krymskomu-mostu-raketami-storm-shadow--ekspert-1129936858.html
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главное за день, новости, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, владимир путин (политик), евгений пригожин, сергей нарышкин, политика, шавкат мирзиеев
Главные новости и заявления дня: 10 июля

Главные события и заявления понедельника, 10 июля

22:58 10.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоеннослужащие РФ. Участники СВО
Военнослужащие РФ. Участники СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля – РИА Новости Крым. ВСУ пытается атаковать: ситуация на линии соприкосновения. Встреча Путина и Пригожина: в Кремле поделились подробностями. Глава российской разведки предупредил о подготовке на Западе мятежа в РФ. Сочинский регион тонет из-за ливней. В Узбекистане избрали президента.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ситуация на линии соприкосновения

Российские войска за сутки отразили атаки украинских войск на трех направлениях: Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком. В боях противник потерял свыше 600 военнослужащих, включая иностранных наемников, десятки единиц техники и три склада боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В ведомстве также рассказали о вербовке в ряды ВСУ наемников в Азии, Латинской Америки и на Ближнем Востоке и назвали число уничтоженных иностранных боевиков.
В Херсонской области благодаря одним лишь подразделениям группировки войск "Днепр" потери противника за сутки превысили 60 человек.
Солдаты ВСУ
20:18Радио "Спутник в Крыму"
Киев опасается бить по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow – эксперт

Встреча Путина и Пригожина: в Кремле поделились подробностями

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с бизнесменом, руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и ее командирами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, единственное, что в Кремле могут сказать по поводу содержания встречи, это то, что президент дал оценку действиям ЧВК на фронте в ходе специальной военной операции, а также событиям 24 июня.

Глава российской разведки предупредил о подготовке США мятежа в РФ

Госдепартамент США поставил перед американскими СМИ задачу пропагандировать среди россиян идею о необходимости силовой борьбы с властью. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Задача ставится конкретно: внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа", – заявил он.
Особое внимание предполагается уделить радикализирующему воздействию на молодежь и подростков, которых предполагается убеждать в том, что только свержение нынешнего "режима" способно гарантировать стране "светлое будущее", отметил Нарышкин.
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Точный удар: в Николаеве прогремел сильный взрыв - что известно

В Узбекистане избрали президента

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на досрочных выборах главы государства. Цифрами, иллюстрирующими активность голосования, поделились в Центризбиркоме.

Сочинский регион тонет из-за ливней

Количество подтопленных домов и территорий в Краснодарском крае выросло почти до 200, в пунктах временного размещения находятся десятки человек, об этом сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, с сильнейшим ливнем на землю обрушивалось 50 мм воды за 1 час.
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
22:25
Главные новости Крыма: 10 июля
Главное за деньНовостиСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииВладимир Путин (политик)Евгений ПригожинСергей НарышкинПолитикаШавкат Мирзиеев
 
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Заголовок открываемого материала
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22:36Въезд на Крымский мост: обстановка в ночь на 11 июля
22:25Главные новости Крыма: 10 июля
22:01Путин лишил нетрезвых водителей возможности быстро вернуть права
21:47В Крыму до августа ограничили посещение лесов
21:29В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе
21:21В горах Крыма спасли двух туристок
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20:41Севастополец стал победителем марафона в поддержку участников СВО
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20:02В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полиции
19:38Почему справка участника СВО "не работает" в вузах Севастополя
19:13В Севастополе будет громко – флот проведет стрельбы
19:05Попытка удара по Крымскому мосту: эксперт оценил опасность ракет С-200
18:47Дело за шпаргалки: в Крыму на 11 выпускников завели административку
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18:09Люди едут: власти Ялты рассказали о заполняемости отелей
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