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Киев усилил вербовку наемников в Азии и Латинской Америке – Минобороны - РИА Новости Крым, 10.07.2023
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Киев усилил вербовку наемников в Азии и Латинской Америке – Минобороны
Киев усилил вербовку наемников в Азии и Латинской Америке – Минобороны - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Киев усилил вербовку наемников в Азии и Латинской Америке – Минобороны
Из-за высоких потерь личного состава в ходе боевых действий киевский режим при содействии западных спецслужб усилил вербовку иностранных наемников в странах... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T15:04
2023-07-10T15:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Из-за высоких потерь личного состава в ходе боевых действий киевский режим при содействии западных спецслужб усилил вербовку иностранных наемников в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, Киев вербует наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных американцам районах Сирии. Также активизирована вербовочная деятельность в США и Канаде, поскольку в Польше, Великобритании и других европейских странах "интерес умирать за киевский режим кратно упал", отметили в МО. Вербовка ведется на базе украинских загранучреждений при содействии западных спецслужб, в первую очередь ЦРУ и подконтрольных ему частных военных компаний.Ранее СК РФ сообщил, что расследует уголовные дела о наемничестве в отношении 160 иностранцев из 33 стран мира, включая США, Грузию, Швецию и другие государства.
https://crimea.ria.ru/20230710/skolko-inostrannykh-naemnikov-unichtozheno-v-zone-svo--minoborony-1129933013.html
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новости, министерство обороны рф, сво, иностранные наемники всу, ближний восток, афганистан, аргентина, сша, канада, сирия
Киев усилил вербовку наемников в Азии и Латинской Америке – Минобороны

Минобороны: Киев усилил вербовку наемников в Азии, Латинской Америки и на Ближнем Востоке

15:04 10.07.2023
 
© РИА НовостиНаемники
Наемники - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Из-за высоких потерь личного состава в ходе боевых действий киевский режим при содействии западных спецслужб усилил вербовку иностранных наемников в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"На фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава ВСУ киевский режим усилил вербовочную работу в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока по привлечению иностранных наемников", – говорится в заявлении.

Как уточнили в ведомстве, Киев вербует наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных американцам районах Сирии. Также активизирована вербовочная деятельность в США и Канаде, поскольку в Польше, Великобритании и других европейских странах "интерес умирать за киевский режим кратно упал", отметили в МО. Вербовка ведется на базе украинских загранучреждений при содействии западных спецслужб, в первую очередь ЦРУ и подконтрольных ему частных военных компаний.

"Иностранные наемники используются киевским режимом как "пушечное мясо". Их жизни никто из украинского командования не жалеет. Поэтому у них остается только один выбор – сбежать из Украины или погибнуть. Российские вооруженные силы в ходе проведения специальной военной операции продолжат уничтожение иностранных наемников вне зависимости от их местонахождения на территории Украины", - заключили в военном ведомстве.

Ранее СК РФ сообщил, что расследует уголовные дела о наемничестве в отношении 160 иностранцев из 33 стран мира, включая США, Грузию, Швецию и другие государства.
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