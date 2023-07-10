https://crimea.ria.ru/20230710/kiev-usilil-verbovku-naemnikov-v-azii-i-latinskoy-amerike--minoborony-1129933320.html

Киев усилил вербовку наемников в Азии и Латинской Америке – Минобороны

Киев усилил вербовку наемников в Азии и Латинской Америке – Минобороны - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Киев усилил вербовку наемников в Азии и Латинской Америке – Минобороны

Из-за высоких потерь личного состава в ходе боевых действий киевский режим при содействии западных спецслужб усилил вербовку иностранных наемников в странах... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T15:04

2023-07-10T15:04

2023-07-10T15:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Из-за высоких потерь личного состава в ходе боевых действий киевский режим при содействии западных спецслужб усилил вербовку иностранных наемников в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, Киев вербует наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных американцам районах Сирии. Также активизирована вербовочная деятельность в США и Канаде, поскольку в Польше, Великобритании и других европейских странах "интерес умирать за киевский режим кратно упал", отметили в МО. Вербовка ведется на базе украинских загранучреждений при содействии западных спецслужб, в первую очередь ЦРУ и подконтрольных ему частных военных компаний.Ранее СК РФ сообщил, что расследует уголовные дела о наемничестве в отношении 160 иностранцев из 33 стран мира, включая США, Грузию, Швецию и другие государства.

https://crimea.ria.ru/20230710/skolko-inostrannykh-naemnikov-unichtozheno-v-zone-svo--minoborony-1129933013.html

ближний восток

афганистан

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новости, министерство обороны рф, сво, иностранные наемники всу, ближний восток, афганистан, аргентина, сша, канада, сирия