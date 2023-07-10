Киев усилил вербовку наемников в Азии и Латинской Америке – Минобороны
Минобороны: Киев усилил вербовку наемников в Азии, Латинской Америки и на Ближнем Востоке
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Из-за высоких потерь личного состава в ходе боевых действий киевский режим при содействии западных спецслужб усилил вербовку иностранных наемников в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава ВСУ киевский режим усилил вербовочную работу в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока по привлечению иностранных наемников", – говорится в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, Киев вербует наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных американцам районах Сирии. Также активизирована вербовочная деятельность в США и Канаде, поскольку в Польше, Великобритании и других европейских странах "интерес умирать за киевский режим кратно упал", отметили в МО. Вербовка ведется на базе украинских загранучреждений при содействии западных спецслужб, в первую очередь ЦРУ и подконтрольных ему частных военных компаний.
"Иностранные наемники используются киевским режимом как "пушечное мясо". Их жизни никто из украинского командования не жалеет. Поэтому у них остается только один выбор – сбежать из Украины или погибнуть. Российские вооруженные силы в ходе проведения специальной военной операции продолжат уничтожение иностранных наемников вне зависимости от их местонахождения на территории Украины", - заключили в военном ведомстве.
Ранее СК РФ сообщил, что расследует уголовные дела о наемничестве в отношении 160 иностранцев из 33 стран мира, включая США, Грузию, Швецию и другие государства.