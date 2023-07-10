https://crimea.ria.ru/20230710/ubeditelnaya-pobeda-mirzieev-pereizbran-prezidentom-uzbekistana-1129926363.html
Убедительная победа: Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана
Убедительная победа: Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Убедительная победа: Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на досрочных выборах главы государства, набрав 87,05% голосов. Об этом сообщил глава Центризбиркома... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T12:02
2023-07-10T12:02
2023-07-10T12:02
новости
владимир путин (политик)
выборы президента узбекистана
шавкат мирзиеев
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на досрочных выборах главы государства, набрав 87,05% голосов. Об этом сообщил глава Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев на пресс-конференции.С переизбранием на должность президента Узбекистана Шавката Мирзиеева поздравил Владимир Путин.Явка избирателей составила 79,8%. За действующего главу государства проголосовали более 13,6 млн граждан из 15,6 млн человек, принявших участие в голосовании.На втором месте – кандидат от социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова, получившая 4,4%.За председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбека Иноятова проголосовали 4%, за лидера Экологической партии Абдушукура Хамзаева – 3,74%.На предыдущих президентских выборах, которые состоялись в октябре 2021 года, Мирзиеев набрал 80% голосов.Нынешние президентские выборы стали первыми после внесения поправок в конституцию страны, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. Таким образом, 65-летний Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.Глава ЦИК Низамходжаев заявил, что деятельность Центризбиркома в ходе предвыборной кампании была независимой, никто не вмешивался в ее работу и не препятствовал ей при голосовании.Заместитель генпрокурора республики Шохрух Аминов заявил, что выборы прошли в соответствии с требованиями правопорядка, при рассмотрении жалоб серьезных нарушений не выявлено.Мирзиеева поздравили с победой президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, национальный лидер туркменского народа, председатель Халк маслахаты (высший представительный орган народной власти) Гурбангулы Бердымухамедов.Шавкат Мирзиеев родился в 1957 году в Зааминском районе Джизакской области Узбекистана. В 1981 году окончил Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства. Работал в институте младшим научным сотрудником, старшим преподавателем, доцентом, проректором по учебной работе.В 1992 году был назначен хокимом (главой администрации) Мирзо-Улугбекского района города Ташкента. В 1996-2001 годах работал в должности хокима Джизакской области, в 2001-2003 годах – хокимом Самаркандской области.Работая в органах исполнительной власти, одновременно в 1995-2003 годах был депутатом Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан.В декабре 2003 года Олий Мажлис утвердил Мирзиеева в должности премьер-министра Узбекистана. Затем еще трижды – в 2005, 2010, 2015 годах – утверждался на этот пост палатами Олий Мажлиса.2 сентября 2016 года скончался президент Узбекистана Ислам Каримов. 8 сентября Шавкат Мирзиеев был утвержден временно исполняющим обязанности президента страны.По итогам выборов президента Узбекистана, прошедших 4 декабря 2016 года, Мирзиеев избран президентом Узбекистана, набрав 88,61% голосов избирателей. Официально вступил в должность 14 декабря 2016 года.В 2021 году Либерально-демократическая партия Узбекистана вновь поддержала кандидатуру Шавката Мирзиеева для участия в выборах главы государства. По их итогам Мирзиеев был переизбран на пост президента, получив поддержку 80,12% избирателей.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, владимир путин (политик), выборы президента узбекистана, шавкат мирзиеев, в мире
Убедительная победа: Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана
Шавкат Мирзиеев получил 87% голосов на выборах и переизбран президентом Узбекистана
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на досрочных выборах главы государства, набрав 87,05% голосов. Об этом сообщил глава Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев на пресс-конференции.
"За кандидата от Либерально-демократической партии Узбекистана Шавката Мирзиеева отдали свои голоса 87,05% от общего числа проголосовавших избирателей", – цитирует главу ЦИК РИА Новости.
С переизбранием на должность президента Узбекистана Шавката Мирзиеева поздравил Владимир Путин.
"Примите искренние поздравления по случаю переизбрания на пост президента республики Узбекистан. Уверен, что совместными усилиями будет обеспечено последовательное наращивание взаимовыгодного сотрудничества по всему комплексу двусторонних связей, а также координация в региональных и международных делах", - отметил Путин.
Явка избирателей составила 79,8%. За действующего главу государства проголосовали более 13,6 млн граждан из 15,6 млн человек, принявших участие в голосовании.
На втором месте – кандидат от социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова, получившая 4,4%.
За председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбека Иноятова проголосовали 4%, за лидера Экологической партии Абдушукура Хамзаева – 3,74%.
На предыдущих президентских выборах, которые состоялись в октябре 2021 года, Мирзиеев набрал 80% голосов.
Нынешние президентские выборы стали первыми после внесения поправок в конституцию страны, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. Таким образом, 65-летний Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.
Глава ЦИК Низамходжаев заявил, что деятельность Центризбиркома в ходе предвыборной кампании была независимой, никто не вмешивался в ее работу и не препятствовал ей при голосовании.
Заместитель генпрокурора республики Шохрух Аминов заявил, что выборы прошли в соответствии с требованиями правопорядка, при рассмотрении жалоб серьезных нарушений не выявлено.
Мирзиеева поздравили с победой президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, национальный лидер туркменского народа, председатель Халк маслахаты (высший представительный орган народной власти) Гурбангулы Бердымухамедов.
Шавкат Мирзиеев родился в 1957 году в Зааминском районе Джизакской области Узбекистана. В 1981 году окончил Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства. Работал в институте младшим научным сотрудником, старшим преподавателем, доцентом, проректором по учебной работе.
В 1992 году был назначен хокимом (главой администрации) Мирзо-Улугбекского района города Ташкента. В 1996-2001 годах работал в должности хокима Джизакской области, в 2001-2003 годах – хокимом Самаркандской области.
Работая в органах исполнительной власти, одновременно в 1995-2003 годах был депутатом Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан.
В декабре 2003 года Олий Мажлис утвердил Мирзиеева в должности премьер-министра Узбекистана. Затем еще трижды – в 2005, 2010, 2015 годах – утверждался на этот пост палатами Олий Мажлиса.
2 сентября 2016 года скончался президент Узбекистана Ислам Каримов. 8 сентября Шавкат Мирзиеев был утвержден временно исполняющим обязанности президента страны.
По итогам выборов президента Узбекистана, прошедших 4 декабря 2016 года, Мирзиеев избран президентом Узбекистана, набрав 88,61% голосов избирателей. Официально вступил в должность 14 декабря 2016 года.
В 2021 году Либерально-демократическая партия Узбекистана вновь поддержала кандидатуру Шавката Мирзиеева для участия в выборах главы государства. По их итогам Мирзиеев был переизбран на пост президента, получив поддержку 80,12% избирателей.