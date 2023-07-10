Рейтинг@Mail.ru
Убедительная победа: Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230710/ubeditelnaya-pobeda-mirzieev-pereizbran-prezidentom-uzbekistana-1129926363.html
Убедительная победа: Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана
Убедительная победа: Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Убедительная победа: Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на досрочных выборах главы государства, набрав 87,05% голосов. Об этом сообщил глава Центризбиркома... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T12:02
2023-07-10T12:02
новости
владимир путин (политик)
выборы президента узбекистана
шавкат мирзиеев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129926164_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_e2a8dcde4eb54fc23f70614e6c11fd76.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на досрочных выборах главы государства, набрав 87,05% голосов. Об этом сообщил глава Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев на пресс-конференции.С переизбранием на должность президента Узбекистана Шавката Мирзиеева поздравил Владимир Путин.Явка избирателей составила 79,8%. За действующего главу государства проголосовали более 13,6 млн граждан из 15,6 млн человек, принявших участие в голосовании.На втором месте – кандидат от социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова, получившая 4,4%.За председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбека Иноятова проголосовали 4%, за лидера Экологической партии Абдушукура Хамзаева – 3,74%.На предыдущих президентских выборах, которые состоялись в октябре 2021 года, Мирзиеев набрал 80% голосов.Нынешние президентские выборы стали первыми после внесения поправок в конституцию страны, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. Таким образом, 65-летний Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.Глава ЦИК Низамходжаев заявил, что деятельность Центризбиркома в ходе предвыборной кампании была независимой, никто не вмешивался в ее работу и не препятствовал ей при голосовании.Заместитель генпрокурора республики Шохрух Аминов заявил, что выборы прошли в соответствии с требованиями правопорядка, при рассмотрении жалоб серьезных нарушений не выявлено.Мирзиеева поздравили с победой президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, национальный лидер туркменского народа, председатель Халк маслахаты (высший представительный орган народной власти) Гурбангулы Бердымухамедов.Шавкат Мирзиеев родился в 1957 году в Зааминском районе Джизакской области Узбекистана. В 1981 году окончил Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства. Работал в институте младшим научным сотрудником, старшим преподавателем, доцентом, проректором по учебной работе.В 1992 году был назначен хокимом (главой администрации) Мирзо-Улугбекского района города Ташкента. В 1996-2001 годах работал в должности хокима Джизакской области, в 2001-2003 годах – хокимом Самаркандской области.Работая в органах исполнительной власти, одновременно в 1995-2003 годах был депутатом Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан.В декабре 2003 года Олий Мажлис утвердил Мирзиеева в должности премьер-министра Узбекистана. Затем еще трижды – в 2005, 2010, 2015 годах – утверждался на этот пост палатами Олий Мажлиса.2 сентября 2016 года скончался президент Узбекистана Ислам Каримов. 8 сентября Шавкат Мирзиеев был утвержден временно исполняющим обязанности президента страны.По итогам выборов президента Узбекистана, прошедших 4 декабря 2016 года, Мирзиеев избран президентом Узбекистана, набрав 88,61% голосов избирателей. Официально вступил в должность 14 декабря 2016 года.В 2021 году Либерально-демократическая партия Узбекистана вновь поддержала кандидатуру Шавката Мирзиеева для участия в выборах главы государства. По их итогам Мирзиеев был переизбран на пост президента, получив поддержку 80,12% избирателей.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129926164_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1f86f70d10e06ea850cb5c82104ee7c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир путин (политик), выборы президента узбекистана, шавкат мирзиеев, в мире
Убедительная победа: Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана

Шавкат Мирзиеев получил 87% голосов на выборах и переизбран президентом Узбекистана

12:02 10.07.2023
 
© president.uzШавкат Мирзиеев
Шавкат Мирзиеев
© president.uz
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на досрочных выборах главы государства, набрав 87,05% голосов. Об этом сообщил глава Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев на пресс-конференции.
"За кандидата от Либерально-демократической партии Узбекистана Шавката Мирзиеева отдали свои голоса 87,05% от общего числа проголосовавших избирателей", – цитирует главу ЦИК РИА Новости.
С переизбранием на должность президента Узбекистана Шавката Мирзиеева поздравил Владимир Путин.

"Примите искренние поздравления по случаю переизбрания на пост президента республики Узбекистан. Уверен, что совместными усилиями будет обеспечено последовательное наращивание взаимовыгодного сотрудничества по всему комплексу двусторонних связей, а также координация в региональных и международных делах", - отметил Путин.

Явка избирателей составила 79,8%. За действующего главу государства проголосовали более 13,6 млн граждан из 15,6 млн человек, принявших участие в голосовании.
На втором месте – кандидат от социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова, получившая 4,4%.
За председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбека Иноятова проголосовали 4%, за лидера Экологической партии Абдушукура Хамзаева – 3,74%.
На предыдущих президентских выборах, которые состоялись в октябре 2021 года, Мирзиеев набрал 80% голосов.
Нынешние президентские выборы стали первыми после внесения поправок в конституцию страны, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. Таким образом, 65-летний Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.
Глава ЦИК Низамходжаев заявил, что деятельность Центризбиркома в ходе предвыборной кампании была независимой, никто не вмешивался в ее работу и не препятствовал ей при голосовании.
Заместитель генпрокурора республики Шохрух Аминов заявил, что выборы прошли в соответствии с требованиями правопорядка, при рассмотрении жалоб серьезных нарушений не выявлено.
Мирзиеева поздравили с победой президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, национальный лидер туркменского народа, председатель Халк маслахаты (высший представительный орган народной власти) Гурбангулы Бердымухамедов.
Шавкат Мирзиеев родился в 1957 году в Зааминском районе Джизакской области Узбекистана. В 1981 году окончил Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства. Работал в институте младшим научным сотрудником, старшим преподавателем, доцентом, проректором по учебной работе.
В 1992 году был назначен хокимом (главой администрации) Мирзо-Улугбекского района города Ташкента. В 1996-2001 годах работал в должности хокима Джизакской области, в 2001-2003 годах – хокимом Самаркандской области.
Работая в органах исполнительной власти, одновременно в 1995-2003 годах был депутатом Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан.
В декабре 2003 года Олий Мажлис утвердил Мирзиеева в должности премьер-министра Узбекистана. Затем еще трижды – в 2005, 2010, 2015 годах – утверждался на этот пост палатами Олий Мажлиса.
2 сентября 2016 года скончался президент Узбекистана Ислам Каримов. 8 сентября Шавкат Мирзиеев был утвержден временно исполняющим обязанности президента страны.
По итогам выборов президента Узбекистана, прошедших 4 декабря 2016 года, Мирзиеев избран президентом Узбекистана, набрав 88,61% голосов избирателей. Официально вступил в должность 14 декабря 2016 года.
В 2021 году Либерально-демократическая партия Узбекистана вновь поддержала кандидатуру Шавката Мирзиеева для участия в выборах главы государства. По их итогам Мирзиеев был переизбран на пост президента, получив поддержку 80,12% избирателей.
 
НовостиВладимир Путин (политик)Выборы президента УзбекистанаШавкат МирзиеевВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:10Все атаки отбиты: армия России уничтожила 600 боевиков в зоне СВО
15:58Убившему пенсионерку молотком севастопольцу вынесли приговор
15:45В Севастополе утвердили границы земельных участков для бойцов СВО
15:23Ситуация на Крымском мосту: что с пробками и сколько ждать
15:04Киев усилил вербовку наемников в Азии и Латинской Америке – Минобороны
14:50Сколько иностранных наемников уничтожено в зоне СВО – Минобороны
14:24В Кремле оценили ситуацию с заторами на Крымском мосту
14:10Путин дал право медорганизациям в Крыму работать без лицензий еще 2 года
13:58Москва и Анкара уже обсуждают выдачу Киеву боевиков "Азова"* - Песков
13:48Удары по Белгородчине: боевики ВСУ выпустили 26 снарядов
13:28О чем Путин говорил с Пригожиным и командирами "Вагнера" – Песков
13:21В Бахчисарае из-за удара молнии загорелся ресторан
13:03ВСУ ударили по детскому саду в Брянской области
12:52Нарышкин: Госдеп намерен подстрекать россиян к силовой борьбе с властью
12:27Левый берег под обстрелом: ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонщине
12:15В отпуск с картой "Мир": комфортно, экономно, безопасно
12:02Убедительная победа: Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана
11:43Часть Симферополя на два дня без воды - где еще ждать отключений
11:20Непогода обесточила часть Крыма - без света сотни абонентов
11:02Как выживают крымские отельеры в условиях санкций и низкого турпотока
Лента новостейМолния