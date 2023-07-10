https://crimea.ria.ru/20230710/ubeditelnaya-pobeda-mirzieev-pereizbran-prezidentom-uzbekistana-1129926363.html

Убедительная победа: Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана

Убедительная победа: Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Убедительная победа: Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на досрочных выборах главы государства, набрав 87,05% голосов. Об этом сообщил глава Центризбиркома... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T12:02

2023-07-10T12:02

2023-07-10T12:02

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владимир путин (политик)

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шавкат мирзиеев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на досрочных выборах главы государства, набрав 87,05% голосов. Об этом сообщил глава Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев на пресс-конференции.С переизбранием на должность президента Узбекистана Шавката Мирзиеева поздравил Владимир Путин.Явка избирателей составила 79,8%. За действующего главу государства проголосовали более 13,6 млн граждан из 15,6 млн человек, принявших участие в голосовании.На втором месте – кандидат от социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова, получившая 4,4%.За председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбека Иноятова проголосовали 4%, за лидера Экологической партии Абдушукура Хамзаева – 3,74%.На предыдущих президентских выборах, которые состоялись в октябре 2021 года, Мирзиеев набрал 80% голосов.Нынешние президентские выборы стали первыми после внесения поправок в конституцию страны, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. Таким образом, 65-летний Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.Глава ЦИК Низамходжаев заявил, что деятельность Центризбиркома в ходе предвыборной кампании была независимой, никто не вмешивался в ее работу и не препятствовал ей при голосовании.Заместитель генпрокурора республики Шохрух Аминов заявил, что выборы прошли в соответствии с требованиями правопорядка, при рассмотрении жалоб серьезных нарушений не выявлено.Мирзиеева поздравили с победой президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, национальный лидер туркменского народа, председатель Халк маслахаты (высший представительный орган народной власти) Гурбангулы Бердымухамедов.Шавкат Мирзиеев родился в 1957 году в Зааминском районе Джизакской области Узбекистана. В 1981 году окончил Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства. Работал в институте младшим научным сотрудником, старшим преподавателем, доцентом, проректором по учебной работе.В 1992 году был назначен хокимом (главой администрации) Мирзо-Улугбекского района города Ташкента. В 1996-2001 годах работал в должности хокима Джизакской области, в 2001-2003 годах – хокимом Самаркандской области.Работая в органах исполнительной власти, одновременно в 1995-2003 годах был депутатом Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан.В декабре 2003 года Олий Мажлис утвердил Мирзиеева в должности премьер-министра Узбекистана. Затем еще трижды – в 2005, 2010, 2015 годах – утверждался на этот пост палатами Олий Мажлиса.2 сентября 2016 года скончался президент Узбекистана Ислам Каримов. 8 сентября Шавкат Мирзиеев был утвержден временно исполняющим обязанности президента страны.По итогам выборов президента Узбекистана, прошедших 4 декабря 2016 года, Мирзиеев избран президентом Узбекистана, набрав 88,61% голосов избирателей. Официально вступил в должность 14 декабря 2016 года.В 2021 году Либерально-демократическая партия Узбекистана вновь поддержала кандидатуру Шавката Мирзиеева для участия в выборах главы государства. По их итогам Мирзиеев был переизбран на пост президента, получив поддержку 80,12% избирателей.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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