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Сколько иностранных наемников уничтожено в зоне СВО – Минобороны

Сколько иностранных наемников уничтожено в зоне СВО – Минобороны - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Сколько иностранных наемников уничтожено в зоне СВО – Минобороны

С начала специальной военной операции на Украине уничтожено 4845 иностранных наемников в основном из США, Канады и европейских стран. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T14:50

2023-07-10T14:50

2023-07-10T14:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. С начала специальной военной операции на Украине уничтожено 4845 иностранных наемников в основном из США, Канады и европейских стран. Об этом сообщает Минобороны России.Еще 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины, разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима. Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников, рассказали в ведомстве.По данным Минобороны, всего с начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 675 иностранных наемников из 84 государств. Наибольшее количество наемников приехало на Украину в марте-апреле 2022 года, однако после первых понесенных потерь динамика их прибытия резко сократилась.Наиболее многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (более 900), Грузии (свыше 800), Великобритании и Румынии (по 700 человек), Хорватии (более 300 боевиков), а также из Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (более 200 человек).В ведомстве отметили, что по информации, полученной в ходе допросов захваченных в плен украинских военнослужащих, командиры подразделений ВСУ не привлекаются к ответственности за потери среди иностранных наемников.

https://crimea.ria.ru/20230511/naemniki-iz-70-stran-voyuyut-na-storone-kievskogo-rezhima--sk-1128655061.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, иностранные наемники всу, сша, канада