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Сколько иностранных наемников уничтожено в зоне СВО – Минобороны - РИА Новости Крым, 10.07.2023
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Сколько иностранных наемников уничтожено в зоне СВО – Минобороны
Сколько иностранных наемников уничтожено в зоне СВО – Минобороны - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Сколько иностранных наемников уничтожено в зоне СВО – Минобороны
С начала специальной военной операции на Украине уничтожено 4845 иностранных наемников в основном из США, Канады и европейских стран. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T14:50
2023-07-10T14:55
новости
министерство обороны рф
иностранные наемники всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. С начала специальной военной операции на Украине уничтожено 4845 иностранных наемников в основном из США, Канады и европейских стран. Об этом сообщает Минобороны России.Еще 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины, разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима. Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников, рассказали в ведомстве.По данным Минобороны, всего с начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 675 иностранных наемников из 84 государств. Наибольшее количество наемников приехало на Украину в марте-апреле 2022 года, однако после первых понесенных потерь динамика их прибытия резко сократилась.Наиболее многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (более 900), Грузии (свыше 800), Великобритании и Румынии (по 700 человек), Хорватии (более 300 боевиков), а также из Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (более 200 человек).В ведомстве отметили, что по информации, полученной в ходе допросов захваченных в плен украинских военнослужащих, командиры подразделений ВСУ не привлекаются к ответственности за потери среди иностранных наемников.
https://crimea.ria.ru/20230511/naemniki-iz-70-stran-voyuyut-na-storone-kievskogo-rezhima--sk-1128655061.html
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новости, министерство обороны рф, иностранные наемники всу, сша, канада
Сколько иностранных наемников уничтожено в зоне СВО – Минобороны

Минобороны: с начала СВО уничтожено 4,8 тысячи иностранных наемников из США и Европы

14:50 10.07.2023 (обновлено: 14:55 10.07.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийНаемники
Наемники
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. С начала специальной военной операции на Украине уничтожено 4845 иностранных наемников в основном из США, Канады и европейских стран. Об этом сообщает Минобороны России.
"По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение в ходе боевых действий 4845 иностранных наемников в подавляющей части из США, Канады и европейских стран", - говорится в заявлении.
Еще 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины, разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима. Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников, рассказали в ведомстве.
По данным Минобороны, всего с начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 675 иностранных наемников из 84 государств. Наибольшее количество наемников приехало на Украину в марте-апреле 2022 года, однако после первых понесенных потерь динамика их прибытия резко сократилась.
Наиболее многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (более 900), Грузии (свыше 800), Великобритании и Румынии (по 700 человек), Хорватии (более 300 боевиков), а также из Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (более 200 человек).
В ведомстве отметили, что по информации, полученной в ходе допросов захваченных в плен украинских военнослужащих, командиры подразделений ВСУ не привлекаются к ответственности за потери среди иностранных наемников.
"Украинское командование бросает в "мясные штурмы" на российские позиции подразделения, укомплектованные иностранными наемниками, в первую очередь. Эвакуация раненых наемников организуется по остаточному принципу, только после вывоза украинских военнослужащих", - подчеркнули в МО РФ.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
11 мая, 11:23
Наемники из 70 стран воюют на стороне киевского режима – СК
 
НовостиМинистерство обороны РФИностранные наемники ВСУСШАКанада
 
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