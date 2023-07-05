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Как работает Керченская паромная переправа в среду 5 июля

Как работает Керченская паромная переправа в среду 5 июля - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Как работает Керченская паромная переправа в среду 5 июля

Керченская паромная переправа в среду, 5 июля, работает штатно. Погода благоприятствует судоходству в проливе, сообщает минтранс Крыма.

2023-07-05T11:18

2023-07-05T11:18

2023-07-05T11:18

крым

керчь

керченская паромная переправа

керченский пролив

росморречфлот

морской транспорт

транспорт

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Хроники Керченской переправы"Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет", - сказано в сообщении.Также уточняется, что за минувшие сутки через пролив в обе стороны выполнено 17 рейсов, перевезены: 361 пассажир, 114 ж/д вагона, 671 единица автотранспорта и 19 614 тонн различных грузов.С начала работы Керченской паромной переправы 8 октября прошлого года через пролив в обе стороны всего перевезено 189 108 пассажиров, 152 243 единицы автотранспорта и 19 757 ж/д вагонов. Паромы, работающие на линии, выполнили 4 586 рейсов.Погода в проливеСогласно прогнозу Росгидромета, во вторник, 5 июля, направление ветра будет северным и северо-восточным 6-11 метров в секунду.Осадков в ближайшее время не ожидается."Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +30…+32 градуса, температура воды в море +25 градусов", - говорится в тексте.Со стороны Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только грузовики с приоритетными товарами. С крымского берега пускают любой транспорт.Очередь из машин в КрымНакануне сообщалось, что Керченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями.Всего сейчас на Керченской переправе задействовано шесть паромов, один из них пока отправлен в док на ремонт.Ожидается, что пиковая нагрузка на переправу и Крымский мост случится 16-17 июля, при необходимости в работе будут задействованы большие десантные корабли (БДК)Ранее краевой оперштаб сообщал, что очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края во вторник увеличилась до 353 машин.В Минтрансе РФ отметили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок и заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки: скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей. В управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что открыты дополнительные пункты досмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:Пробки на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данныеДвижение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановленоНа Крымском мосту увеличили число пунктов досмотра

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