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Главные новости Крыма: 27 июня - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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Главные новости Крыма: 27 июня
Главные новости Крыма: 27 июня - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Главные новости Крыма: 27 июня
В Кировском районе Крыма повреждены ж/д пути. Оборудование на 33 млн рублей пришло в больницу Севастополя. Житель Крыма задержан за перевозку ручных гранат... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T21:36
2023-06-27T21:36
новости крыма
железные дороги крыма
михаил развожаев
сергей аксенов
топливо в крыму
здравоохранение в крыму и севастополе
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дтп
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма повреждены ж/д пути. Оборудование на 33 млн рублей пришло в больницу Севастополя. Житель Крыма задержан за перевозку ручных гранат. Альберт Куршутов назначен врио министра внутренней политики, информации и связи Крыма.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Железнодорожные пути повреждены в Кировском районе КрымаЖелезнодорожные пути были повреждены в Кировском районе Крыма, пострадавших нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Из-за повреждения железной дороги задерживались поезда и электрички. Специалисты оперативно приступили к ремонту путей и в течение нескольких часов восстановили движение поездов. Власти рассчитывали завершить ремонт в течение восьми часов, однако работы удалось выполнить до обеда. С 12:50 движение поездов возобновилось.В "Крымской железной дороге" указали, что повреждение путей в Кировском районе Крыма произошло в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.В Севастополь пришла медтехника стоимостью 33 млн рублейНовое оборудование стоимостью больше 33 млн рублей было направлено в отделение хирургии севастопольской городской больницы № 5. Это стало возможным благодаря региональному проекту "Развитие детского здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В Крыму мужчина выбросил на обочину пакет с гранатамиВ Крыму сотрудниками полиции задержан подозреваемый в перевозке опасных предметов в машине, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.Инцидент произошел на трассе Джанкой-Красноперекопск вблизи автозаправочной станции в селе Раздольное. Правоохранители остановили автомобиль Toyota Camry. Водитель при виде сотрудников полиции через окно пассажирской двери выбросил на обочину автодороги пакет с неизвестными предметами."В результате осмотра автомобиля и участка местности вокруг оперативниками обнаружены и изъяты составные части взрывоопасного предмета. Согласно компетентному мнению специалистов, изъятые предметы являются гранатами РГД-5, а также запалами к ним", - говорится в Telegram-канале ведомства.Назначен новый руководитель мининформа КрымаВременное исполнение обязанностей министра внутренней политики информации и связи Крыма возложено на Альберта Куршутова, который до этого работал в госкомитете по делам межнациональных отношений республики. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.Накануне Куршутов был назначен первым заместителем министра внутренней политики информации и связи Крыма по распоряжению председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка.В Крыму построят новые подстанцииВ Крыму и Севастополе построят две новые электрогазовые подстанции, которые смогут обеспечить электроэнергией и газом не только полуостров, но и новые регионы России. Речь идет о подстанциях "Нахимовская" в Севастополе и "Газовая" в Крыму. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.Новые объекты энергетической инфраструктуры будут построены в рамках федерального проекта "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией", входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
https://crimea.ria.ru/20230627/dvizhenie-poezdov-v-krymu-posle-povrezhdeniya-zhd-putey-vosstanovleno-1129664076.html
https://crimea.ria.ru/20230627/aksenov-predlozhit-pravitelstvu-sposob-snizit-tseny-na-benzin-v-krymu-1129659514.html
https://crimea.ria.ru/20230627/sevastopolets-posle-ubiystva-24-goda-skryvalsya-pod-chuzhim-imenem-1129664126.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости крыма, железные дороги крыма, михаил развожаев, сергей аксенов, топливо в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, мининформ крыма, дтп, мошенничество, происшествия
Главные новости Крыма: 27 июня

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 27 июня

21:36 27.06.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные рельсы. Архивное фото
Железнодорожные рельсы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма повреждены ж/д пути. Оборудование на 33 млн рублей пришло в больницу Севастополя. Житель Крыма задержан за перевозку ручных гранат. Альберт Куршутов назначен врио министра внутренней политики, информации и связи Крыма.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.

Железнодорожные пути повреждены в Кировском районе Крыма

Железнодорожные пути были повреждены в Кировском районе Крыма, пострадавших нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Из-за повреждения железной дороги задерживались поезда и электрички. Специалисты оперативно приступили к ремонту путей и в течение нескольких часов восстановили движение поездов. Власти рассчитывали завершить ремонт в течение восьми часов, однако работы удалось выполнить до обеда. С 12:50 движение поездов возобновилось.
В "Крымской железной дороге" указали, что повреждение путей в Кировском районе Крыма произошло в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.
Новая ливрея поезда Таврия
13:13
Движение поездов в Крыму после повреждения ж/д путей восстановлено

В Севастополь пришла медтехника стоимостью 33 млн рублей

Новое оборудование стоимостью больше 33 млн рублей было направлено в отделение хирургии севастопольской городской больницы № 5. Это стало возможным благодаря региональному проекту "Развитие детского здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Сергей Аксенов
12:02
Аксенов предложит правительству способ снизить цены на бензин в Крыму

В Крыму мужчина выбросил на обочину пакет с гранатами

В Крыму сотрудниками полиции задержан подозреваемый в перевозке опасных предметов в машине, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.
Инцидент произошел на трассе Джанкой-Красноперекопск вблизи автозаправочной станции в селе Раздольное. Правоохранители остановили автомобиль Toyota Camry. Водитель при виде сотрудников полиции через окно пассажирской двери выбросил на обочину автодороги пакет с неизвестными предметами.
"В результате осмотра автомобиля и участка местности вокруг оперативниками обнаружены и изъяты составные части взрывоопасного предмета. Согласно компетентному мнению специалистов, изъятые предметы являются гранатами РГД-5, а также запалами к ним", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Сотрудник с паспортом РФ в руках на фабрике АО Гознак в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
13:24
Севастополец после убийства 24 года скрывался под чужим именем

Назначен новый руководитель мининформа Крыма

Временное исполнение обязанностей министра внутренней политики информации и связи Крыма возложено на Альберта Куршутова, который до этого работал в госкомитете по делам межнациональных отношений республики. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.
Накануне Куршутов был назначен первым заместителем министра внутренней политики информации и связи Крыма по распоряжению председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка.

В Крыму построят новые подстанции

В Крыму и Севастополе построят две новые электрогазовые подстанции, которые смогут обеспечить электроэнергией и газом не только полуостров, но и новые регионы России. Речь идет о подстанциях "Нахимовская" в Севастополе и "Газовая" в Крыму. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.
Новые объекты энергетической инфраструктуры будут построены в рамках федерального проекта "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией", входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Новости КрымаЖелезные дороги КрымаМихаил РазвожаевСергей АксеновТопливо в КрымуЗдравоохранение в Крыму и СевастополеМининформ КрымаДТПМошенничествоПроисшествия
 
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Заголовок открываемого материала
21:52Главные события и заявления дня: 27 июня
21:36Главные новости Крыма: 27 июня
21:11В России опять выросло число пациентов с COVID–19
20:53США передают новую партию вооружений Украине: что вошло в список
20:37Реликвии Киево-Печерской лавры: что будет после вывоза
20:17В Крыму и Севастополе построят две новые электрогазовые подстанции
19:41В Севастополе простились с погибшим в Донбассе героем СВО
19:32Набережная Терешковой в Евпатории: на какой стадии работы - ФОТО
19:11"Шерше ля фам!": в чем причины морального упадка в рядах ВСУ
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18:41В Кореизе подросток на мопеде врезался в стену
18:11В Ялте шесть спасателей эвакуировали с горы пострадавшую пожилую женщину
17:54Хадж в Мекку совершили 300 мусульман из Крыма
17:29В Крыму 31 человек пойдет под суд за организацию игровых клубов
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15:57Более 300 млн рублей ущерба: сколько денег крымчане отдали мошенникам
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