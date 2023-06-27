https://crimea.ria.ru/20230627/glavnye-novosti-kryma-27-iyunya-1129672912.html

Главные новости Крыма: 27 июня

Главные новости Крыма: 27 июня - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Главные новости Крыма: 27 июня

В Кировском районе Крыма повреждены ж/д пути. Оборудование на 33 млн рублей пришло в больницу Севастополя. Житель Крыма задержан за перевозку ручных гранат... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T21:36

2023-06-27T21:36

2023-06-27T21:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма повреждены ж/д пути. Оборудование на 33 млн рублей пришло в больницу Севастополя. Житель Крыма задержан за перевозку ручных гранат. Альберт Куршутов назначен врио министра внутренней политики, информации и связи Крыма.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Железнодорожные пути повреждены в Кировском районе КрымаЖелезнодорожные пути были повреждены в Кировском районе Крыма, пострадавших нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Из-за повреждения железной дороги задерживались поезда и электрички. Специалисты оперативно приступили к ремонту путей и в течение нескольких часов восстановили движение поездов. Власти рассчитывали завершить ремонт в течение восьми часов, однако работы удалось выполнить до обеда. С 12:50 движение поездов возобновилось.В "Крымской железной дороге" указали, что повреждение путей в Кировском районе Крыма произошло в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.В Севастополь пришла медтехника стоимостью 33 млн рублейНовое оборудование стоимостью больше 33 млн рублей было направлено в отделение хирургии севастопольской городской больницы № 5. Это стало возможным благодаря региональному проекту "Развитие детского здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В Крыму мужчина выбросил на обочину пакет с гранатамиВ Крыму сотрудниками полиции задержан подозреваемый в перевозке опасных предметов в машине, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.Инцидент произошел на трассе Джанкой-Красноперекопск вблизи автозаправочной станции в селе Раздольное. Правоохранители остановили автомобиль Toyota Camry. Водитель при виде сотрудников полиции через окно пассажирской двери выбросил на обочину автодороги пакет с неизвестными предметами."В результате осмотра автомобиля и участка местности вокруг оперативниками обнаружены и изъяты составные части взрывоопасного предмета. Согласно компетентному мнению специалистов, изъятые предметы являются гранатами РГД-5, а также запалами к ним", - говорится в Telegram-канале ведомства.Назначен новый руководитель мининформа КрымаВременное исполнение обязанностей министра внутренней политики информации и связи Крыма возложено на Альберта Куршутова, который до этого работал в госкомитете по делам межнациональных отношений республики. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.Накануне Куршутов был назначен первым заместителем министра внутренней политики информации и связи Крыма по распоряжению председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка.В Крыму построят новые подстанцииВ Крыму и Севастополе построят две новые электрогазовые подстанции, которые смогут обеспечить электроэнергией и газом не только полуостров, но и новые регионы России. Речь идет о подстанциях "Нахимовская" в Севастополе и "Газовая" в Крыму. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.Новые объекты энергетической инфраструктуры будут построены в рамках федерального проекта "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией", входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

https://crimea.ria.ru/20230627/dvizhenie-poezdov-v-krymu-posle-povrezhdeniya-zhd-putey-vosstanovleno-1129664076.html

https://crimea.ria.ru/20230627/aksenov-predlozhit-pravitelstvu-sposob-snizit-tseny-na-benzin-v-krymu-1129659514.html

https://crimea.ria.ru/20230627/sevastopolets-posle-ubiystva-24-goda-skryvalsya-pod-chuzhim-imenem-1129664126.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, железные дороги крыма, михаил развожаев, сергей аксенов, топливо в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, мининформ крыма, дтп, мошенничество, происшествия