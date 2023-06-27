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Названа причина ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма
Названа причина ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Названа причина ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма
Повреждение путей в Кировском районе Крыма, из-за которого во вторник было приостановлено движение поездов и электричек, произошло в результате вмешательства... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T13:49
2023-06-27T13:49
2023-06-27T13:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Повреждение путей в Кировском районе Крыма, из-за которого во вторник было приостановлено движение поездов и электричек, произошло в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Об этом сообщает "Крымская железная дорога".Перевозчиками "Гранд Сервис Экспресс" и "Южная пригородная пассажирская компания" во взаимодействии с минтрансом Крыма была организована перевозка пассажиров электричек до ближайших станций Владиславовка и Семь Колодезей, а пассажиры поезда № 180 Санкт-Петербург–Евпатория были направлены автобусами в Евпаторию.Специалисты оперативно приступили к ремонту путей и в течение нескольких часов восстановили движение поездов.Как сообщалось, в результате повреждения железной дороги в Кировском районе были задержаны три поезда и три электрички. Власти рассчитывали завершить ремонт в течение восьми часов, однако работы удалось выполнить до обеда. С 12:50 движение поездов возобновилось.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на железной дороге в Крыму: задерживаются поезда и электричкиКогда возобновят движение поездов в Кировском районе КрымаДвижение поездов в Крыму после повреждения ж/д путей восстановлено
https://crimea.ria.ru/20230627/zheleznodorozhnye-diversii-i-avarii---trevozhnaya-statistika-za-polgoda-1129658917.html
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РИА Новости Крым
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крым, кировский район крыма, железные дороги крыма, крымская железная дорога (кжд), транспорт, происшествия, общество, новости крыма
Названа причина ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма
Причиной ЧП на железной дороге в Крыму стало вмешательство посторонних лиц – перевозчик
13:49 27.06.2023 (обновлено: 13:50 27.06.2023)