https://crimea.ria.ru/20230627/nazvana-prichina-chp-na-zheleznoy-doroge-v-kirovskom-rayone-kryma-1129665511.html

Названа причина ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма

Названа причина ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Названа причина ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма

Повреждение путей в Кировском районе Крыма, из-за которого во вторник было приостановлено движение поездов и электричек, произошло в результате вмешательства... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T13:49

2023-06-27T13:49

2023-06-27T13:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Повреждение путей в Кировском районе Крыма, из-за которого во вторник было приостановлено движение поездов и электричек, произошло в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Об этом сообщает "Крымская железная дорога".Перевозчиками "Гранд Сервис Экспресс" и "Южная пригородная пассажирская компания" во взаимодействии с минтрансом Крыма была организована перевозка пассажиров электричек до ближайших станций Владиславовка и Семь Колодезей, а пассажиры поезда № 180 Санкт-Петербург–Евпатория были направлены автобусами в Евпаторию.Специалисты оперативно приступили к ремонту путей и в течение нескольких часов восстановили движение поездов.Как сообщалось, в результате повреждения железной дороги в Кировском районе были задержаны три поезда и три электрички. Власти рассчитывали завершить ремонт в течение восьми часов, однако работы удалось выполнить до обеда. С 12:50 движение поездов возобновилось.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на железной дороге в Крыму: задерживаются поезда и электричкиКогда возобновят движение поездов в Кировском районе КрымаДвижение поездов в Крыму после повреждения ж/д путей восстановлено

https://crimea.ria.ru/20230627/zheleznodorozhnye-diversii-i-avarii---trevozhnaya-statistika-za-polgoda-1129658917.html

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