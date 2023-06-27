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Когда возобновят движение поездов в Кировском районе Крыма
Когда возобновят движение поездов в Кировском районе Крыма - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Когда возобновят движение поездов в Кировском районе Крыма
Движение поездов в Кировском районе возобновят в течение нескольких часов, на месте работают силовики и ремонтно-восстановительные бригады. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T12:50
2023-06-27T12:50
2023-06-27T12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Движение поездов в Кировском районе возобновят в течение нескольких часов, на месте работают силовики и ремонтно-восстановительные бригады. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.Во вторник утром глава республики Сергей Аксенов заявил о повреждении железной дороги в Кировском районе Крыма. Пострадавших нет. Ремонтные работы пообещали выполнить в течение 4-8 часов. Причина происшествия не называется.На данный момент задерживаются два поезда – из Москвы и Петербурга, а также две электрички. Пассажиры поезда №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория будут доставлены в Евпаторию на автобусах, которые в ближайшее время подадут на станцию Кировское. Пассажиры поезда №27/28 Москва – Симферополь пока ожидают продолжения движения в поезде.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма: что известно к этому часуЖелезнодорожные пути повреждены в Кировском районе КрымаПроисшествия на железной дороге в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230627/chp-na-zheleznoy-doroge-v-krymu-zaderzhivayutsya-poezda-i-elektrichki-1129655593.html
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Когда возобновят движение поездов в Кировском районе Крыма
Минтранс Крыма: движение поездов в Кировском районе возобновят в течение нескольких часов
12:50 27.06.2023 (обновлено: 12:53 27.06.2023)