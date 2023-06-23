https://crimea.ria.ru/20230623/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-23-iyunya-1129591985.html

Главные события и заявления дня: 23 июня

Главные события и заявления дня: 23 июня - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Главные события и заявления дня: 23 июня

ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по жилым домам в Херсонской области. Гибель батискафа "Титан": новые подробности. Российские воска отразили очередные атаки... РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T21:39

2023-06-23T21:39

2023-06-23T21:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по жилым домам в Херсонской области. Гибель батискафа "Титан": новые подробности. Российские воска отразили очередные атаки боевиков: хроники СВО. Армия РФ разбомбила склады с ракетным вооружением украинских войск. ФСБ предотвратила вывоз радиоактивного цезия за рубеж. На Кубани произошло очередное землетрясение.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар ракетами Storm Shadow по жилым домам в Геническе и СкадовскеВооруженные силы Украины нанесли удар по жилым кварталам Геническа и Скадовска Херсонской области крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По предварительным данным, боевики выпустили четыре ракеты.По словам руководителя региона, в результате удара в Геническе погибли как минимум два человека. Число пострадавших пока неизвестно.Что произошло с батискафом "Титан" и членами его экипажаКомпания-оператор батискафа "Титан" объявила, что экипаж судна, скорее всего, погиб. Люди не успели утонуть или захлебнуться – их просто раздавило толщей воды за доли секунды. Тела, скорее всего, находятся, прижатые, зажатые смятой цилиндрической частью корпуса.Как пояснил РИА Новости Крым исполнительный директор Центра подводных исследований Русского Географического общества, пилот обитаемых глубоководных аппаратов Сергей Фокин, есть шанс найти и поднять на поверхность тела погибших.По его словам, аппарат "Титан" имел весьма неоднозначную конструкцию корпуса - сигарообразную. Подобная конструкция испытывает очень сильные перегрузки на больших глубинах. У него было две титановых полусферических заглушки – в носу и в корме, а между ними – композитный цилиндрический сегмент. Именно в местах соединений произошла деформация углепластиковой части – наиболее слабой.Армия России отбила семь атак на двух направлениях в зоне СВОЗа прошедшие сутки подразделения ВСУ предприняли активные попытки наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях, сообщило Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений ВСУ. На Донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск отбиты четыре атаки противника.Также Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Предотвращен вывоз радиоактивного цезия за рубежСотрудники ФСБ при содействии МВД задержали пять человек, пытавшихся вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, который в дальнейшем хотели использовать в зоне спецоперации в ущерб интересам России.ОПГ действовала при координации гражданина Украины. Задержанные действовали в интересах иностранного заказчика.Злоумышленники хотели продать радиоактивный цезий за 3,5 млн долларов США. Его планировалось использовать для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России.Вечером Хорошевский суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела до 21 августа. В отношении пятого подозреваемого ходатайство следователя об избрании ареста или более мягкой меры пресечения пока не поступало.Очередное землетрясение произошло на КубаниЗемлетрясение магнитудой 3,6 произошло в пятницу в Краснодарском крае. Пострадавших и разрушений нет.Евразийский сейсмологический центр, в свою очередь, сообщил, что землетрясение было зафиксировано в 9 км к юго-востоку от Армавира и в 61 км к юго-западу от Ставрополя. Очаг залегал на глубине 2 км.Накануне вечером землетрясение произошло в 30 километрах от Анапы на глубине 10 километров в море. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 3,6 балла. Пострадавших нет. До этого, во вторник, 20 июня, подземные толчки магнитудой 3,5 произошли в Черном море у берегов Туапсе.

https://crimea.ria.ru/20230623/saldo-soobschil-o-pogibshikh-posle-udara-vsu-po-genichesku-1129589064.html

https://crimea.ria.ru/20230623/gibel-batiskafa-titan-uchenye-rasskazali-chto-stalo-s-telami-pogibshikh-1129585113.html

https://crimea.ria.ru/20230623/prichastnye-k-kontrabande-tseziya-137-iz-rossii-arestovany-1129591490.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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