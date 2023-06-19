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Главные события и заявления дня: 19 июня

Главные события и заявления дня: 19 июня - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Главные события и заявления дня: 19 июня

Мощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на Украине. Киев продолжает создавать "грязную ядерную бомбу". Арсеналы НАТО опустошены. Замкомандира... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T21:58

2023-06-19T21:58

2023-06-19T20:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Мощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на Украине. Киев продолжает создавать "грязную ядерную бомбу". Арсеналы НАТО опустошены. Замкомандира Айдара* Мурыга признал вину и раскаялся. Погиб ребенок и ранены около 20 человек – ВСУ нанесли удар по Волновахе. Возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Мощный удар по технике НАТОВооруженные силы России нанесли групповой удар по пунктам хранения западной военной техники. Об этом сообщает Минобороны России."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства", - говорится в сообщении.Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, подчеркнули в Минобороны.Киевские планы на "грязную бомбу"Партия облученного топлива с Ровенской атомной электростанции отправлена на переработку в Чернобыль. Такие данные о решении государственной инспекции ядерного регулирования Украины имеются у Службы внешней разведки России."Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы", - говорится в сообщении ведомства.В ведомстве добавили, что два контейнера с топливом отправили на площадку для хранения в Чернобыле. При этом Киев не проинформировал о своих действиях МАГАТЭ. В СВР подобные решения киевского режима расценили как намерение продолжить работу над созданием грязной ядерной бомбы.Столтенберг: арсеналы НАТО пустыЗапасы оружия и боеприпасов многих стран НАТО истощены и нуждаются в восполнении. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления на индустриальном форуме в Германии."Нам необходима более надежная оборонная промышленность… Наши запасы оружия и боеприпасов истощены, и их необходимо восполнить. Не только в Германии, но во многих странах НАТО", - сказал он.При этом генсек НАТО заявил, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта" и альянс продолжит поддерживать Киев. "Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но справедливый мир не может означать заморозку конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией", - заявил генсек.Айдаровец* признался и раскаялсяЮжный окружной военный суд Ростова-на-Дону рассмотрел дело замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"* Дениса Мурыги, который обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте суда."Вину признаю полностью. С обвинением согласен. Искренне раскаиваюсь в содеянном", - сказал он на суде.Боевики бьют по мирным людям ДонбассаШестилетний ребенок погиб, около 20 человек пострадали в результате украинских атак на Волноваху и Волновахский район. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Холера на УкраинеВозбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС.По данным областного центра контроля и профилактики болезней минздрава Украины, результаты проведенных исследований показали, что холерный вибрион в воде не выделен, однако присутствует холеровидный вибрион, который является маркером. Отмечалось, что в реке Ингулец не соответствуют нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимой концентрации аммиака.По мнению академика РАН, врача-эпидемиолога Геннадия Онищенко, остановить возможную эпидемию холеры на Украине не получится без российский специалистов, поскольку киевский режим "убил" здравоохранение в стране "до ручки"."России нужно сегодня через международные организации предложить помощь Украине, потому что здравоохранение в этой стране разрушено до ручки. А тем более при нынешних скоморохах, которые "рулят" на Банковой. Это в интересах не только украинского народа, но и в целом Европы и нашей страны", - сказал врач. И уточнил: соседней стране нужно помочь, пока ситуация не стала неуправляемой.При этом, случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний в Херсонской области не зафиксировано, на данный момент эпидситуация в регионе стабильная, заверил завотделением эпидемиологического анализа и дезинфектологии Генического межрайонного отдела Херсонского центра гигиены и эпидемиологии Александр Маклаков.* Запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20230619/provalnye-ataki-i-poteri-vsu--khod-spetsoperatsii-1129485892.html

https://crimea.ria.ru/20230619/arsenaly-nato-opustosheny--stoltenberg-1129492226.html

https://crimea.ria.ru/20230619/kto-spaset-ukrainu-ot-kholery-onischenko-dal-sovet-po-borbe-s-epidemiey-1129487144.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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