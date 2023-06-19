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Главные события и заявления дня: 19 июня - РИА Новости Крым, 19.06.2023
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Главные события и заявления дня: 19 июня
Главные события и заявления дня: 19 июня - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Главные события и заявления дня: 19 июня
Мощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на Украине. Киев продолжает создавать "грязную ядерную бомбу". Арсеналы НАТО опустошены. Замкомандира... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T21:58
2023-06-19T20:21
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россия
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ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Мощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на Украине. Киев продолжает создавать "грязную ядерную бомбу". Арсеналы НАТО опустошены. Замкомандира Айдара* Мурыга признал вину и раскаялся. Погиб ребенок и ранены около 20 человек – ВСУ нанесли удар по Волновахе. Возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Мощный удар по технике НАТОВооруженные силы России нанесли групповой удар по пунктам хранения западной военной техники. Об этом сообщает Минобороны России."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства", - говорится в сообщении.Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, подчеркнули в Минобороны.Киевские планы на "грязную бомбу"Партия облученного топлива с Ровенской атомной электростанции отправлена на переработку в Чернобыль. Такие данные о решении государственной инспекции ядерного регулирования Украины имеются у Службы внешней разведки России."Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы", - говорится в сообщении ведомства.В ведомстве добавили, что два контейнера с топливом отправили на площадку для хранения в Чернобыле. При этом Киев не проинформировал о своих действиях МАГАТЭ. В СВР подобные решения киевского режима расценили как намерение продолжить работу над созданием грязной ядерной бомбы.Столтенберг: арсеналы НАТО пустыЗапасы оружия и боеприпасов многих стран НАТО истощены и нуждаются в восполнении. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления на индустриальном форуме в Германии."Нам необходима более надежная оборонная промышленность… Наши запасы оружия и боеприпасов истощены, и их необходимо восполнить. Не только в Германии, но во многих странах НАТО", - сказал он.При этом генсек НАТО заявил, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта" и альянс продолжит поддерживать Киев. "Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но справедливый мир не может означать заморозку конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией", - заявил генсек.Айдаровец* признался и раскаялсяЮжный окружной военный суд Ростова-на-Дону рассмотрел дело замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"* Дениса Мурыги, который обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте суда."Вину признаю полностью. С обвинением согласен. Искренне раскаиваюсь в содеянном", - сказал он на суде.Боевики бьют по мирным людям ДонбассаШестилетний ребенок погиб, около 20 человек пострадали в результате украинских атак на Волноваху и Волновахский район. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Холера на УкраинеВозбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС.По данным областного центра контроля и профилактики болезней минздрава Украины, результаты проведенных исследований показали, что холерный вибрион в воде не выделен, однако присутствует холеровидный вибрион, который является маркером. Отмечалось, что в реке Ингулец не соответствуют нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимой концентрации аммиака.По мнению академика РАН, врача-эпидемиолога Геннадия Онищенко, остановить возможную эпидемию холеры на Украине не получится без российский специалистов, поскольку киевский режим "убил" здравоохранение в стране "до ручки"."России нужно сегодня через международные организации предложить помощь Украине, потому что здравоохранение в этой стране разрушено до ручки. А тем более при нынешних скоморохах, которые "рулят" на Банковой. Это в интересах не только украинского народа, но и в целом Европы и нашей страны", - сказал врач. И уточнил: соседней стране нужно помочь, пока ситуация не стала неуправляемой.При этом, случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний в Херсонской области не зафиксировано, на данный момент эпидситуация в регионе стабильная, заверил завотделением эпидемиологического анализа и дезинфектологии Генического межрайонного отдела Херсонского центра гигиены и эпидемиологии Александр Маклаков.* Запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20230619/provalnye-ataki-i-poteri-vsu--khod-spetsoperatsii-1129485892.html
https://crimea.ria.ru/20230619/arsenaly-nato-opustosheny--stoltenberg-1129492226.html
https://crimea.ria.ru/20230619/kto-spaset-ukrainu-ot-kholery-onischenko-dal-sovet-po-borbe-s-epidemiey-1129487144.html
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главное за день, сво, россия, украина, нато, холера, в мире, новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии
Главные события и заявления дня: 19 июня

Главные события и заявления понедельника, 19 июня

21:58 19.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Волновахи
Последствия обстрела Волновахи - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Мощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на Украине. Киев продолжает создавать "грязную ядерную бомбу". Арсеналы НАТО опустошены. Замкомандира Айдара* Мурыга признал вину и раскаялся. Погиб ребенок и ранены около 20 человек – ВСУ нанесли удар по Волновахе. Возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Мощный удар по технике НАТО
Вооруженные силы России нанесли групповой удар по пунктам хранения западной военной техники. Об этом сообщает Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства", - говорится в сообщении.
Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, подчеркнули в Минобороны.
Подготовка экипажей танков Т-90 Прорыв - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
15:46
Провальные атаки и потери ВСУ – ход спецоперации
Киевские планы на "грязную бомбу"
Партия облученного топлива с Ровенской атомной электростанции отправлена на переработку в Чернобыль. Такие данные о решении государственной инспекции ядерного регулирования Украины имеются у Службы внешней разведки России.
"Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы", - говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве добавили, что два контейнера с топливом отправили на площадку для хранения в Чернобыле. При этом Киев не проинформировал о своих действиях МАГАТЭ. В СВР подобные решения киевского режима расценили как намерение продолжить работу над созданием грязной ядерной бомбы.
Столтенберг: арсеналы НАТО пусты
Запасы оружия и боеприпасов многих стран НАТО истощены и нуждаются в восполнении. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления на индустриальном форуме в Германии.
"Нам необходима более надежная оборонная промышленность… Наши запасы оружия и боеприпасов истощены, и их необходимо восполнить. Не только в Германии, но во многих странах НАТО", - сказал он.
При этом генсек НАТО заявил, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта" и альянс продолжит поддерживать Киев.
"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но справедливый мир не может означать заморозку конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией", - заявил генсек.
Американская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
17:56
Арсеналы НАТО опустошены – Столтенберг
Айдаровец* признался и раскаялся
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону рассмотрел дело замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"* Дениса Мурыги, который обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте суда.
"Вину признаю полностью. С обвинением согласен. Искренне раскаиваюсь в содеянном", - сказал он на суде.
Боевики бьют по мирным людям Донбасса
Шестилетний ребенок погиб, около 20 человек пострадали в результате украинских атак на Волноваху и Волновахский район. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Сегодня утром массированному удару из РСЗО западного образца подвергся освобожденный более года назад город Волноваха. Прилеты зафиксированы в абсолютно мирном оживленном квартале – около автобусной остановки, школы и гуманитарного склада. По предварительным данным, в результате удара пострадали около 20 мирных жителей. Всем уже оказывается медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
Холера на Украине
Возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС.
По данным областного центра контроля и профилактики болезней минздрава Украины, результаты проведенных исследований показали, что холерный вибрион в воде не выделен, однако присутствует холеровидный вибрион, который является маркером. Отмечалось, что в реке Ингулец не соответствуют нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимой концентрации аммиака.
По мнению академика РАН, врача-эпидемиолога Геннадия Онищенко, остановить возможную эпидемию холеры на Украине не получится без российский специалистов, поскольку киевский режим "убил" здравоохранение в стране "до ручки".
"России нужно сегодня через международные организации предложить помощь Украине, потому что здравоохранение в этой стране разрушено до ручки. А тем более при нынешних скоморохах, которые "рулят" на Банковой. Это в интересах не только украинского народа, но и в целом Европы и нашей страны", - сказал врач. И уточнил: соседней стране нужно помочь, пока ситуация не стала неуправляемой.
При этом, случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний в Херсонской области не зафиксировано, на данный момент эпидситуация в регионе стабильная, заверил завотделением эпидемиологического анализа и дезинфектологии Генического межрайонного отдела Херсонского центра гигиены и эпидемиологии Александр Маклаков.
Исследования. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
16:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
Кто спасет Украину от холеры
* Запрещенная в России террористическая организация
 
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21:29Главные новости Крыма: 19 июня
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20:34"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине
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19:59Тысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду
19:26Крым тратит меньше, чем зарабатывает: Кивико об исполнении бюджета
19:02Заступился за сыновей: рецидивистов осудят за убийство пенсионера в Ялте
18:49Итоги ПМЭФ-2023 для Крыма, Краснодарского края и Севастополя
18:30Замкомандира Айдара* Мурыга признал вину и раскаялся
17:56Арсеналы НАТО опустошены – Столтенберг
17:38В Симферополе до конца лета закрыты две улицы - схема объезда
17:13НАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на Украине
16:55Подрыв здания МРЭО в Мелитополе и подготовка к терактам – дело ушло в суд
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15:46Провальные атаки и потери ВСУ – ход спецоперации
15:28Российская ПВО сбила украинский Ми-8, пять снарядов HIMARS и 14 дронов
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