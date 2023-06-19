https://crimea.ria.ru/20230619/zamkomandira-aydara-muryga-priznal-svoyu-vinu-i-raskayalsya-1129492591.html

Замкомандира Айдара* Мурыга признал вину и раскаялся

Замкомандира Айдара* Мурыга признал вину и раскаялся - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Замкомандира Айдара* Мурыга признал вину и раскаялся

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону рассмотрел дело замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"* Дениса Мурыги, который обвиняется в участии РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T18:30

2023-06-19T18:30

2023-06-19T18:31

южный окружной военный суд

ростов-на-дону

закон и право

батальон "айдар" (запрещенная в россии организация)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0d/1127508002_0:15:2256:1284_1920x0_80_0_0_c04e54972851baa07f7fe5e9adf6c901.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону рассмотрел дело замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"* Дениса Мурыги, который обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте суда.В марте Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону продлил его арест на три месяца. Он был задержан в мае прошлого года при попытке въехать в Ростовскую область под видом беженца.В ходе заседания в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону Мурыга полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.Кроме того, подсудимый сказал, что "на его руках нет крови". Ранее в ходе прений прокурор просил суд назначить ему 18 лет колонии строгого режима, тогда как адвокат настаивал на самом минимальном сроке.В ходе следствия установлено, что в начале 2015 года Мурыга вступил в нацбатальон, прошел там обучение. В его обязанности входила охрана лагеря формирования на разных территориях.Как сообщалось ранее, Мурыга был заместителем командира одного из подразделений украинского нацбатальона "Айдар"* в Лисичанске с 2015 года. На имеющемся в распоряжении силовиков видео боевик признается, что в марте того же года по приказу командира участвовал в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате которого погибли люди."Айдар" * — один из так называемых добровольческих батальонов, участвовавших в украинской карательной операции в Донбассе.* Запрещенная в России террористическая организацияДенис Мурыга внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроруЧитайте также на РИА Новости Крым:Гражданин Украины задержан в Севастополе за пропаганду терроризмаСуд в Ростове вынес приговор членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*Замкомандира украинского батальона "Айдар" арестован

https://crimea.ria.ru/20221005/pytochnuyu-tyurmu-natsbata-aydar-obnaruzhili-v-lnr--sledkom-1124723304.html

ростов-на-дону

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южный окружной военный суд, ростов-на-дону, закон и право, батальон "айдар" (запрещенная в россии организация), новости