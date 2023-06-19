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Замкомандира Айдара* Мурыга признал вину и раскаялся - РИА Новости Крым, 19.06.2023
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Замкомандира Айдара* Мурыга признал вину и раскаялся
Замкомандира Айдара* Мурыга признал вину и раскаялся - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Замкомандира Айдара* Мурыга признал вину и раскаялся
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону рассмотрел дело замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"* Дениса Мурыги, который обвиняется в участии РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T18:30
2023-06-19T18:31
южный окружной военный суд
ростов-на-дону
закон и право
батальон "айдар" (запрещенная в россии организация)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону рассмотрел дело замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"* Дениса Мурыги, который обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте суда.В марте Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону продлил его арест на три месяца. Он был задержан в мае прошлого года при попытке въехать в Ростовскую область под видом беженца.В ходе заседания в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону Мурыга полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.Кроме того, подсудимый сказал, что "на его руках нет крови". Ранее в ходе прений прокурор просил суд назначить ему 18 лет колонии строгого режима, тогда как адвокат настаивал на самом минимальном сроке.В ходе следствия установлено, что в начале 2015 года Мурыга вступил в нацбатальон, прошел там обучение. В его обязанности входила охрана лагеря формирования на разных территориях.Как сообщалось ранее, Мурыга был заместителем командира одного из подразделений украинского нацбатальона "Айдар"* в Лисичанске с 2015 года. На имеющемся в распоряжении силовиков видео боевик признается, что в марте того же года по приказу командира участвовал в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате которого погибли люди."Айдар" * — один из так называемых добровольческих батальонов, участвовавших в украинской карательной операции в Донбассе.* Запрещенная в России террористическая организацияДенис Мурыга внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроруЧитайте также на РИА Новости Крым:Гражданин Украины задержан в Севастополе за пропаганду терроризмаСуд в Ростове вынес приговор членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*Замкомандира украинского батальона "Айдар" арестован
https://crimea.ria.ru/20221005/pytochnuyu-tyurmu-natsbata-aydar-obnaruzhili-v-lnr--sledkom-1124723304.html
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южный окружной военный суд, ростов-на-дону, закон и право, батальон "айдар" (запрещенная в россии организация), новости
Замкомандира Айдара* Мурыга признал вину и раскаялся

Замкомандира Айдара* Мурыга в суде признал свою вину и раскаялся в содеянном

18:30 19.06.2023 (обновлено: 18:31 19.06.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу украинского боевика Д. Мурыги в Ростове-на-Дону
Заседание суда по делу украинского боевика Д. Мурыги в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону рассмотрел дело замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"* Дениса Мурыги, который обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте суда.
В марте Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону продлил его арест на три месяца. Он был задержан в мае прошлого года при попытке въехать в Ростовскую область под видом беженца.
В ходе заседания в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону Мурыга полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
"Вину признаю полностью. С обвинением согласен. Искренне раскаиваюсь в содеянном", - приводит РИА Новости слова Мурыги.
Кроме того, подсудимый сказал, что "на его руках нет крови". Ранее в ходе прений прокурор просил суд назначить ему 18 лет колонии строгого режима, тогда как адвокат настаивал на самом минимальном сроке.
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября 2022, 13:08
Пыточную тюрьму нацбата "Айдар" обнаружили в ЛНР – Следком
В ходе следствия установлено, что в начале 2015 года Мурыга вступил в нацбатальон, прошел там обучение. В его обязанности входила охрана лагеря формирования на разных территориях.
Как сообщалось ранее, Мурыга был заместителем командира одного из подразделений украинского нацбатальона "Айдар"* в Лисичанске с 2015 года. На имеющемся в распоряжении силовиков видео боевик признается, что в марте того же года по приказу командира участвовал в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате которого погибли люди.
"Айдар" * — один из так называемых добровольческих батальонов, участвовавших в украинской карательной операции в Донбассе.
* Запрещенная в России террористическая организация
Денис Мурыга внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору
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Южный окружной военный судРостов-на-ДонуЗакон и правоБатальон "Айдар" (запрещенная в России организация)Новости
 
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