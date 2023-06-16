https://crimea.ria.ru/20230616/grazhdanin-ukrainy-zaderzhan-v-sevastopole-za-propagandu-terrorizma-1129422472.html

Гражданин Украины задержан в Севастополе за пропаганду терроризма

Гражданин Украины задержан в Севастополе за пропаганду терроризма - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Гражданин Украины задержан в Севастополе за пропаганду терроризма

В Севастополе силовики задержали гражданина Украины, публично призывавшего поддерживать террористов. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T10:11

2023-06-16T10:11

2023-06-16T10:14

новости крыма

севастополь

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

антитеррор

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе силовики задержали гражданина Украины, публично призывавшего поддерживать террористов. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Задержанным оказался севастополец 1969 года рождения. Выяснилось, что материалы, оправдывающие террористическую деятельность, мужчина публиковал в социальной сети "ВКонтакте".Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему вменяются в вину публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма с использованием Интернета. Соответствующая статья УК РФ предусматривает наказание от крупного штрафа (300 тыс. – 1 млн рублей) до лишения свободы (от 3 до 5 лет).* запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку Подорвать ж/д и убить русских: за подготовку теракта осудили крымчанина Бежал от мобилизации: в Севастополе осужден военнослужащий ЧФ

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севастополь

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, севастополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, украина