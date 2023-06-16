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Гражданин Украины задержан в Севастополе за пропаганду терроризма
Гражданин Украины задержан в Севастополе за пропаганду терроризма - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Гражданин Украины задержан в Севастополе за пропаганду терроризма
В Севастополе силовики задержали гражданина Украины, публично призывавшего поддерживать террористов. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T10:11
2023-06-16T10:11
2023-06-16T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе силовики задержали гражданина Украины, публично призывавшего поддерживать террористов. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Задержанным оказался севастополец 1969 года рождения. Выяснилось, что материалы, оправдывающие террористическую деятельность, мужчина публиковал в социальной сети "ВКонтакте".Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему вменяются в вину публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма с использованием Интернета. Соответствующая статья УК РФ предусматривает наказание от крупного штрафа (300 тыс. – 1 млн рублей) до лишения свободы (от 3 до 5 лет).* запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку Подорвать ж/д и убить русских: за подготовку теракта осудили крымчанина Бежал от мобилизации: в Севастополе осужден военнослужащий ЧФ
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РИА Новости Крым
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новости крыма, севастополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, украина
Гражданин Украины задержан в Севастополе за пропаганду терроризма
ФСБ: гражданин Украины задержан в Севастополе за пропаганду терроризма
10:11 16.06.2023 (обновлено: 10:14 16.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе силовики задержали гражданина Украины, публично призывавшего поддерживать террористов. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Задержанным оказался севастополец 1969 года рождения. Выяснилось, что материалы, оправдывающие террористическую деятельность, мужчина публиковал в социальной сети "ВКонтакте".
"Установлено, что житель Севастополя... размещал материалы, оправдывающие деятельность основателя запрещенной террористической организации "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана" Ш. Басаева* и направленные на признание идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании", – говорится в сообщении.
Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему вменяются в вину публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма с использованием Интернета. Соответствующая статья УК РФ предусматривает наказание от крупного штрафа (300 тыс. – 1 млн рублей) до лишения свободы (от 3 до 5 лет).
* запрещенная в России террористическая организация
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