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Суд в Ростове продлил арест айдаровцу Мурыге - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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Суд в Ростове продлил арест айдаровцу Мурыге
Суд в Ростове продлил арест айдаровцу Мурыге - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Суд в Ростове продлил арест айдаровцу Мурыге
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону продлил на три месяца арест замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"* Дениса Мурыги. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T16:07
2023-03-13T16:07
денис мурыга
батальон "айдар" (запрещенная в россии организация)
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
украина
ростов-на-дону
закон и право
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону продлил на три месяца арест замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"* Дениса Мурыги. Об этом сообщает РИА Новости."Суд продлил арест Мурыги до 26 июня текущего года", - говорится в сообщении.Мурыга подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании на Украине. Он был задержан в мае прошлого года при попытке въехать в Ростовскую область под видом беженца.Как сообщалось ранее, Мурыга был заместителем командира одного из подразделений украинского нацбатальона "Айдар"* в Лисичанске с 2015 года. На имеющемся в распоряжении силовиков видео боевик признается, что в марте того же года по приказу командира участвовал в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате которого погибли люди.* запрещенная в РФ экстремистская организацияДенис Мурыга внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроруЧитайте также на РИА Новости Крым:Замкомандира украинского батальона "Айдар"* арестован Пыточную тюрьму нацбата "Айдар" обнаружили в ЛНР – СледкомБоевики "Айдара" держали 300 заложников в монастыре
украина
ростов-на-дону
россия
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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денис мурыга, батальон "айдар" (запрещенная в россии организация), конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", украина, ростов-на-дону, закон и право, россия
Суд в Ростове продлил арест айдаровцу Мурыге

Ростовский суд продлил арест участнику украинского батальона "Айдар"* Мурыге

16:07 13.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу украинского боевика Д. Мурыги в Ростове-на-Дону
Заседание суда по делу украинского боевика Д. Мурыги в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону продлил на три месяца арест замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"* Дениса Мурыги. Об этом сообщает РИА Новости.
"Суд продлил арест Мурыги до 26 июня текущего года", - говорится в сообщении.
Мурыга подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании на Украине. Он был задержан в мае прошлого года при попытке въехать в Ростовскую область под видом беженца.
Как сообщалось ранее, Мурыга был заместителем командира одного из подразделений украинского нацбатальона "Айдар"* в Лисичанске с 2015 года. На имеющемся в распоряжении силовиков видео боевик признается, что в марте того же года по приказу командира участвовал в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате которого погибли люди.
* запрещенная в РФ экстремистская организация
Денис Мурыга внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору
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Денис МурыгаБатальон "Айдар" (запрещенная в России организация)Конфликт в Чонгаре между бойцами ВСУ и членами организации "Аскер"УкраинаРостов-на-ДонуЗакон и правоРоссия
 
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