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Суд в Ростове продлил арест айдаровцу Мурыге

Суд в Ростове продлил арест айдаровцу Мурыге - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Суд в Ростове продлил арест айдаровцу Мурыге

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону продлил на три месяца арест замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"* Дениса Мурыги. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T16:07

2023-03-13T16:07

2023-03-13T16:07

денис мурыга

батальон "айдар" (запрещенная в россии организация)

конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"

украина

ростов-на-дону

закон и право

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону продлил на три месяца арест замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"* Дениса Мурыги. Об этом сообщает РИА Новости."Суд продлил арест Мурыги до 26 июня текущего года", - говорится в сообщении.Мурыга подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании на Украине. Он был задержан в мае прошлого года при попытке въехать в Ростовскую область под видом беженца.Как сообщалось ранее, Мурыга был заместителем командира одного из подразделений украинского нацбатальона "Айдар"* в Лисичанске с 2015 года. На имеющемся в распоряжении силовиков видео боевик признается, что в марте того же года по приказу командира участвовал в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате которого погибли люди.* запрещенная в РФ экстремистская организацияДенис Мурыга внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроруЧитайте также на РИА Новости Крым:Замкомандира украинского батальона "Айдар"* арестован Пыточную тюрьму нацбата "Айдар" обнаружили в ЛНР – СледкомБоевики "Айдара" держали 300 заложников в монастыре

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис мурыга, батальон "айдар" (запрещенная в россии организация), конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", украина, ростов-на-дону, закон и право, россия