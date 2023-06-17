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Поезда "Ласточка" будут ходить в Запорожской области – власти

Поезда "Ласточка" будут ходить в Запорожской области – власти - РИА Новости Крым, 17.06.2023

Поезда "Ласточка" будут ходить в Запорожской области – власти

Скоростные поезда "Ласточка" начнут курсировать в Запорожской области в ближайшее время, когда будет обеспечена полная безопасность железнодорожных перевозок... РИА Новости Крым, 17.06.2023

2023-06-17T12:05

2023-06-17T12:05

2023-06-17T12:30

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости Крым. Скоростные поезда "Ласточка" начнут курсировать в Запорожской области в ближайшее время, когда будет обеспечена полная безопасность железнодорожных перевозок. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил заместитель председателя правительства Запорожской области Андрей Козенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Замглавы правительства региона также рассказал о предстоящем строительстве железной дороги, которая соединит Запорожскую область с Крымом и Ростовской областью.По словам Козенко, запуск новой железной дороги поспособствует развитию промышленности, в частности, наладятся поставки продукции Днепрорудненского железорудного комбината.Дорога раскроет логистический потенциал региона, и Запорожская область станет новой транспортной артерией России с точки зрения перевозки грузов и пассажиров, добавил зампредседателя правительства области.В конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Решение позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозов.Работники предприятий "Донецкая железная дорога", "Луганская железная дорога", "Херсонская железная дорога", "Мелитопольская железная дорога" и концерна "Железные дороги Донбасса" смогут трудоустроиться в новую организацию в том числе в порядке перевода.Новое предприятие будет относиться к ведению Росжелдора, его головной офис расположится в Донецке.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", свое участие в форуме подтвердили более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.На полях форума Республика Крым заключила меморандумы и соглашения о реализации инвестиционных проектов на сумму 209 миллиардов рублей. Это более чем вдвое превышает объем соглашений, заключенных на ПМЭФ в прошлом году.Среди наиболее масштабных проектов – создание туристического кластера в Ленинском районе с объемом инвестиций 110 млрд рублей, строительство многоквартирного жилого комплекса в Симферополе (55 млрд рублей), завод по выпуску полиэтиленовых труб (1,5 млрд рублей).Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестор намерен построить в Крыму пять новых объектов: о чем идет речьОкеанариум, колесо обозрения и музей: в Крыму построят туристический паркНа побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"

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2023

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пмэф, андрей козенко, железная дорога, новые регионы россии, запорожская область, транспорт, экономика, новости