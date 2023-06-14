Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 14 июня - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230614/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-14-iyunya-1129393892.html
Главные события и заявления дня: 14 июня
Главные события и заявления дня: 14 июня - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Главные события и заявления дня: 14 июня
Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникам. Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС: пострадали три человека РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T22:20
2023-06-14T22:20
новости
россия
украина
сво
обстрелы всу
дмитрий медведев
денис пушилин
евгений балицкий
вооруженные силы россии
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0e/1129394162_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2e46c5107f435b5e7aced7492c544bbc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Медведев обозначил границы санитарной зоны безопасности России. ЧС федерального масштаба: власти оценивают ущерб после ЧП с Каховской ГЭС. ВСУ не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления – Пушилин. Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникам. Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС: пострадали три человекаО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обозначены границы новой санитарной зоны безопасности РоссииС учетом поставок киевскому режиму дальнобойного оружия странами Запада, санитарная зона безопасности Российской Федерации должна проходить по границам Львова. Такое мнение выразил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.Власти оценили ущерб от ЧС на ХерсонщинеРежим чрезвычайной ситуации федерального характера установлен в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС.Общий ущерб от наводнения в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей. Об этом в среду заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко."Общий ущерб от наводнения для людей, жилья, инфраструктуры и соцобъектов приближается к 40 млрд руб. Масштаб повреждений уточняется после освобождения все новых территорий от воды. Оценка реального состояния зданий, объектов и оборудования в зоне ЧС продолжается", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.ВСУ терпят поражениеВооруженные силы Украины готовят новые контратаки, однако каких-либо существенных продвижений с начала наступления у них нет, российские подразделения контролируют ситуацию на линии фронта в зоне специальной военной операции. Об этом заявил врио губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума."Нашим подразделениям нужно быть готовыми к отражению новых попыток противника переломить ситуацию, - сказал Пушилин. - Оперативный контроль ситуации остается за российскими подразделениями".По словам врио главы ДНР, украинские боевики "задействовали достаточно большие силы, но российские подразделения делают все возможное, чтобы не допустить продвижения вооруженных формирований Украины".Армия России наносит групповые ударыВооруженные силы России в ночь на среду высокоточным оружием нанесли групповые удары по местам сосредоточения резервов ВСУ и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства", - говорится в сообщении.Пожар на Новочеркасской ГРЭСТри сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали в результате возгорания на станции в Ростовской области, они госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС в среду днем, его площадь составила 200 "квадратов"."Открытое горение в машинном зале между 5 и 6 энергоблоками НчГРЭС ликвидировано. В причинах пожара будут разбираться специалисты. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции. От возгорания пострадали три сотрудника станции, они госпитализированы", - проинформировал губернатор.
https://crimea.ria.ru/20230614/yakov-kedmi-kakim-budet-mir-posle-svo-1129364453.html
https://crimea.ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-vsu-balitskiy-otsenil-sostoyanie-del-na-zaporozhskom-fronte-1129381147.html
https://crimea.ria.ru/20230614/situatsiya-v-belgorodskoy-oblasti---vsu-byut-iz-granatometov-i-s-dronov-1129370115.html
россия
украина
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0e/1129394162_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_053a61e65d98bd20ea42a3e12ef59f52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, украина, сво, обстрелы всу, дмитрий медведев, денис пушилин, евгений балицкий, вооруженные силы россии, херсонская область, разрушение каховской гэс, происшествия
Главные события и заявления дня: 14 июня

Главные события и заявления среды, 14 июня

22:20 14.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР
Боевая работа расчетов РСЗО Торнадо-Г 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Медведев обозначил границы санитарной зоны безопасности России. ЧС федерального масштаба: власти оценивают ущерб после ЧП с Каховской ГЭС. ВСУ не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления – Пушилин. Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникам. Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС: пострадали три человека
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Обозначены границы новой санитарной зоны безопасности России

С учетом поставок киевскому режиму дальнобойного оружия странами Запада, санитарная зона безопасности Российской Федерации должна проходить по границам Львова. Такое мнение выразил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
"С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
07:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Яков Кедми: каким будет мир после СВО

Власти оценили ущерб от ЧС на Херсонщине

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера установлен в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС.
Общий ущерб от наводнения в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей. Об этом в среду заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
"Общий ущерб от наводнения для людей, жилья, инфраструктуры и соцобъектов приближается к 40 млрд руб. Масштаб повреждений уточняется после освобождения все новых территорий от воды. Оценка реального состояния зданий, объектов и оборудования в зоне ЧС продолжается", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.

ВСУ терпят поражение

Вооруженные силы Украины готовят новые контратаки, однако каких-либо существенных продвижений с начала наступления у них нет, российские подразделения контролируют ситуацию на линии фронта в зоне специальной военной операции. Об этом заявил врио губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума.
"Нашим подразделениям нужно быть готовыми к отражению новых попыток противника переломить ситуацию, - сказал Пушилин. - Оперативный контроль ситуации остается за российскими подразделениями".
По словам врио главы ДНР, украинские боевики "задействовали достаточно большие силы, но российские подразделения делают все возможное, чтобы не допустить продвижения вооруженных формирований Украины".
убернатор Запорожской области Евгений Балицкий
14:37
Контрнаступление ВСУ: Балицкий оценил состояние дел на запорожском фронте

Армия России наносит групповые удары

Вооруженные силы России в ночь на среду высокоточным оружием нанесли групповые удары по местам сосредоточения резервов ВСУ и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства", - говорится в сообщении.

Пожар на Новочеркасской ГРЭС

Три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали в результате возгорания на станции в Ростовской области, они госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС в среду днем, его площадь составила 200 "квадратов".
"Открытое горение в машинном зале между 5 и 6 энергоблоками НчГРЭС ликвидировано. В причинах пожара будут разбираться специалисты. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции. От возгорания пострадали три сотрудника станции, они госпитализированы", - проинформировал губернатор.
ВСУ обстреляли Гайворонский городской округ в Белгородской области
10:38
Ситуация в Белгородской области - ВСУ бьют из гранатометов и с дронов
НовостиРоссияУкраинаСВООбстрелы ВСУДмитрий МедведевДенис ПушилинЕвгений БалицкийВооруженные силы РоссииХерсонская областьРазрушение Каховской ГЭСПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:20Главные события и заявления дня: 14 июня
21:39Главные новости Крыма: 14 июня
21:18Инвесторы и туристы: мошенники обманули крымчан на 9,5 млн
20:49Обедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцам
20:36Ученые оценили риски загрязнения Черного моря после ЧП на ГЭС
20:12Краденое солнце: когда "черноморская депрессия" вернет Крыму лето
19:57Контрнаступление ВСУ: что происходит на фронте
19:34Инвестор намерен построить в Крыму пять новых объектов: о чем идет речь
19:16Инфекции, вакцины и коечный фонд: Роспотребнадзор о мерах после ЧП на ГЭС
18:59ВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшие
18:45Особенное кощунство ВСУ: что сейчас происходит в Новой Каховке
18:32Крымские бронежилеты проверили на прочность - видео
18:18Храм, огороды и дачи - что нашли археологи в древнем городе в Крыму
18:01Крымская "оборонка" в 3,5 раза нарастила выпуск продукции
17:55Мина упала в 50 метрах: ВСУ обстреляли пункт гумпомощи на Херсонщине
17:29Крымские волонтеры вывозят животных из Херсонской области
17:07Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС: пострадали три человека
16:52Женщина пострадала при столкновении двух легковушек в Севастополе
16:15Запорожская область готовится продавать зерно в Китай
15:47Российские силы уничтожили четыре украинских ДРГ и склады с боеприпасами
Лента новостейМолния