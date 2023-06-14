https://crimea.ria.ru/20230614/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-14-iyunya-1129393892.html

Главные события и заявления дня: 14 июня

Главные события и заявления дня: 14 июня - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Главные события и заявления дня: 14 июня

Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникам. Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС: пострадали три человека РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T22:20

2023-06-14T22:20

2023-06-14T22:20

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вооруженные силы россии

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Медведев обозначил границы санитарной зоны безопасности России. ЧС федерального масштаба: власти оценивают ущерб после ЧП с Каховской ГЭС. ВСУ не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления – Пушилин. Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникам. Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС: пострадали три человекаО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обозначены границы новой санитарной зоны безопасности РоссииС учетом поставок киевскому режиму дальнобойного оружия странами Запада, санитарная зона безопасности Российской Федерации должна проходить по границам Львова. Такое мнение выразил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.Власти оценили ущерб от ЧС на ХерсонщинеРежим чрезвычайной ситуации федерального характера установлен в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС.Общий ущерб от наводнения в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей. Об этом в среду заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко."Общий ущерб от наводнения для людей, жилья, инфраструктуры и соцобъектов приближается к 40 млрд руб. Масштаб повреждений уточняется после освобождения все новых территорий от воды. Оценка реального состояния зданий, объектов и оборудования в зоне ЧС продолжается", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.ВСУ терпят поражениеВооруженные силы Украины готовят новые контратаки, однако каких-либо существенных продвижений с начала наступления у них нет, российские подразделения контролируют ситуацию на линии фронта в зоне специальной военной операции. Об этом заявил врио губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума."Нашим подразделениям нужно быть готовыми к отражению новых попыток противника переломить ситуацию, - сказал Пушилин. - Оперативный контроль ситуации остается за российскими подразделениями".По словам врио главы ДНР, украинские боевики "задействовали достаточно большие силы, но российские подразделения делают все возможное, чтобы не допустить продвижения вооруженных формирований Украины".Армия России наносит групповые ударыВооруженные силы России в ночь на среду высокоточным оружием нанесли групповые удары по местам сосредоточения резервов ВСУ и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства", - говорится в сообщении.Пожар на Новочеркасской ГРЭСТри сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали в результате возгорания на станции в Ростовской области, они госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС в среду днем, его площадь составила 200 "квадратов"."Открытое горение в машинном зале между 5 и 6 энергоблоками НчГРЭС ликвидировано. В причинах пожара будут разбираться специалисты. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции. От возгорания пострадали три сотрудника станции, они госпитализированы", - проинформировал губернатор.

https://crimea.ria.ru/20230614/yakov-kedmi-kakim-budet-mir-posle-svo-1129364453.html

https://crimea.ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-vsu-balitskiy-otsenil-sostoyanie-del-na-zaporozhskom-fronte-1129381147.html

https://crimea.ria.ru/20230614/situatsiya-v-belgorodskoy-oblasti---vsu-byut-iz-granatometov-i-s-dronov-1129370115.html

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новости, россия, украина, сво, обстрелы всу, дмитрий медведев, денис пушилин, евгений балицкий, вооруженные силы россии, херсонская область, разрушение каховской гэс, происшествия