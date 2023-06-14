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Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС: пострадали три человека - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС: пострадали три человека
Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС: пострадали три человека - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС: пострадали три человека
Три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали в результате возгорания на станции в Ростовской области, они госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T17:07
2023-06-14T17:16
россия
происшествия
новости
василий голубев
ростовская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали в результате возгорания на станции в Ростовской области, они госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС в среду днем, его площадь составила 200 "квадратов". По предварительной информации, загорелась кровля на шестом энергоблоке. На данный момент возгорание ликвидировано.В ликвидации последствий происшествия задействованы более 70 человек и около 30 единиц техники. На данный момент работу электростанции приостановили, под отключение попали около 364 тысячи потребителей. "Для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии. Подробная информация об ограничениях будет доведена позже", - заключил Василий Голубев.Как сообщалось, накануне в Краснодарском крае произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Загорелась установка по сжиганию избыточного газа, расположенная на газовой колонке. Площадь пожара составила 20 кв.м. Пострадавших нет. По информации оперштаба Кубани, причиной пожара стал технологический сбой на факельном стояке.Читайте также на РИА Новости Крым:Стала известна причина пожара на нефтезаводе в КраснодареВ Краснодаре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводеПожар на нефтебазе в Темрюкском районе: площадь возгорания - 1200 кв. м
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россия, происшествия, новости, василий голубев, ростовская область, общество
Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС: пострадали три человека

Губернатор Голубев: три сотрудника пострадали при пожаре на Новочеркасской ГРЭС

17:07 14.06.2023 (обновлено: 17:16 14.06.2023)
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкСпециалисты МЧС во время тушения пожара
Специалисты МЧС во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали в результате возгорания на станции в Ростовской области, они госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС в среду днем, его площадь составила 200 "квадратов". По предварительной информации, загорелась кровля на шестом энергоблоке. На данный момент возгорание ликвидировано.
"Открытое горение в машинном зале между 5 и 6 энергоблоками НчГРЭС ликвидировано. В причинах пожара будут разбираться специалисты. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции. От возгорания пострадали три сотрудника станции, они госпитализированы", - проинформировал губернатор.
В ликвидации последствий происшествия задействованы более 70 человек и около 30 единиц техники. На данный момент работу электростанции приостановили, под отключение попали около 364 тысячи потребителей.
"Для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии. Подробная информация об ограничениях будет доведена позже", - заключил Василий Голубев.
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Как сообщалось, накануне в Краснодарском крае произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Загорелась установка по сжиганию избыточного газа, расположенная на газовой колонке. Площадь пожара составила 20 кв.м. Пострадавших нет. По информации оперштаба Кубани, причиной пожара стал технологический сбой на факельном стояке.
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