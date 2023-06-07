https://crimea.ria.ru/20230607/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-7-iyunya-1129248784.html

Главные события и заявления дня: 7 июня

Главные события и заявления дня: 7 июня - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Главные события и заявления дня: 7 июня

Заявление Путина о разрушении Каховской ГЭС. Что происходит в затопленной Новой Каховке. На Херсонщине введен региональный режим ЧС. ВСУ восемь раз пытались... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T21:55

2023-06-07T21:55

2023-06-07T21:55

главное за день

владимир путин (политик)

новая каховка

херсонская область

артемовск

дмитрий медведев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Заявление Путина о разрушении Каховской ГЭС. Что происходит в затопленной Новой Каховке. На Херсонщине введен региональный режим ЧС. ВСУ восемь раз пытались прорвать оборону в районе Артемовска. Медведев жестко высказался о западных кураторах ВСУ.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин: разрушение Каховской ГЭС - варварская акция КиеваРазрушение Каховской ГЭС - варварская акция Киева, произведенная с подачи западных кураторов, заявил в среду президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Кремля.Как выживает затопленная после разрушения ГЭС Новая КаховкаВоды по-прежнему много, хоть ее уровень и снизился на 60 см. Дороги превратились в реки, дома – в непригодные для жизни строения. Местные власти сообща со спасателями, правоохранителями, волонтерами занимаются ликвидацией последствий ЧС, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.Региональный режим ЧС на ХерсонщинеВ Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.По данным Сальдо, из зоны подтопления эвакуированы 15 тыс. человек, открыты 48 пунктов временно размещения на 2,7 тысячи мест. Система оказания помощи населению налажена, ситуация контролируется, данных о жертвах среди гражданского населения нет. В устранении последствий ЧС задействованы все службы.ВСУ пытались прорвать оборону в районе АртемовскаУкраинские военные предприняли восемь попыток прорвать оборону в районе Артемовска, за сутки потеряв здесь более 400 боевиков и не достигнув цели. Об этом сообщает Минобороны России.Медведев жестко высказался о наступлении ВСУ и его западных кураторахЗапад стремится уничтожить Россию руками киевского режима, однако эта задача недостижима, поскольку Вооруженные силы РФ имеют существенное превосходство и несомненно достигнут целей спецоперации, заявил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.Он подчеркнул, что провал украинского наступления обернется физическим уничтожением нынешней власти, причем Запад традиционно сделает это чужими руками.

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https://crimea.ria.ru/20230607/na-dachakh-v-novoy-kakhovke-posle-chp-na-ges-zablokirovany-okolo-100-chelovek-1129234166.html

https://crimea.ria.ru/20230607/v-novoy-kakhovke-sem-chelovek-propali-bez-vesti-posle-razrusheniya-ges---mer-1129229042.html

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новая каховка

херсонская область

артемовск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, владимир путин (политик), новая каховка, херсонская область, артемовск, дмитрий медведев