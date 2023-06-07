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Главные события и заявления дня: 7 июня - РИА Новости Крым, 07.06.2023
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Главные события и заявления дня: 7 июня
Главные события и заявления дня: 7 июня - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Главные события и заявления дня: 7 июня
Заявление Путина о разрушении Каховской ГЭС. Что происходит в затопленной Новой Каховке. На Херсонщине введен региональный режим ЧС. ВСУ восемь раз пытались... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T21:55
2023-06-07T21:55
главное за день
владимир путин (политик)
новая каховка
херсонская область
артемовск
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Заявление Путина о разрушении Каховской ГЭС. Что происходит в затопленной Новой Каховке. На Херсонщине введен региональный режим ЧС. ВСУ восемь раз пытались прорвать оборону в районе Артемовска. Медведев жестко высказался о западных кураторах ВСУ.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин: разрушение Каховской ГЭС - варварская акция КиеваРазрушение Каховской ГЭС - варварская акция Киева, произведенная с подачи западных кураторов, заявил в среду президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Кремля.Как выживает затопленная после разрушения ГЭС Новая КаховкаВоды по-прежнему много, хоть ее уровень и снизился на 60 см. Дороги превратились в реки, дома – в непригодные для жизни строения. Местные власти сообща со спасателями, правоохранителями, волонтерами занимаются ликвидацией последствий ЧС, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.Региональный режим ЧС на ХерсонщинеВ Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.По данным Сальдо, из зоны подтопления эвакуированы 15 тыс. человек, открыты 48 пунктов временно размещения на 2,7 тысячи мест. Система оказания помощи населению налажена, ситуация контролируется, данных о жертвах среди гражданского населения нет. В устранении последствий ЧС задействованы все службы.ВСУ пытались прорвать оборону в районе АртемовскаУкраинские военные предприняли восемь попыток прорвать оборону в районе Артемовска, за сутки потеряв здесь более 400 боевиков и не достигнув цели. Об этом сообщает Минобороны России.Медведев жестко высказался о наступлении ВСУ и его западных кураторахЗапад стремится уничтожить Россию руками киевского режима, однако эта задача недостижима, поскольку Вооруженные силы РФ имеют существенное превосходство и несомненно достигнут целей спецоперации, заявил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.Он подчеркнул, что провал украинского наступления обернется физическим уничтожением нынешней власти, причем Запад традиционно сделает это чужими руками.
https://crimea.ria.ru/20230607/nashi-doma-smylo-kak-voennye-pomogli-spastis-zhitelyam-khersonskoy-oblasti-1129247259.html
https://crimea.ria.ru/20230607/na-dachakh-v-novoy-kakhovke-posle-chp-na-ges-zablokirovany-okolo-100-chelovek-1129234166.html
https://crimea.ria.ru/20230607/v-novoy-kakhovke-sem-chelovek-propali-bez-vesti-posle-razrusheniya-ges---mer-1129229042.html
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новая каховка
херсонская область
артемовск
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главное за день, владимир путин (политик), новая каховка, херсонская область, артемовск, дмитрий медведев
Главные события и заявления дня: 7 июня

Главные события и заявления среды, 7 июня

21:55 07.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВид на разлившийся Днепр в районе Новой Каховки
Вид на разлившийся Днепр в районе Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Заявление Путина о разрушении Каховской ГЭС. Что происходит в затопленной Новой Каховке. На Херсонщине введен региональный режим ЧС. ВСУ восемь раз пытались прорвать оборону в районе Артемовска. Медведев жестко высказался о западных кураторах ВСУ.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин: разрушение Каховской ГЭС - варварская акция Киева

Разрушение Каховской ГЭС - варварская акция Киева, произведенная с подачи западных кураторов, заявил в среду президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Кремля.
Спасенные рассказали о затоплении районов Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Вчера, 17:41Эксклюзивы РИА Новости Крым
Наши дома смыло: как военные помогли спастись жителям Херсонской области

Как выживает затопленная после разрушения ГЭС Новая Каховка

Воды по-прежнему много, хоть ее уровень и снизился на 60 см. Дороги превратились в реки, дома – в непригодные для жизни строения. Местные власти сообща со спасателями, правоохранителями, волонтерами занимаются ликвидацией последствий ЧС, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.
Подтопления в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Вчера, 11:53
На дачах в Новой Каховке после ЧП на ГЭС заблокированы около 100 человек

Региональный режим ЧС на Херсонщине

В Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По данным Сальдо, из зоны подтопления эвакуированы 15 тыс. человек, открыты 48 пунктов временно размещения на 2,7 тысячи мест. Система оказания помощи населению налажена, ситуация контролируется, данных о жертвах среди гражданского населения нет. В устранении последствий ЧС задействованы все службы.
Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Вчера, 08:11
В Новой Каховке семь человек пропали без вести после разрушения ГЭС - мэр

ВСУ пытались прорвать оборону в районе Артемовска

Украинские военные предприняли восемь попыток прорвать оборону в районе Артемовска, за сутки потеряв здесь более 400 боевиков и не достигнув цели. Об этом сообщает Минобороны России.
Обстрелы Белгородской области
Вчера, 12:02
По Белгородской области летят сотни снарядов и взрывчатка

Медведев жестко высказался о наступлении ВСУ и его западных кураторах

Запад стремится уничтожить Россию руками киевского режима, однако эта задача недостижима, поскольку Вооруженные силы РФ имеют существенное превосходство и несомненно достигнут целей спецоперации, заявил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что провал украинского наступления обернется физическим уничтожением нынешней власти, причем Запад традиционно сделает это чужими руками.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Вчера, 16:21
Армия России уничтожила самолеты, склады и командные пункты ВСУ
Главное за деньВладимир Путин (политик)Новая КаховкаХерсонская областьАртемовскДмитрий Медведев
 
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19:37Аферисты из Крыма обманули граждан двух стран на 40 млн и попались ФСБ
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17:41Наши дома смыло: как военные помогли спастись жителям Херсонской области
17:18"Варварская акция Киева": Путин о разрушении Каховской ГЭС
16:39Сальдо ввел на Херсонщине региональный режим ЧС - ситуация в области
16:21Армия России уничтожила самолеты, склады и командные пункты ВСУ
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