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Главные новости Крыма: 1 июня - РИА Новости Крым, 01.06.2023
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Главные новости Крыма: 1 июня
Главные новости Крыма: 1 июня - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Главные новости Крыма: 1 июня
Глава крымского главка СК Терентьев дал большое интервью РИА Новости Крым в День защиты детей. Крым примет на отдых до тысячи детей из Белгородской области... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T21:52
2023-06-01T21:52
главное за день
новости крыма
крым
сергей аксенов
севастополь
михаил развожаев
владимир терентьев
крымский мост
дети
крымский футбол
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Глава крымского главка СК Терентьев дал большое интервью РИА Новости Крым в День защиты детей. Крым примет на отдых до тысячи детей из Белгородской области. Футбольный клуб "Севастополь" сможет выступать в первенстве чемпионата России. Все жители полуострова в порядке эксперимента попробуют экономить на общественном транспорте. На Бакальской косе нашли тело парня, утонувшего 3 дня назад.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Большое интервью главы Следкома Крыма ТерентьеваЗащита прав и свобод детей – одно из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета Российской Федерации. В Крыму за год расследовалось около 600 преступлений в отношении несовершеннолетних, и половина дел уже направлена в суд. О том, почему дети становятся объектом преступных посягательств, что толкает их самих преступать закон, какое влияние оказывают интернет и социальные сети на молодежь и о том, как Следком заступается за самых незащищенных, в интервью РИА Новости Крым рассказал руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, генерал-майор юстиции Владимир Терентьев.По его данным, за 2022 год несовершеннолетние совершили в Крыму 106 уголовных преступлений, чаще всего это были хищения, угоны и распространение наркотиков. Возраст несовершеннолетних, совершающих преступления, - от 14 до 17 лет. Некоторые из них ранее в поле зрения полиции не попадали.В то же время около 600 преступлений против несовершеннолетних расследовано в Крыму в прошлом году, в суд направлено 295 дел.Тело 19-летнего парня нашли на Бакальской косе спустя три дняТело молодого человека, утонувшего три дня назад на Бакальской косе, нащли сегодня днем. Об этом сообщил глава администрации Раздольненского района Крыма Денис Олейник.Ранее сообщалось, что в районе Бакальской косы в Крыму утонули парень и девушка 2004 года рождения.Для координации поисков был создан оперативный штаб, в который вошли представители администрации, МЧС, МВД, Госинспекции по маломерным судам и отряда "КРЫМ-СПАС".В Крым от обстрелов: полуостров примет на отдых около тысячи детей из Белгородской областиВ Крыму готовы оказать помощь Белгородской области и принять на отдых порядка тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Футбольный клуб "Севастополь" будет играть в чемпионате РоссииФК "Севастополь" успешно прошел аттестацию и отныне сможет принимать участие в чемпионате России. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который уточнил, что это произошло впервые в современной истории российского футбола.По словам губернатора, клуб прошел процедуру лицензирования по пяти критериям, таким как: спортивный, инфраструктурный, кадровый, финансовый и правовой. А это значит, что ФК "Севастополь" сможет представлять город в дивизионе "Б" первенства Второй лиги.При этом главный футбольный клуб полуострова - "Таврия" (Симферополь) – договор на прохождение аттестации в Футбольной национальной лиге не подписал. По этой причине клуб не прошел процедуру, не аттестован и не получил права выступать в футбольном первенстве.Эксперимент: в Крыму и Севастополе можно сэкономить на проездеДля экономии следует воспользоваться загруженной в смартфон картой "Мир", сообщили в пресс-службе Минтранса республики. За одну поездку можно сохранить в кармане 8 рублей.Акция распространяется на поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях, которые оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда и участвующих в акции.
https://crimea.ria.ru/20230601/chleny-yacheyki-khizb-ut-takhrir-v-sevastopole-poluchili-ot-12-do-17-let-1129124603.html
https://crimea.ria.ru/20230601/aksenov-poruchil-uzhestochit-nakazanie-za-nesanktsionirovannyy-sbros-otkhodov-1129127561.html
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крым
севастополь
крымский мост
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главное за день, новости крыма, крым, сергей аксенов, севастополь, михаил развожаев, владимир терентьев, крымский мост, дети, крымский футбол, транспорт, происшествия, крымский футбольный союз (кфс), футбольная национальная лига (фнл)
Главные новости Крыма: 1 июня

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 1 июня

21:52 01.06.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Глава крымского главка СК Терентьев дал большое интервью РИА Новости Крым в День защиты детей. Крым примет на отдых до тысячи детей из Белгородской области. Футбольный клуб "Севастополь" сможет выступать в первенстве чемпионата России. Все жители полуострова в порядке эксперимента попробуют экономить на общественном транспорте. На Бакальской косе нашли тело парня, утонувшего 3 дня назад.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.

Большое интервью главы Следкома Крыма Терентьева

Защита прав и свобод детей – одно из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета Российской Федерации. В Крыму за год расследовалось около 600 преступлений в отношении несовершеннолетних, и половина дел уже направлена в суд. О том, почему дети становятся объектом преступных посягательств, что толкает их самих преступать закон, какое влияние оказывают интернет и социальные сети на молодежь и о том, как Следком заступается за самых незащищенных, в интервью РИА Новости Крым рассказал руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, генерал-майор юстиции Владимир Терентьев.
По его данным, за 2022 год несовершеннолетние совершили в Крыму 106 уголовных преступлений, чаще всего это были хищения, угоны и распространение наркотиков. Возраст несовершеннолетних, совершающих преступления, - от 14 до 17 лет. Некоторые из них ранее в поле зрения полиции не попадали.
В то же время около 600 преступлений против несовершеннолетних расследовано в Крыму в прошлом году, в суд направлено 295 дел.
Задержание членов запрещенной в РФ террористической организации Хизб ут-Тахрир* в Севастополе
Вчера, 11:32
Члены ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Севастополе получили от 12 до 17 лет

Тело 19-летнего парня нашли на Бакальской косе спустя три дня

Тело молодого человека, утонувшего три дня назад на Бакальской косе, нащли сегодня днем. Об этом сообщил глава администрации Раздольненского района Крыма Денис Олейник.
Ранее сообщалось, что в районе Бакальской косы в Крыму утонули парень и девушка 2004 года рождения.
Для координации поисков был создан оперативный штаб, в который вошли представители администрации, МЧС, МВД, Госинспекции по маломерным судам и отряда "КРЫМ-СПАС".

В Крым от обстрелов: полуостров примет на отдых около тысячи детей из Белгородской области

В Крыму готовы оказать помощь Белгородской области и принять на отдых порядка тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"Мы с Вячеславом Владимировичем Гладковым (губернатором Белгородской области – ред.) говорили на следующий день после того, как у них там диверсионная группа побывала. Предложил помощь. До тысячи детей Крым заберет. Помощь Белгородской области, нашему братскому региону, окажем без вопросов", - сказал глава республики.
Мусор в пакетах на пляже в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Вчера, 13:29
Аксенов поручил ужесточить наказание за несанкционированный сброс отходов

Футбольный клуб "Севастополь" будет играть в чемпионате России

ФК "Севастополь" успешно прошел аттестацию и отныне сможет принимать участие в чемпионате России. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который уточнил, что это произошло впервые в современной истории российского футбола.
По словам губернатора, клуб прошел процедуру лицензирования по пяти критериям, таким как: спортивный, инфраструктурный, кадровый, финансовый и правовой. А это значит, что ФК "Севастополь" сможет представлять город в дивизионе "Б" первенства Второй лиги.
При этом главный футбольный клуб полуострова - "Таврия" (Симферополь) – договор на прохождение аттестации в Футбольной национальной лиге не подписал. По этой причине клуб не прошел процедуру, не аттестован и не получил права выступать в футбольном первенстве.
Футбол в Крыму
Вчера, 17:51Эксклюзивы РИА Новости Крым
Почему главному футбольному клубу Крыма не быть в чемпионате России

Эксперимент: в Крыму и Севастополе можно сэкономить на проезде

Для экономии следует воспользоваться загруженной в смартфон картой "Мир", сообщили в пресс-службе Минтранса республики. За одну поездку можно сохранить в кармане 8 рублей.
"С 1 июня каждая поездка в общественном транспорте Крыма и Севастополя по карте "Мир", загруженной в смартфон, будет стоить на восемь рублей дешевле. Предложение российской платежной системы действует четыре месяца – до 30 сентября 2023 года", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Акция распространяется на поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях, которые оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда и участвующих в акции.
Пещера Таврида - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Вчера, 20:41
"Ночь географии" в Крыму: что и где посмотреть
Главное за деньНовости КрымаКрымСергей АксеновСевастопольМихаил РазвожаевВладимир ТерентьевКрымский мостдетиКрымский футболТранспортПроисшествияКрымский футбольный союз (КФС)Футбольная национальная лига (ФНЛ)
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму тепло и без осадков
22:33Главные события и заявления дня: 1 июня
21:52Главные новости Крыма: 1 июня
21:45Монеты со Смешариками выпустил ЦБ в День защиты детей
21:22Астрологический прогноз на июнь для каждого знака зодиака
20:41"Ночь географии" в Крыму: что и где посмотреть
20:30Несколько попыток вторжения: подробности от Минобороны об атаках ВСУ
20:17Захар Прилепин стал финалистом национальной премии "Большая книга"
19:47Когда закончится СВО на Украине – мнение
19:28В Госдуме призвали усилить аппарат омбудсменов в регионах из-за СВО
19:09Какие улицы перекроют в Симферополе 3 июня
18:51Над Белгородом сработала ПВО
18:37Белгород принял более полутора тысяч переселенцев из Шебекино
18:21В Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусы
17:51Почему главному футбольному клубу Крыма не быть в чемпионате России
17:16Взрыв в Белгороде: что известно
17:06В Новой Каховке в результате обстрела ВСУ погиб человек
16:38ФСБ: бывший участник украинского нацбата получил срок в Крыму
16:26Тело 19-летнего парня нашли на Бакальской косе спустя три дня
15:41Путин наградил главу Шебекинского округа орденом Мужества
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