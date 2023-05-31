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Госдума отсрочила обязательную аттестацию для гидов в России - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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Госдума отсрочила обязательную аттестацию для гидов в России
Госдума отсрочила обязательную аттестацию для гидов в России - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Госдума отсрочила обязательную аттестацию для гидов в России
Срок введения обязательной аттестации для гидов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников продлен в России до 1 июля 2024 года. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T20:40
2023-05-31T20:42
россия
общество
экскурсии
государственная дума рф
закон и право
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Срок введения обязательной аттестации для гидов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников продлен в России до 1 июля 2024 года. Об этом сообщила замдиректора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Министерства экономического развития России Наталья Савельева."31 мая Госдума Российской Федерации рассмотрела во втором чтении законопроект, включающий в себя положения о продлении срока введения обязательной аттестации для экскурсоводов, гидов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников", - сообщила она.Савельева напомнила, что в прежней редакции документа гиды не могли продолжать свою деятельность без прохождения аттестации с 1 июля 2023 года.Аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков стартовала в сентябре прошлого года, а 1 июля 2023 года она должна была стать обязательной. При этом Крым лидировал по количеству аттестованных гидов в стране.По ее словам, данные изменения направлены, во-первых, на оказание поддержки бизнес-сообществу и снижение в этом году административной нагрузки в особо востребованный туристами летний сезон. Во-вторых, по обращениям участников туристического рынка выявлен ряд нормативных аспектов, требующий корректировок и изменения."В ближайшее время запланирована масштабная работа по совершенствованию и регулированию в сфере деятельности экскурсоводов, гидов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Реализация прорабатываемых изменений должна позволить сохранить баланс и обеспечить как комфортные условия для бизнеса, так и безопасность в получении качественных экскурсионных услуг для туристов на территории нашей страны", - заключила она.Ранее сообщалось, что на поддержку и развитие событийного туризма и реконструкцию исторических центров городов Крым получит более 350 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-ПетриКаким должен быть настоящий экскурсовод – мнениеПрофессия родом из Крыма: как распознать настоящего гида
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россия, общество, экскурсии, государственная дума рф, закон и право, новости, минэкономразвития россии
Госдума отсрочила обязательную аттестацию для гидов в России

Госдума продлила срок введения обязательной аттестации для гидов в России до 1 июля 2024

20:40 31.05.2023 (обновлено: 20:42 31.05.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭкскурсовод в музее истории и природы Карадага ФГБУ науки "Карадагская научная станция имени Т.И.Вяземского – природный заповедник РАН" в Крыму
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© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Срок введения обязательной аттестации для гидов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников продлен в России до 1 июля 2024 года. Об этом сообщила замдиректора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Министерства экономического развития России Наталья Савельева.
"31 мая Госдума Российской Федерации рассмотрела во втором чтении законопроект, включающий в себя положения о продлении срока введения обязательной аттестации для экскурсоводов, гидов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников", - сообщила она.
Савельева напомнила, что в прежней редакции документа гиды не могли продолжать свою деятельность без прохождения аттестации с 1 июля 2023 года.
"Изменения в законопроекте переносят этот срок еще на один год – до 1 июля 2024 года", - уточнила она.
Аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков стартовала в сентябре прошлого года, а 1 июля 2023 года она должна была стать обязательной. При этом Крым лидировал по количеству аттестованных гидов в стране.
"Кроме того, продлевается действие аттестатов, ранее выданных органами государственной власти субъекту РФ до окончания сроков, на который они были выданы, но не позднее 1 января 2025 года", - сообщила Савельева.
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16 мая, 18:57Эксклюзивы РИА Новости Крым
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По ее словам, данные изменения направлены, во-первых, на оказание поддержки бизнес-сообществу и снижение в этом году административной нагрузки в особо востребованный туристами летний сезон. Во-вторых, по обращениям участников туристического рынка выявлен ряд нормативных аспектов, требующий корректировок и изменения.
"В ближайшее время запланирована масштабная работа по совершенствованию и регулированию в сфере деятельности экскурсоводов, гидов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Реализация прорабатываемых изменений должна позволить сохранить баланс и обеспечить как комфортные условия для бизнеса, так и безопасность в получении качественных экскурсионных услуг для туристов на территории нашей страны", - заключила она.
Ранее сообщалось, что на поддержку и развитие событийного туризма и реконструкцию исторических центров городов Крым получит более 350 млн рублей.
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