https://crimea.ria.ru/20230531/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-31-maya-1129114019.html

Главные события и заявления дня: 31 мая

Главные события и заявления дня: 31 мая - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Главные события и заявления дня: 31 мая

Введут ли военное положение в России. Медведев назвал должностных лиц Британии законной целью для России. Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае. Эвакуация... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T21:59

2023-05-31T21:59

2023-05-31T21:59

главное за день

владимир путин (политик)

дмитрий медведев

военное положение

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

обстрелы белгородской области

беспилотник (дрон)

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/13/1128831672_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d72b0572b3f7e32a7e5361ed11b7708d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Введут ли военное положение в России. Медведев назвал должностных лиц Британии законной целью для России. Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае. Эвакуация детей в Шебекино. Правительство временно ограничило вывоз боеприпасов из страны.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Введут ли военное положение в РоссииРуководство страны не принимало никаких решений по поводу введения военного положения в РФ и не обсуждает данный вопрос. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова."Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти. Никаких решений на этот счет не принималось и никаких обсуждений не ведется", – сказал Песков.Медведев назвал должностных лиц Британии законной целью для РоссииЛюбое должностное лицо Великобритании, содействующее киевскому режиму, может рассматриваться как законная военная цель для России. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о том, что у Украины есть право "проецировать силу" за пределы своих границ.По словам зампреда Совбеза России, чиновники Британии должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение боевых действий в современных условиях, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны.Пожар на нефтезаводе в Краснодарском краеВ Краснодарском крае утром 31 мая вспыхнул пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Предварительная причина – прилет беспилотника, указал глава края Вениамин Кондратьев. Спустя время губернатор отметил, что пламя удалось локализовать на площади 100 квадратных метров, а затем полностью ликвидировать.В этот же день на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода упал неустановленный беспилотный летательный аппарат. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло, отметили в оперативном штабе Краснодарского края.Эвакуация детей в ШебекиноЧетыре человека ранены в результате массированного удара украинских боевиков по Шебекино Белгородской области, в связи с участившимися атаками принято решение вывезти детей из двух округов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Временный запрет на вывоз патронов из РоссииПравительство ввело временный запрет на вывоз патронов и гильз из России до 31 декабря 2023 года. Принятое правительством решение связано с обеспечением защиты государственных интересов.При этом эксперт по безопасности, специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса ФСО Василий Кашканов в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что ограничения могут быть связаны с возможной контрабандой боеприпасов в интересах киевского режима.

https://crimea.ria.ru/20230531/vvedut-li-voennoe-polozhenie-v-rossii--otvet-kremlya-1129102137.html

https://crimea.ria.ru/20230531/eks-ministry-oborony-ukrainy-poltorak-i-geletey-obyavleny-v-rozysk-1129102980.html

https://crimea.ria.ru/20230531/borba-s-kontrabandoy-ekspert-poyasnil-zapret-vyvoza-patronov-iz-rossii-1129112783.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, владимир путин (политик), дмитрий медведев, военное положение, всу (вооруженные силы украины), безопасность, обстрелы белгородской области, беспилотник (дрон), происшествия, новости