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В трех районах Крыма подтоплены дома – власти - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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В трех районах Крыма подтоплены дома – власти
В трех районах Крыма подтоплены дома – власти - РИА Новости Крым, 30.05.2023
В трех районах Крыма подтоплены дома – власти
В трех районах Крыма из-за проливных и продолжительных дождей зафиксированы подтопления домовладений, откачивать воду пришлось с помощью спасателей и... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T17:31
2023-05-30T17:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В трех районах Крыма из-за проливных и продолжительных дождей зафиксированы подтопления домовладений, откачивать воду пришлось с помощью спасателей и специальной техники. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.Воду из дворов жителей помогали откачивать 75 спасателей, в том числе "КРЫМ-СПАС", уточнил он. К работам привлекалось 12 мотопомп.Напомним, о разливе Салгира и угрозе подтоплений спасатели предупреждали накануне. По словам Гоцанюка, совместно с представителями Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК он выезжал осмотреть уровень воды по руслу реки Салгир в трех местах: в Симферополе, пгт Комсомольское и селе Мирном Симферопольского района."Ситуацию с сильными осадками держим на контроле", – заключил Гоцанюк.30 мая из-за сильных ливней, прошедших в понедельник, дома и участки были подтоплены в пяти населенных пунктах: Гурзуфе, Кореизе, Алуште, Бахчисарае и Белогорске. К 6 утра работы по откачке воды были завершены. Крымские спасатели уже предупредили, что в ближайшие сутки в южных, центральных и восточных районах полуостров следует ожидать сильные ливни, в остальной части полуострова, в том числе в Симферополе, – ночной туман, переменная облачность в течение суток и кратковременные дожди с грозами."Ночью в отдельных районах туман, днем местами град, шквал 15-20 м/с", – уточнили в МЧС.Ранее синоптик из Севастополя дала прогноз погоды в регионе до начала июня. Читайте также на РИА Новости Крым:Улицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду Сброс воды идет из Симферопольского водохранилища – Аксенов Села Симферопольского района обесточены из-за непогоды
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В трех районах Крыма подтоплены дома – власти

Гоцанюк: в трех районах Крыма подтоплены дома – воду откачивали прибывшие спасатели

17:31 30.05.2023
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаПодтопления в Крыму
Подтопления в Крыму
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В трех районах Крыма из-за проливных и продолжительных дождей зафиксированы подтопления домовладений, откачивать воду пришлось с помощью спасателей и специальной техники. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
"В Белогорском, Симферопольском и Красногвардейском районах гражданам была оказана адресная помощь по откачке воды с подтопленных территорий домовладений", – сообщил Гоцанюк в своем Telegram-канале со ссылкой на данные республиканского главка МЧС.
Воду из дворов жителей помогали откачивать 75 спасателей, в том числе "КРЫМ-СПАС", уточнил он. К работам привлекалось 12 мотопомп.
Напомним, о разливе Салгира и угрозе подтоплений спасатели предупреждали накануне.
По словам Гоцанюка, совместно с представителями Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК он выезжал осмотреть уровень воды по руслу реки Салгир в трех местах: в Симферополе, пгт Комсомольское и селе Мирном Симферопольского района.
"Ситуацию с сильными осадками держим на контроле", – заключил Гоцанюк.
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30 мая из-за сильных ливней, прошедших в понедельник, дома и участки были подтоплены в пяти населенных пунктах: Гурзуфе, Кореизе, Алуште, Бахчисарае и Белогорске. К 6 утра работы по откачке воды были завершены.
Крымские спасатели уже предупредили, что в ближайшие сутки в южных, центральных и восточных районах полуостров следует ожидать сильные ливни, в остальной части полуострова, в том числе в Симферополе, – ночной туман, переменная облачность в течение суток и кратковременные дожди с грозами.
"Ночью в отдельных районах туман, днем местами град, шквал 15-20 м/с", – уточнили в МЧС.
Ранее синоптик из Севастополя дала прогноз погоды в регионе до начала июня.
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Крымская погодаЮрий ГоцанюкКрымНовости КрымаНовостиГУ МЧС РФ по Республике КрымСимферопольский районБелогорский районКрасногвардейский район
 
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