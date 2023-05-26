Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 26 мая - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230526/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-26-maya-1128998423.html
Главные события и заявления дня: 26 мая
Главные события и заявления дня: 26 мая - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Главные события и заявления дня: 26 мая
Взрывы в городах Украины. Атаки ВСУ на Белгородскую область. Беспилотники в Краснодаре. Закон о СЭЗ для новых регионов - что нового. Хроники спецоперации. РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T21:28
2023-05-26T21:32
главное за день
россия
украина
сво
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
владимир путин посетил мариуполь
биометрический загранпаспорт
краснодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128998895_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_32d0f8834d4d51886b902f912ebb42e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Взрывы в городах Украины. Атаки ВСУ на Белгородскую область. Беспилотники в Краснодаре. Закон о СЭЗ для новых регионов - что нового. Хроники спецоперации.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Беспилотники над КраснодаромВ ночь на 26 мая в центре Краснодара раздался хлопок. Как сообщалось, в результате происшествия повреждены офисное здание и жилые дома.Позже губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что причиной утреннего происшествия в Краснодаре стало падение двух беспилотников. Продолжаются следственные мероприятия. Горожанам, чье жилье пострадало, местные власти окажут помощь."Сверхтяжелая ночь" на УкраинеВзрывы прогремели в ночь на пятницу в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях и других регионах Украины, воздушная тревога звучала по всей стране. Об этом сообщают украинские власти и СМИ.По выражению главы Днепропетровской областной администрации Сергея Лысака, это была "сверхтяжелая ночь".Неспокойная ночь была в Киеве и Киевской области. Воздушную тревогу там объявили около трех часов ночи, а в четыре утра местные власти сообщили о взрывах и работе ПВО.В Винницкой области пострадали объекты критической инфраструктуры и сил обороны Украины.Обстрел Белгородской областиГрайворонский городской округ Белгородской области вновь попал под обстрел ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В результате обстрела повреждены дома, газопровод и линия электропередачи. Пострадавших нет.А вот в селе Новая Таволжанка после прилета украинских снарядов пострадал мирная жительница, она доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.По примеру КрымаЗакон о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) для новых регионов России примут в ускоренном порядке по примеру Крыма и Севастополя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"."Как мы решали подобные вопросы в Крыму и Севастополе - по этому же пути в данном случае идем и в новых субъектах федерации. Тем более, что эта практика себя оправдала... Нужно, чтобы экономика адаптировалась, и как можно быстрее. Поэтому нужно, конечно, чтобы этот закон был принят как можно быстрее. После первого чтения можно и второе, и третье быстро провести", – сказал Путин.МВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортовС 1 июня подразделения МВД России возобновляют прием заявлений о выдаче заграничного паспорта нового поколения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Заявление можно подать непосредственно в территориальный орган МВД России, через МФЦ либо направить в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
https://crimea.ria.ru/20230526/konflikt-na-ukraine-skolko-esche-prodlitsya-i-chem-konchitsya--mnenie-1128978578.html
https://crimea.ria.ru/20230526/rossiyskie-voennye-raketnym-udarom-unichtozhili-sklady-boepripasov-vsu-1128989542.html
https://crimea.ria.ru/20230526/v-gelendzhike-predotvraschen-terakt-1128975248.html
россия
украина
белгородская область
краснодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128998895_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_0f11f9cd23acb3dc48e62d5683bb6290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, россия, украина, сво, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин посетил мариуполь, биометрический загранпаспорт, краснодар, беспилотник (дрон), новости
Главные события и заявления дня: 26 мая

Главные события и заявления пятницы, 26 мая

21:28 26.05.2023 (обновлено: 21:32 26.05.2023)
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПоследствия атаки украинской ДРГ в Белгородской области
Последствия атаки украинской ДРГ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости . Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Взрывы в городах Украины. Атаки ВСУ на Белгородскую область. Беспилотники в Краснодаре. Закон о СЭЗ для новых регионов - что нового. Хроники спецоперации.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Беспилотники над Краснодаром

В ночь на 26 мая в центре Краснодара раздался хлопок. Как сообщалось, в результате происшествия повреждены офисное здание и жилые дома.
Позже губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что причиной утреннего происшествия в Краснодаре стало падение двух беспилотников. Продолжаются следственные мероприятия. Горожанам, чье жилье пострадало, местные власти окажут помощь.
Ситуация в Луганске - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
20:02Радио "Спутник в Крыму"
Конфликт на Украине: сколько еще продлится и чем кончится – мнение

"Сверхтяжелая ночь" на Украине

Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях и других регионах Украины, воздушная тревога звучала по всей стране. Об этом сообщают украинские власти и СМИ.
По выражению главы Днепропетровской областной администрации Сергея Лысака, это была "сверхтяжелая ночь".
Неспокойная ночь была в Киеве и Киевской области. Воздушную тревогу там объявили около трех часов ночи, а в четыре утра местные власти сообщили о взрывах и работе ПВО.
В Винницкой области пострадали объекты критической инфраструктуры и сил обороны Украины.

Обстрел Белгородской области

Грайворонский городской округ Белгородской области вновь попал под обстрел ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате обстрела повреждены дома, газопровод и линия электропередачи. Пострадавших нет.
А вот в селе Новая Таволжанка после прилета украинских снарядов пострадал мирная жительница, она доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
15:17
Российские военные ракетным ударом уничтожили склады боеприпасов ВСУ

По примеру Крыма

Закон о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) для новых регионов России примут в ускоренном порядке по примеру Крыма и Севастополя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
"Как мы решали подобные вопросы в Крыму и Севастополе - по этому же пути в данном случае идем и в новых субъектах федерации. Тем более, что эта практика себя оправдала... Нужно, чтобы экономика адаптировалась, и как можно быстрее. Поэтому нужно, конечно, чтобы этот закон был принят как можно быстрее. После первого чтения можно и второе, и третье быстро провести", – сказал Путин.

МВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортов

С 1 июня подразделения МВД России возобновляют прием заявлений о выдаче заграничного паспорта нового поколения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Заявление можно подать непосредственно в территориальный орган МВД России, через МФЦ либо направить в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
12:03
В Геленджике предотвращен теракт
Главное за деньРоссияУкраинаСВООбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковВладимир Путин посетил МариупольБиометрический загранпаспортКраснодарБеспилотник (дрон)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:31Ранение в голову: на Белгородчине мужчина пострадал при обстреле ВСУ
22:05Главные новости Крыма: 26 мая
21:28Главные события и заявления дня: 26 мая
21:07Грозовые дожди накроют Крым на выходных
20:45Стихия на Кубани: в ряде поселений ввели режим ЧС
20:28Корабль-разведчик "Иван Хурс" вернулся в Севастополь
20:02Конфликт на Украине: сколько еще продлится и чем кончится – мнение
19:46Крупная авария произошла на сетях крымского провайдера "Миранда-медиа"
19:41Закон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – Путин
19:21Когда в Евпатории дадут воду
19:05Как скрипач из Крыма стал оператором беспилотника и что думает об СВО
18:43В Ялте открыли мемориал героям СВО
18:12Бизнесвумен из Краснодара похитила у ялтинцев 50 млн рублей
17:43МВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортов
17:21Женщинам – здоровье, мужчинам – кино: зачем крымчане "сидят" в интернете
17:14Пострадал ребенок – подробности аварии с грузовиком в Ялте
17:08Проект исторической реплики брига "Меркурий" в Севастополе почти готов
16:35ВСУ потеряли еще около 450 военных
15:47Российские силы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm и ракету "Гром-2"
15:37Жгли медицинские отходы: в Севастополе остановили отравляющее предприятие
Лента новостейМолния