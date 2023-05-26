https://crimea.ria.ru/20230526/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-26-maya-1128998423.html
Главные события и заявления дня: 26 мая
Главные события и заявления дня: 26 мая - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Главные события и заявления дня: 26 мая
Взрывы в городах Украины. Атаки ВСУ на Белгородскую область. Беспилотники в Краснодаре. Закон о СЭЗ для новых регионов - что нового. Хроники спецоперации. РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T21:28
2023-05-26T21:28
2023-05-26T21:32
главное за день
россия
украина
сво
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
владимир путин посетил мариуполь
биометрический загранпаспорт
краснодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Взрывы в городах Украины. Атаки ВСУ на Белгородскую область. Беспилотники в Краснодаре. Закон о СЭЗ для новых регионов - что нового. Хроники спецоперации.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Беспилотники над КраснодаромВ ночь на 26 мая в центре Краснодара раздался хлопок. Как сообщалось, в результате происшествия повреждены офисное здание и жилые дома.Позже губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что причиной утреннего происшествия в Краснодаре стало падение двух беспилотников. Продолжаются следственные мероприятия. Горожанам, чье жилье пострадало, местные власти окажут помощь."Сверхтяжелая ночь" на УкраинеВзрывы прогремели в ночь на пятницу в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях и других регионах Украины, воздушная тревога звучала по всей стране. Об этом сообщают украинские власти и СМИ.По выражению главы Днепропетровской областной администрации Сергея Лысака, это была "сверхтяжелая ночь".Неспокойная ночь была в Киеве и Киевской области. Воздушную тревогу там объявили около трех часов ночи, а в четыре утра местные власти сообщили о взрывах и работе ПВО.В Винницкой области пострадали объекты критической инфраструктуры и сил обороны Украины.Обстрел Белгородской областиГрайворонский городской округ Белгородской области вновь попал под обстрел ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В результате обстрела повреждены дома, газопровод и линия электропередачи. Пострадавших нет.А вот в селе Новая Таволжанка после прилета украинских снарядов пострадал мирная жительница, она доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.По примеру КрымаЗакон о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) для новых регионов России примут в ускоренном порядке по примеру Крыма и Севастополя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"."Как мы решали подобные вопросы в Крыму и Севастополе - по этому же пути в данном случае идем и в новых субъектах федерации. Тем более, что эта практика себя оправдала... Нужно, чтобы экономика адаптировалась, и как можно быстрее. Поэтому нужно, конечно, чтобы этот закон был принят как можно быстрее. После первого чтения можно и второе, и третье быстро провести", – сказал Путин.МВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортовС 1 июня подразделения МВД России возобновляют прием заявлений о выдаче заграничного паспорта нового поколения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Заявление можно подать непосредственно в территориальный орган МВД России, через МФЦ либо направить в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
https://crimea.ria.ru/20230526/konflikt-na-ukraine-skolko-esche-prodlitsya-i-chem-konchitsya--mnenie-1128978578.html
https://crimea.ria.ru/20230526/rossiyskie-voennye-raketnym-udarom-unichtozhili-sklady-boepripasov-vsu-1128989542.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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главное за день, россия, украина, сво, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин посетил мариуполь, биометрический загранпаспорт, краснодар, беспилотник (дрон), новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Взрывы в городах Украины. Атаки ВСУ на Белгородскую область. Беспилотники в Краснодаре. Закон о СЭЗ для новых регионов - что нового. Хроники спецоперации.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Беспилотники над Краснодаром
В ночь на 26 мая в центре Краснодара раздался хлопок. Как сообщалось, в результате происшествия повреждены офисное здание и жилые дома
.
Позже губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что причиной утреннего происшествия в Краснодаре стало падение двух беспилотников
. Продолжаются следственные мероприятия. Горожанам, чье жилье пострадало, местные власти окажут помощь.
"Сверхтяжелая ночь" на Украине
Взрывы прогремели
в ночь на пятницу в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях и других регионах Украины, воздушная тревога звучала по всей стране. Об этом сообщают украинские власти и СМИ.
По выражению главы Днепропетровской областной администрации Сергея Лысака, это была "сверхтяжелая ночь".
Неспокойная ночь была в Киеве и Киевской области. Воздушную тревогу там объявили около трех часов ночи, а в четыре утра местные власти сообщили о взрывах и работе ПВО.
В Винницкой области пострадали объекты критической инфраструктуры и сил обороны Украины.
Обстрел Белгородской области
Грайворонский городской округ Белгородской области вновь попал под обстрел ВСУ,
сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате обстрела повреждены дома, газопровод и линия электропередачи. Пострадавших нет.
А вот в селе Новая Таволжанка после прилета украинских снарядов пострадал мирная жительница,
она доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.
По примеру Крыма
Закон о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) для новых регионов России примут в ускоренном порядке
по примеру Крыма и Севастополя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
"Как мы решали подобные вопросы в Крыму и Севастополе - по этому же пути в данном случае идем и в новых субъектах федерации. Тем более, что эта практика себя оправдала... Нужно, чтобы экономика адаптировалась, и как можно быстрее. Поэтому нужно, конечно, чтобы этот закон был принят как можно быстрее. После первого чтения можно и второе, и третье быстро провести", – сказал Путин.
МВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортов
С 1 июня подразделения МВД России возобновляют прием заявлений о выдаче заграничного паспорта нового поколения
. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Заявление можно подать непосредственно в территориальный орган МВД России, через МФЦ либо направить в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг.