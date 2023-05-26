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Женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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Женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область
Мирная жительница села Новая Таволжанка Белгородской области получила множественные ранения после прилета украинских снарядов, она доставлена в больницу в... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T14:51
2023-05-26T14:46
обстрелы белгородской области
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Мирная жительница села Новая Таволжанка Белгородской области получила множественные ранения после прилета украинских снарядов, она доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Отмечается, что осколки снарядов попали на территорию базы отдыха, разрушив постройки. Кроме того, после падения боеприпасов ВСУ загорелся гараж и частный жилой дом."Все оперативные службы находятся на месте, пожар ликвидирован. Внутри гаража поврежден один легковой автомобиль. Подомовой обход территории продолжается", - отметил Гладков.В пятницу утром под ударом украинских боевиков оказался и Грайворонский городской округ. Там из-за обстрелов ВСУ частично разрушены четыре частных домовладения, Дом культуры, магазин. Кроме того, повреждены газопровод и линия электропередачи.В минувшие сутки под массированным огнем ВСУ оказались три района и один городской округ Белгородской области. Всего по региону было выпущено больше ста снарядов из минометов и артиллерии, а также над городами и селами сбиты десятки беспилотников.Территории граничащих с Украиной Белгородской, Курской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Причина взрывов в Краснодаре - падение беспилотниковБили по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в ГрайворонеУкраинские боевики убили жителя белгородского села
https://crimea.ria.ru/20230523/v-kurskoy-oblasti-bespilotnik-atakoval-podstantsiyu---obestocheny-sela-1128923237.html
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Женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: мирная жительница ранена при ударе украинских боевиков по Белгородской области

14:51 26.05.2023
 
© © Fotolia/ Tom WangБольница
Больница
© © Fotolia/ Tom Wang
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Мирная жительница села Новая Таволжанка Белгородской области получила множественные ранения после прилета украинских снарядов, она доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"У женщины поверхностные ранения мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей. Бригада ФМБА доставила ее в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Отмечается, что осколки снарядов попали на территорию базы отдыха, разрушив постройки. Кроме того, после падения боеприпасов ВСУ загорелся гараж и частный жилой дом.
"Все оперативные службы находятся на месте, пожар ликвидирован. Внутри гаража поврежден один легковой автомобиль. Подомовой обход территории продолжается", - отметил Гладков.
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В пятницу утром под ударом украинских боевиков оказался и Грайворонский городской округ. Там из-за обстрелов ВСУ частично разрушены четыре частных домовладения, Дом культуры, магазин. Кроме того, повреждены газопровод и линия электропередачи.
В минувшие сутки под массированным огнем ВСУ оказались три района и один городской округ Белгородской области. Всего по региону было выпущено больше ста снарядов из минометов и артиллерии, а также над городами и селами сбиты десятки беспилотников.
Территории граничащих с Украиной Белгородской, Курской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьШебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияРоссияУкраинаОбществоНовости
 
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