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Главные события и заявления дня: 25 мая - РИА Новости Крым, 25.05.2023
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Главные события и заявления дня: 25 мая
Главные события и заявления дня: 25 мая - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Главные события и заявления дня: 25 мая
ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики в России. Путин призвал к формированию общей евразийской идеологии. Шойгу сделал заявление по поводу... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T21:59
2023-05-25T21:59
главное за день
россия
политика
сво
владимир путин (политик)
чвк "вагнер"
белоруссия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
сергей шойгу
ядерное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики в России. Путин призвал к формированию общей евразийской идеологии. Шойгу сделал заявление по поводу размещения ядерного оружия в Белоруссии. В Кремле ответили на угрозы украинской разведки в адрес Путина. Подразделения ЧВК "Вагнер" выходят из освобожденного Артемовска. В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В России предотвращены терактыУкраинские диверсанты планировали подорвать опоры на Ленинградской и Калининской атомных электростанциях. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, теракт против объектов ядерной энергетики предотвращен."Украинские диверсанты в канун 78-й годовщины Победы предприняли попытку подрыва более тридцати опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Это, по замыслу украинских спецслужб, привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС", - сказано в сообщении.Формировать общую идеологиюКрайне важным вектором развития евразийской экономической интеграции является формирование общей для ее участников идеологии и культурного пространства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕврАзЭС).По словам российского лидера, этому будет способствовать свобода передвижения знаний в рамках Евразийского экономического союза."Хотел бы также обозначить новое и, как представляется, многообещающее направление нашей работы. Предложил бы добавить к известным четырем свободам – передвижение товаров и услуг, финансов и человеческого капитала в рамках ЕврАзЭС – пятую – свободу знаний, которая реализовывалась бы на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и государственного управления. Это будет способствовать формированию и развитию общего культурного пространства и общей евразийской идеологии", – сказал Путин.Держаться вместе с БелоруссиейРоссия и Белоруссия вынуждены принимать меры в ответ на крайне резкое обострение угроз и возросшую активность совместных ядерных миссий НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске."В условиях крайне резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО вынуждены принимать ответные меры в военно-ядерной сфере. B соответствии решением наших верховных главнокомандующих организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь", – цитирует Шойгу РИА Новости.Угрозы в адрес ПутинаТеррористический киевский режим открыто заявляет о своих террористических устремлениях, говоря о президенте РФ Владимире Путине как о "цели номер один". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого.Ранее Скибицкий в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что Владимир Путин возглавляет список приоритетных целей украинской разведки, поскольку он "координирует и решает, что происходит"."Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Специальная военная операция более чем оправдана, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей", – сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину."Вагнер" выходит из АртемовскаПодразделения ЧВК "Вагнер" начали выходить из Артемовска. Вывод штурмовых отрядов будет происходить постепенно, с передачей позиций регулярной армии РФ. Об этом заявил Евгений Пригожин на видео, распространенном его пресс-службой."До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем военным боекомплект, позиции, все, включая сухой паек. Но если военным будет трудно, мы оставим тех, кто играл основную роль", - сказал основатель ЧВК "Вагнер".На Украине гремят взрывыВ Киеве, Харькове и в Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.По данным СМИ, взрывы прогремели в украинской столице в ночь на 25 мая, незадолго до этого местные власти заявили о работе ПВО в области из-за возможных беспилотных атак.
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https://crimea.ria.ru/20230525/kak-vliyaet-ranenie-zaluzhnogo-na-kontrnastuplenie-vsu---ekspert-1128966944.html
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россия
белоруссия
артемовск
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РИА Новости Крым
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главное за день, россия, политика, сво, владимир путин (политик), чвк "вагнер", белоруссия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сергей шойгу, ядерное оружие, артемовск
Главные события и заявления дня: 25 мая

Главные события и заявления четверга, 25 мая

21:59 25.05.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики в России. Путин призвал к формированию общей евразийской идеологии. Шойгу сделал заявление по поводу размещения ядерного оружия в Белоруссии. В Кремле ответили на угрозы украинской разведки в адрес Путина. Подразделения ЧВК "Вагнер" выходят из освобожденного Артемовска. В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В России предотвращены теракты

Украинские диверсанты планировали подорвать опоры на Ленинградской и Калининской атомных электростанциях. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, теракт против объектов ядерной энергетики предотвращен.
"Украинские диверсанты в канун 78-й годовщины Победы предприняли попытку подрыва более тридцати опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Это, по замыслу украинских спецслужб, привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС", - сказано в сообщении.
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
22 мая, 11:30Эксклюзивы РИА Новости Крым
Острой угрозы нет – эксперт о ситуации на Запорожской АЭС

Формировать общую идеологию

Крайне важным вектором развития евразийской экономической интеграции является формирование общей для ее участников идеологии и культурного пространства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕврАзЭС).
По словам российского лидера, этому будет способствовать свобода передвижения знаний в рамках Евразийского экономического союза.
"Хотел бы также обозначить новое и, как представляется, многообещающее направление нашей работы. Предложил бы добавить к известным четырем свободам – передвижение товаров и услуг, финансов и человеческого капитала в рамках ЕврАзЭС – пятую – свободу знаний, которая реализовывалась бы на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и государственного управления. Это будет способствовать формированию и развитию общего культурного пространства и общей евразийской идеологии", – сказал Путин.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
20:08Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как влияет ранение Залужного на контрнаступление ВСУ - эксперт

Держаться вместе с Белоруссией

Россия и Белоруссия вынуждены принимать меры в ответ на крайне резкое обострение угроз и возросшую активность совместных ядерных миссий НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
19:53
Лукашенко сообщил о перемещении ядерных боеприпасов из России в Беларусь
"В условиях крайне резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО вынуждены принимать ответные меры в военно-ядерной сфере. B соответствии решением наших верховных главнокомандующих организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь", – цитирует Шойгу РИА Новости.

Угрозы в адрес Путина

Террористический киевский режим открыто заявляет о своих террористических устремлениях, говоря о президенте РФ Владимире Путине как о "цели номер один". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого.
Ранее Скибицкий в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что Владимир Путин возглавляет список приоритетных целей украинской разведки, поскольку он "координирует и решает, что происходит".
"Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Специальная военная операция более чем оправдана, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей", – сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
19:35
Штраф 1 млн или арест: Госдума одобрила закон о "экстремистских" картах

"Вагнер" выходит из Артемовска

Подразделения ЧВК "Вагнер" начали выходить из Артемовска. Вывод штурмовых отрядов будет происходить постепенно, с передачей позиций регулярной армии РФ. Об этом заявил Евгений Пригожин на видео, распространенном его пресс-службой.
"До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем военным боекомплект, позиции, все, включая сухой паек. Но если военным будет трудно, мы оставим тех, кто играл основную роль", - сказал основатель ЧВК "Вагнер".
Вид на Артемовск из окна дома - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
17:14Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Вагнер" выходит из Артемовска. Что дальше?

На Украине гремят взрывы

В Киеве, Харькове и в Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.
По данным СМИ, взрывы прогремели в украинской столице в ночь на 25 мая, незадолго до этого местные власти заявили о работе ПВО в области из-за возможных беспилотных атак.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
17:39
Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга
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Заголовок открываемого материала
22:02Главные новости Крыма: 25 мая
21:59Главные события и заявления дня: 25 мая
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21:38Отряд "Лиза-Алерт" посадил в Крыму березовую рощу - видео
21:23В Госдуме предложили ввести в России "отцовский капитал"
20:45Дело Пугачевой: в суд Москвы подан иск на певицу
20:35Как Крым справляется с потоком пациентов с новых территорий – минздрав
20:29Энергетики начали масштабный ремонт сетей под Симферополем
20:11В Севастополе слышна стрельба – Развожаев
20:08Как влияет ранение Залужного на контрнаступление ВСУ - эксперт
19:53Лукашенко сообщил о перемещении ядерных боеприпасов из России в Беларусь
19:35Штраф 1 млн или арест: Госдума одобрила закон о "экстремистских" картах
19:14"Движение первых" в Крыму – площадка для всестороннего развития детей
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