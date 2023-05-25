https://crimea.ria.ru/20230525/v-kremle-otvetili-na-ugrozy-ukrainskoy-razvedki-v-adres-putina-1128954990.html

В Кремле ответили на угрозы украинской разведки в адрес Путина

В Кремле ответили на угрозы украинской разведки в адрес Путина - РИА Новости Крым, 25.05.2023

В Кремле ответили на угрозы украинской разведки в адрес Путина

Террористический киевский режим открыто заявляет о своих террористических устремлениях, говоря о президенте РФ Владимире Путине как о "цели номер один". Об этом РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T13:11

2023-05-25T13:11

2023-05-25T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Террористический киевский режим открыто заявляет о своих террористических устремлениях, говоря о президенте РФ Владимире Путине как о "цели номер один". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого.Ранее Скибицкий в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что Владимир Путин возглавляет список приоритетных целей украинской разведки, поскольку он "координирует и решает, что происходит".Отвечая на вопрос, будет ли усилена охрана российского лидера в свете этих заявлений, Песков отметил, что российские службы безопасности "знают свою работу и знают, что они делают".Читайте также на РИА Новости Крым:Кадыров: спецслужбы Европы и Украины готовят теракты против меняПатрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали СШАУкраина становится источником мирового терроризма – мнение

https://crimea.ria.ru/20230503/putina-ne-bylo-v-kremle-v-moment-popytki-ataki-ukrainskikh-dronov--peskov-1128509936.html

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владимир путин (политик), дмитрий песков, кремль, украина, политика, новости, минобороны украины