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В Кремле ответили на угрозы украинской разведки в адрес Путина
В Кремле ответили на угрозы украинской разведки в адрес Путина - РИА Новости Крым, 25.05.2023
В Кремле ответили на угрозы украинской разведки в адрес Путина
Террористический киевский режим открыто заявляет о своих террористических устремлениях, говоря о президенте РФ Владимире Путине как о "цели номер один". Об этом РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T13:11
2023-05-25T13:11
2023-05-25T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Террористический киевский режим открыто заявляет о своих террористических устремлениях, говоря о президенте РФ Владимире Путине как о "цели номер один". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого.Ранее Скибицкий в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что Владимир Путин возглавляет список приоритетных целей украинской разведки, поскольку он "координирует и решает, что происходит".Отвечая на вопрос, будет ли усилена охрана российского лидера в свете этих заявлений, Песков отметил, что российские службы безопасности "знают свою работу и знают, что они делают".Читайте также на РИА Новости Крым:Кадыров: спецслужбы Европы и Украины готовят теракты против меняПатрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали СШАУкраина становится источником мирового терроризма – мнение
https://crimea.ria.ru/20230503/putina-ne-bylo-v-kremle-v-moment-popytki-ataki-ukrainskikh-dronov--peskov-1128509936.html
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владимир путин (политик), дмитрий песков, кремль, украина, политика, новости, минобороны украины
В Кремле ответили на угрозы украинской разведки в адрес Путина
Песков об угрозе Путину со стороны ГУР Украины: спецоперация более чем нужна и оправдана
13:11 25.05.2023 (обновлено: 13:12 25.05.2023)