https://crimea.ria.ru/20230524/orientatsiya-na-slovari-ekspert-o-novom-zakone-o-gosudarstvennom-yazyke-1128944540.html

Ориентация на словари: эксперт о новом законе "О государственном языке"

Ориентация на словари: эксперт о новом законе "О государственном языке" - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Ориентация на словари: эксперт о новом законе "О государственном языке"

Главной особенностью нового закона "О государственном языке" является тот факт, что документ вводит нормативные словари и справочники, в которых будут... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T21:47

2023-05-24T21:47

2023-05-24T20:09

радио "спутник в крыму"

русский язык

общество

россия

мнения

владимир пахомов

федеральный закон "о государственном языке российской федерации"

новости

минпросвещения рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Главной особенностью нового закона "О государственном языке" является тот факт, что документ вводит нормативные словари и справочники, в которых будут фиксироваться нормы современного русского литературного языка, в правовое публичное пространство. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил главный редактор сайта "Грамота.ру", научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова Владимир Пахомов.Особенности нового законаНапомним, президент Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке."Очень многие решили, что закон "О государственном языке" направлен на борьбу с заимствованиями, но самое главное в этом законе то, что он очень много внимания уделяет словарям. Словари, справочники грамматики возвращаются в правовое публичное пространство. Решение о том, годится слово или не годится, теперь будет даваться со ссылкой на словари. И это очень здорово", - считает Пахомов.По его словам, в России уже есть хорошие словари, как печатные издания, так и электронные. По этой причине эксперт не видит необходимости в том, чтобы Министерство просвещения вело работу над созданием нового нормативного словаря русского языка."Если нужно утвердить некий список словарей, то все для этого уже есть. А разрабатывать какой-то новый словарь – это немножко странная задача", - считает он.Также он отметил, что словари разрабатываются в научных институтах, и в России есть очень хорошие издания, созданные, например, в Институте русского языка РАН, в Институте лингвистических исследований РАН.Электронные словари быстрее печатныхБывают ситуации, когда слово не успевает попасть в словарь, но это не означает, что оно не нужно языку, говорит Пахомов. И в этой ситуации могут выручить электронные словари, "их можно оперативно пополнять, быстро дополнять новыми словами"."И такой словарь у нас есть. Это Академический орфографический ресурс "Академос" - он создается в Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН и носит характер официальной публикации. То есть, его статут такой же, как печатного словаря, на обложке которого гриф РАН", - говорит собеседник. Он отметил, что этот ресурс бесплатный и общедоступный, и лингвисты постоянно пополняют его новыми словами. Несколько сотен слов каждый год в этом словаре появляются.Однако, замечет филолог, в России такой "живой" электронный формат есть только у орфографического словаря, а вот подобного толкового или орфоэпического сейчас нет.Язык сам исключает лишнееПо его словам, иногда в обществе возникает даже "слишком много страхов за русский язык, почему-то многие считают, что русский язык находится в опасности, что ему угрожают какие-то бедствия, связанные с приходом иностранных слов, распространением молодежного жаргона, но эти сетования повторяются каждую эпоху, однако русский язык живет и неплохо себя чувствует"."У нас на огромной территории, от Калининграда до Камчатки, русский язык един, литературная форма языка имеет довольно мало вариантов, если сравнивать с другими языками. Бывает, что в гораздо меньших по площади странах гораздо сильнее различия в литературной норме. Так, север и юг Италии говорят практически на разных итальянских языках, и между жителями разных федеральных земель Германии очень много таких различий, а у нас их намного меньше", - заключил Пахомов.Ранее в госкомитете Крыма по молодежной политике придумали, как искоренить иностранные слова в молодежной речи.Читайте также на РИА Новости Крым:Цитируя классику: как и почему ругались великие писателиРФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — ПутинНовый закон о русском языке – мнения лингвистов разделились

https://crimea.ria.ru/20230209/knizhnaya-voyna-sharikovykh-kak-pereproshivayut-russkoyazychnykh-ukraintsev-1126866480.html

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русский язык, общество, россия, мнения, владимир пахомов, федеральный закон "о государственном языке российской федерации" , новости, минпросвещения рф