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Ориентация на словари: эксперт о новом законе "О государственном языке" - РИА Новости Крым, 24.05.2023
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Ориентация на словари: эксперт о новом законе "О государственном языке"
Ориентация на словари: эксперт о новом законе "О государственном языке" - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Ориентация на словари: эксперт о новом законе "О государственном языке"
Главной особенностью нового закона "О государственном языке" является тот факт, что документ вводит нормативные словари и справочники, в которых будут... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T21:47
2023-05-24T20:09
радио "спутник в крыму"
русский язык
общество
россия
мнения
владимир пахомов
федеральный закон "о государственном языке российской федерации"
новости
минпросвещения рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Главной особенностью нового закона "О государственном языке" является тот факт, что документ вводит нормативные словари и справочники, в которых будут фиксироваться нормы современного русского литературного языка, в правовое публичное пространство. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил главный редактор сайта "Грамота.ру", научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова Владимир Пахомов.Особенности нового законаНапомним, президент Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке."Очень многие решили, что закон "О государственном языке" направлен на борьбу с заимствованиями, но самое главное в этом законе то, что он очень много внимания уделяет словарям. Словари, справочники грамматики возвращаются в правовое публичное пространство. Решение о том, годится слово или не годится, теперь будет даваться со ссылкой на словари. И это очень здорово", - считает Пахомов.По его словам, в России уже есть хорошие словари, как печатные издания, так и электронные. По этой причине эксперт не видит необходимости в том, чтобы Министерство просвещения вело работу над созданием нового нормативного словаря русского языка."Если нужно утвердить некий список словарей, то все для этого уже есть. А разрабатывать какой-то новый словарь – это немножко странная задача", - считает он.Также он отметил, что словари разрабатываются в научных институтах, и в России есть очень хорошие издания, созданные, например, в Институте русского языка РАН, в Институте лингвистических исследований РАН.Электронные словари быстрее печатныхБывают ситуации, когда слово не успевает попасть в словарь, но это не означает, что оно не нужно языку, говорит Пахомов. И в этой ситуации могут выручить электронные словари, "их можно оперативно пополнять, быстро дополнять новыми словами"."И такой словарь у нас есть. Это Академический орфографический ресурс "Академос" - он создается в Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН и носит характер официальной публикации. То есть, его статут такой же, как печатного словаря, на обложке которого гриф РАН", - говорит собеседник. Он отметил, что этот ресурс бесплатный и общедоступный, и лингвисты постоянно пополняют его новыми словами. Несколько сотен слов каждый год в этом словаре появляются.Однако, замечет филолог, в России такой "живой" электронный формат есть только у орфографического словаря, а вот подобного толкового или орфоэпического сейчас нет.Язык сам исключает лишнееПо его словам, иногда в обществе возникает даже "слишком много страхов за русский язык, почему-то многие считают, что русский язык находится в опасности, что ему угрожают какие-то бедствия, связанные с приходом иностранных слов, распространением молодежного жаргона, но эти сетования повторяются каждую эпоху, однако русский язык живет и неплохо себя чувствует"."У нас на огромной территории, от Калининграда до Камчатки, русский язык един, литературная форма языка имеет довольно мало вариантов, если сравнивать с другими языками. Бывает, что в гораздо меньших по площади странах гораздо сильнее различия в литературной норме. Так, север и юг Италии говорят практически на разных итальянских языках, и между жителями разных федеральных земель Германии очень много таких различий, а у нас их намного меньше", - заключил Пахомов.Ранее в госкомитете Крыма по молодежной политике придумали, как искоренить иностранные слова в молодежной речи.Читайте также на РИА Новости Крым:Цитируя классику: как и почему ругались великие писателиРФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — ПутинНовый закон о русском языке – мнения лингвистов разделились
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русский язык, общество, россия, мнения, владимир пахомов, федеральный закон "о государственном языке российской федерации" , новости, минпросвещения рф
Ориентация на словари: эксперт о новом законе "О государственном языке"

Филолог: благодаря новому закону словари возвращаются в правовое публичное пространство

21:47 24.05.2023
 
© Fotolia / Julija SapicСловарь русского языка
Словарь русского языка
© Fotolia / Julija Sapic
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Главной особенностью нового закона "О государственном языке" является тот факт, что документ вводит нормативные словари и справочники, в которых будут фиксироваться нормы современного русского литературного языка, в правовое публичное пространство. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил главный редактор сайта "Грамота.ру", научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова Владимир Пахомов.

Особенности нового закона

Напомним, президент Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.
"Очень многие решили, что закон "О государственном языке" направлен на борьбу с заимствованиями, но самое главное в этом законе то, что он очень много внимания уделяет словарям. Словари, справочники грамматики возвращаются в правовое публичное пространство. Решение о том, годится слово или не годится, теперь будет даваться со ссылкой на словари. И это очень здорово", - считает Пахомов.
По его словам, в России уже есть хорошие словари, как печатные издания, так и электронные. По этой причине эксперт не видит необходимости в том, чтобы Министерство просвещения вело работу над созданием нового нормативного словаря русского языка.
"Если нужно утвердить некий список словарей, то все для этого уже есть. А разрабатывать какой-то новый словарь – это немножко странная задача", - считает он.
Также он отметил, что словари разрабатываются в научных институтах, и в России есть очень хорошие издания, созданные, например, в Институте русского языка РАН, в Институте лингвистических исследований РАН.
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Электронные словари быстрее печатных

Бывают ситуации, когда слово не успевает попасть в словарь, но это не означает, что оно не нужно языку, говорит Пахомов. И в этой ситуации могут выручить электронные словари, "их можно оперативно пополнять, быстро дополнять новыми словами".
"И такой словарь у нас есть. Это Академический орфографический ресурс "Академос" - он создается в Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН и носит характер официальной публикации. То есть, его статут такой же, как печатного словаря, на обложке которого гриф РАН", - говорит собеседник. Он отметил, что этот ресурс бесплатный и общедоступный, и лингвисты постоянно пополняют его новыми словами. Несколько сотен слов каждый год в этом словаре появляются.
Однако, замечет филолог, в России такой "живой" электронный формат есть только у орфографического словаря, а вот подобного толкового или орфоэпического сейчас нет.

Язык сам исключает лишнее

"Что касается использования иностранных слов, то здесь не нужен какой-то дополнительный контроль, потому что язык способен сам этот процесс контролировать. В языке никогда не закрепляется слово, если оно не нужно, если оно выражает какую-то реалию, для которой в русском языке уже слово есть", - убежден Пахомов.
По его словам, иногда в обществе возникает даже "слишком много страхов за русский язык, почему-то многие считают, что русский язык находится в опасности, что ему угрожают какие-то бедствия, связанные с приходом иностранных слов, распространением молодежного жаргона, но эти сетования повторяются каждую эпоху, однако русский язык живет и неплохо себя чувствует".
"У нас на огромной территории, от Калининграда до Камчатки, русский язык един, литературная форма языка имеет довольно мало вариантов, если сравнивать с другими языками. Бывает, что в гораздо меньших по площади странах гораздо сильнее различия в литературной норме. Так, север и юг Италии говорят практически на разных итальянских языках, и между жителями разных федеральных земель Германии очень много таких различий, а у нас их намного меньше", - заключил Пахомов.
Ранее в госкомитете Крыма по молодежной политике придумали, как искоренить иностранные слова в молодежной речи.
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