https://crimea.ria.ru/20230524/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-24-maya-1128946010.html

Главные события и заявления дня: 24 мая

Главные события и заявления дня: 24 мая - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Главные события и заявления дня: 24 мая

Ситуация с Залужным прояснилась – главком ВСУ тяжело ранен. В Белгородской области озвучили ущерб от атаки диверсантов. Украинские войска попытались атаковать... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T21:38

2023-05-24T21:38

2023-05-24T21:38

главное за день

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обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Ситуация с Залужным прояснилась – главком ВСУ тяжело ранен. В Белгородской области озвучили ущерб от атаки диверсантов. Украинские войска попытались атаковать корабль Черноморского флота в районе Босфора. Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область. На Кубани из-за сильных ливней подтопило дома. Россия защитит Белоруссию в случае военной агрессии со стороны Польши.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Залужный тяжело ранен в результате ракетного удараВ начале мая главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил серьезную травму головы и множественные осколочные ранения при российском ракетном ударе по командному пункту возле села Посад-Покровское под Херсоном. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.После удара раненного Залужного доставили сначала в Николаев, после чего на вертолете в военный госпиталь в Киеве. Там ему провели трепанацию черепа. По данным источника, пострадавший будет жить, но не сможет руководить украинскими войсками.Военный эксперт и волонтер Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что ранение Залужного – большой успех российской разведки, поскольку без этой фигуры пропадает ключевой коммуникатор, через которого блок НАТО обменивается информацией с украинской армией. По мнению специалиста, благодаря ранению Залужного до сих пор не началось украинское контрнаступление.Последствия атаки ДРГ: в Белгородской области повреждено более 500 строенийБолее 500 различных строений повреждены в результате действий диверсантов в Белгородской области, из них почти половина - в самом Грайвороне, сообщил глава администрации округа Геннадий Бондарев.По его словам, обстрел округа велся несколько часов, и под удар попали гражданские объекты, которые никакой военной угрозы не несли. Самые серьезные повреждения зафиксированы в Козинке, где диверсанты загоняли во дворы технику, рыли окопы, рушили и жгли дома. Обход территорий и оценка ущерба продолжается.Все работы по восстановлению электроснабжения в Грайворонском округе планируют завершить до вечера среды. После этого восстановится водоснабжение и сотовая связь.Корабль Черноморского флота атаковали в районе БосфораРано утром в среду ВСУ предприняли попытку атаки беспилотными катерами корабля Черноморского флота "Иван Хурс", которой обеспечивает безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в турецкой экономической зоне.Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор, рассказали в Минобороны РФ.Корабль "Иван Хурс" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую областьУкраинские боевики с помощью ударных дронов в ночь на среду в очередной раз атаковали Белгородскую область. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, с большей частью средства ПВО справились, но есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания.В Яковлевском округе ночью с беспилотников дважды были сброшены взрывные устройства на два административных здания в поселке Томаровка. Возгораний, погибших и пострадавших нет. На одном здании повреждена кровля, на другом - кровля и плита перекрытия. В Грайворонском округе поврежден газопровод, возник небольшой пожар.Сильные ливни затопили дома на КубаниВ Лабинском районе Кубани из-за сильных дождей произошло подтопление домов, подвальных помещений и придомовых территорий. Из-за обильных осадков не справились с пропуском воды водопропускные сооружения на ручье Эрастов. Подтопленными оказались один дом и пять дворов в станице Зассовской. В селе Гофицкое из-за сильных осадков произошел сход воды с рисовых полей, в ливневых сточных траншеях образовался затор. Поднявшейся водой затопило 10 придомовых территорий и одно домовладение. Кроме того, один частный двор пострадал на хуторе Привольный.Всего от непогоды пострадали 15 придомовых территорий и два домовладения.Россия защитит Белоруссию от агрессии ПольшиРоссия выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии в случае попыток Польши организовать в этой стране военный переворот. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал слова бывшего замминистра обороны Польши Вальдемара Скшипчака, который заявил, что Польша "готовится к восстанию в Белоруссии" с целью "поддержать войска в вооруженной операции против президента Александра Лукашенко".Песков по этому поводу отметил, что Польша является даже не недружественным, а враждебным России государством, руководство которого "сейчас буквально заходится в истериках русофобии"."Российская Федерация имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, что мы и будем делать перед лицом такой очевидной угрозы", - сказал Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

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