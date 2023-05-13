https://crimea.ria.ru/20230513/popytka-nastupleniya-vsu-i-rakety-storm-shadow-top-novostey-nedeli-1128705450.html

Попытка наступления ВСУ и ракеты Storm Shadow: топ новостей недели

Попытка наступления ВСУ и ракеты Storm Shadow: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 13.05.2023

Попытка наступления ВСУ и ракеты Storm Shadow: топ новостей недели

Почему Украина откладывает контрнаступление и когда может наступить переломный момент в спецоперации. Зачем Запад хочет спровоцировать глобальную катастрофу на... РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T18:10

2023-05-13T18:10

2023-05-13T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Почему Украина откладывает контрнаступление и когда может наступить переломный момент в спецоперации. Зачем Запад хочет спровоцировать глобальную катастрофу на Украине. Чем опасны ракеты Storm Shadow для Киева. Что означает визит президента Казахстана в Москву на День Победы.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Контрнаступление ВСУСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорит неправду, заявляя, что украинская сторона "пока не имеет четкого плана контрнаступления". Таким мнением на этой неделе поделился директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин. Эксперт убежден: западные покровители требуют от Украины наступления, а украинское военное руководство этого не хочет и под любым предлогом переносит сроки его начала. Для прорыва требуется значительная концентрация войск и техники, по которым тут же наносят удар Военно-космические силы РФ. Переломный момент в спецоперацииДругой эксперт - политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко - считает, что лидеры киевского режима, хоть и затягивают контрнаступление ВСУ, но не откажутся от планов его проведения. По мнению Колесниченко, переломного момента в ходе спецоперации следует ожидать этим летом. При этом российский военно-промышленный комплекс уже сейчас сумел перейти на круглосуточный режим работы и поставлять вооружение и технику в необходимом количестве в войска на передовой. Попытки прорываВечером в четверг ряд журналистов и Telegram-каналов сообщили об активности украинских военных на разных участках фронта. В частности, военкор Евгений Поддубный заявил о действиях украинских войск на Купянском направлении, а также возможном наращивании их усилий на юге. Однако в Минобороны России опровергли такие сообщения, заявив, что информация о якобы имевших место "прорывах обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности.В пятницу в оборонном ведомстве сообщили, что 11 мая Армия России подавила попытку наступления ВСУ на всей линии боевого соприкосновения на Соледарском направлении протяженностью более 95 километров. Глобальная катастрофа на УкраинеСилы ВСУ иссякают с сокращением финансовых вливаний и поставок вооружений Запада, и на возобновление прежних объемов помощи нацистский киевский режим может рассчитывать, согласившись на организацию на Украине глобальной катастрофы, в которой тут же обвинят Россию. Такое мнение высказал подполковник запаса ФСО, эксперт по безопасности, специалист в вопросах прогнозирования Василий Кашканов. По его мнению, подобные предположения вписываются в логику недавней атаки беспилотников на Кремль. Особенно учитывая, что она была не единственной в ходе российско-украинского конфликта, и все это попытки Запада вынудить Россию на резкие ответные действия, в том числе с применением ядерного оружия. Ракеты Storm Shadow для КиеваВ четверг министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил данные СМИ о том, что Лондон передал Украине крылатые ракеты Storm Shadow. CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, Великобритания якобы получила от Киева заверения в том, что эти ракеты не будут использоваться против территории России. Однако Уоллес отказался говорить публично по поводу наличия или отсутствия таких ограничений. По мнению военного эксперта, директора российского Музея войск ПВО Юрия Кнутова, ракеты Storm Shadow являются достаточно серьезным оружием, однако Вооруженные силы РФ обладают широким ассортиментом средств противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы, чтобы эффективно отражать атаки этими боеприпасами. Президента Казахстана в МосквеНа этой неделе Россия и ряд стран бывшего СССР отметили 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По этому случаю в Москве на Красной площади прошел парад, на котором присутствовали ряд зарубежных лидеров, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Комментируя факт прибытия Токаева на московский парад Победы, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич выразил мнение, что это - дань уважения и "предельно важное решение" для России, которое, однако не является доказательством принятия Астаной позиции Москвы в российско-украинском конфликте.

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https://crimea.ria.ru/20230512/esli-erdogan-proigraet-ekspert-otsenil-riski-dlya-bezopasnosti-kryma-1128696259.html

https://crimea.ria.ru/20230512/v-krymu-upal-voennyy-vertolet---piloty-pogibli-1128693847.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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