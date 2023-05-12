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В Севастополе громко: губернатор назвал причину - РИА Новости Крым, 12.05.2023
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В Севастополе громко: губернатор назвал причину
В Севастополе громко: губернатор назвал причину - РИА Новости Крым, 12.05.2023
В Севастополе громко: губернатор назвал причину
Громкие звуки в Севастополе - тренировка Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T18:33
2023-05-12T18:33
севастополь
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе - тренировка Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Развожаев добавил, что в городе все спокойно.В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. Ранее в рамках учений в Черном море боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.В Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма сбит вражеский беспилотник – АксеновЧерноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУВ Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощности
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севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма
В Севастополе громко: губернатор назвал причину

Развожаев: причина громких звуков в Севастополе - тренировка ЧФ

18:33 12.05.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкАкватория порта в Севастополе
Акватория порта в Севастополе - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе - тренировка Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Звуки стрельбы, которые слышны в городе - доносятся с Северной стороны. Это тренировки Черноморского флота в войсковой части", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Развожаев добавил, что в городе все спокойно.
В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. Ранее в рамках учений в Черном море боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.
В Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.
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СевастопольМихаил РазвожаевЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости Крыма
 
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