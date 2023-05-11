https://crimea.ria.ru/20230511/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-11-maya-1128673800.html

Главные события и заявления дня: 11 мая

Главные события и заявления дня: 11 мая - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Главные события и заявления дня: 11 мая

Российские военные уничтожили еще 550 боевиков ВСУ, сбили украинский Су-25, снаряды HIMARS и дроны. Вражеские беспилотники атаковали Клинцовскую нефтебазу и... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T22:06

2023-05-11T22:06

2023-05-11T22:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще 550 боевиков ВСУ, сбили украинский Су-25, снаряды HIMARS и дроны. Вражеские беспилотники атаковали Клинцовскую нефтебазу и другие объекты в приграничных регионах России. На оккупированной Киевом Херсонщине военные похищают мужчин. Наемники из 70 стран воюют на стороне киевского режима. Когда может наступить переломный момент в спецоперации.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи Армии России в зоне СВОВооруженные силы России уничтожили за сутки около 550 военных ВСУ и наемников в зоне СВО, только на Донецком направлении противник потерял около 230 боевиков за сутки.Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25, а также 12 беспилотников и 12 снарядов HIMARS.Атаки на Брянскую и Курскую области11 мая беспилотник ВСУ атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области. Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. В этот же день в городе Стародубе Брянской области под обстрел украинского беспилотника попало административное здание, а в Курской области зафиксировано пять прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района. Частично нарушено электроснабжение. Похищения мужчин в оккупированном ХерсонеБоевики ВСУ открыто похищают мужчин из числа мирных граждан, проживающих на правобережье Херсонской области, временно оккупированной киевским режимом. Подробности одного из таких случаев в четверг опубликованы Минобороны РФ. Так, 10 мая в Национальную полицию Украины поступило сообщение от гражданина о том, что его сосед 1975 года рождения был похищен. Мужчина услышал крики соседа и, выглянув из окна своего дома, увидел, как на него напали военные и увезли в неизвестном направлении. Все происходящее заявитель зафиксировал на камеру мобильного телефона. Наемники из 70 странСледственный комитет России установил факты участия в военных действиях на стороне киевского режима наемников более чем из 70 стран мира, в основном Европы и Америки. Об этом сообщил в четверг глава ведомства Александр Бастрыкин. Он также отметил наличие неопровержимых документальных подтверждений того, что в марте 2022 года "украинская военщина готовила специальную военную операцию против Донбасса с выходом на границы РФ". Переломный момент в спецоперацииЛидеры киевского режима затягивают контрнаступление ВСУ, но не откажутся от планов его провести, переломного момента в ходе спецоперации следует ожидать этим летом. Такое мнение в четверг высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. Он также отметил, что российский военно-промышленный комплекс к этому моменту сумел перейти на круглосуточный режим работы и поставлять вооружение и технику в необходимом количестве в войска на передовой. В свою очередь США и НАТО давят на киевский режим, чтобы он как можно скорее начал контрнаступление.

https://crimea.ria.ru/20230511/kem-v-kieve-zamenyat-byusty-pushkina-mendeleeva-lomonosova-i-gorkogo-1128662624.html

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