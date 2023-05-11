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Российские ПВО сбили украинский Су-25, снаряды HIMARS и 12 дронов

Российские ПВО сбили украинский Су-25, снаряды HIMARS и 12 дронов - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Российские ПВО сбили украинский Су-25, снаряды HIMARS и 12 дронов

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, а также 12 беспилотников и 12 снарядов HIMARS. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T15:17

2023-05-11T15:17

2023-05-11T15:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, а также 12 беспилотников и 12 снарядов HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, возле села Белогоровка в ЛНР, трех населенных пунктов в ДНР и четырех сел в Запорожской области уничтожены 12 украинских беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 421 самолет, 230 вертолетов, 4074 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9069 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 230 военных и наемников на Донецком направлении - МинобороныСклад с боеприпасами ВСУ уничтожен в ХерсонеШесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20230502/sistemy-pvo-sbili-tri-ukrainskikh-samoleta-1128485809.html

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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, пво, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, новости