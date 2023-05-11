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ВСУ потеряли 230 военных и наемников на Донецком направлении - Минобороны

ВСУ потеряли 230 военных и наемников на Донецком направлении - Минобороны - РИА Новости Крым, 11.05.2023

ВСУ потеряли 230 военных и наемников на Донецком направлении - Минобороны

Российские войска в ходе проведения спецоперации уничтожили на Донецком направлении до 230 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также иностранных... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T14:57

2023-05-11T14:57

2023-05-11T14:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе проведения спецоперации уничтожили на Донецком направлении до 230 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.Всего за минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 123 районах.Ранее Следственный комитет России установил факты участия в военных действиях на стороне киевского режима наемников из более чем 70 стран мира. В основном – из Европы и Америки, проводящих наиболее активную антироссийскую политику, подчеркнул глава СК Александр Бастрыкин.Читайте также на РИА Новости Крым:Наемники из 70 стран воюют на стороне киевского режима – СКВСУ потеряли в зоне спецоперации еще 500 боевиковАрмия России разбила пункт управления и ремонтную базу ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230511/sklad-s-boepripasami-vsu-unichtozhen-v-khersone-1128666381.html

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