Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли 230 военных и наемников на Донецком направлении - Минобороны - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230511/vsu-poteryali-230-voennykh-i-naemnikov-na-donetskom-napravlenii---minoborony-1128666677.html
ВСУ потеряли 230 военных и наемников на Донецком направлении - Минобороны
ВСУ потеряли 230 военных и наемников на Донецком направлении - Минобороны - РИА Новости Крым, 11.05.2023
ВСУ потеряли 230 военных и наемников на Донецком направлении - Минобороны
Российские войска в ходе проведения спецоперации уничтожили на Донецком направлении до 230 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также иностранных... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T14:57
2023-05-11T14:58
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/02/1127306484_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f34b594fc742a7347d196d30b36088d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе проведения спецоперации уничтожили на Донецком направлении до 230 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.Всего за минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 123 районах.Ранее Следственный комитет России установил факты участия в военных действиях на стороне киевского режима наемников из более чем 70 стран мира. В основном – из Европы и Америки, проводящих наиболее активную антироссийскую политику, подчеркнул глава СК Александр Бастрыкин.Читайте также на РИА Новости Крым:Наемники из 70 стран воюют на стороне киевского режима – СКВСУ потеряли в зоне спецоперации еще 500 боевиковАрмия России разбила пункт управления и ремонтную базу ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230511/sklad-s-boepripasami-vsu-unichtozhen-v-khersone-1128666381.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/02/1127306484_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_bb2ccdb5c99d5f162ae73b3433127454.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр)
ВСУ потеряли 230 военных и наемников на Донецком направлении - Минобороны

Минобороны: до 230 военных ВСУ и наемников уничтожено на Донецком направлении

14:57 11.05.2023 (обновлено: 14:58 11.05.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе проведения спецоперации уничтожили на Донецком направлении до 230 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 230 украинских военнослужащих и наемников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
14:40
Склад с боеприпасами ВСУ уничтожен в Херсоне
Всего за минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 123 районах.
Ранее Следственный комитет России установил факты участия в военных действиях на стороне киевского режима наемников из более чем 70 стран мира. В основном – из Европы и Америки, проводящих наиболее активную антироссийскую политику, подчеркнул глава СК Александр Бастрыкин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Наемники из 70 стран воюют на стороне киевского режима – СК
ВСУ потеряли в зоне спецоперации еще 500 боевиков
Армия России разбила пункт управления и ремонтную базу ВСУ
 
СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовостиСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11Когда может наступить переломный момент в спецоперации – прогноз
18:01Ракеты Storm Shadow для Киева: чем опасны и смогут ли наши ПВО их сбить
17:51РНКБ предлагает открытие вкладов и счетов в юанях
17:43Разбой и изнасилование: жителя Севастополя отправили в колонию на 15 лет
17:21Выскочил на дорогу: в Керчи машина сбила 11-летнего мальчика
17:09В Симферополе открыли мемориальную доску в память о герое спецоперации
16:28Погиб в боях за Артемовск: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер"
15:55Разбитые склады ВСУ и около 550 погибших боевиков – ход спецоперации
15:45Каким будет лето в Крыму
15:28Крупные хищения и взятки: в Крыму будут судить экс-главу села
15:25В Крыму санинспектору грозит 12 лет тюрьмы за взятку – ФСБ
15:17Российские ПВО сбили украинский Су-25, снаряды HIMARS и 12 дронов
15:08В Севастополе подростка осудят за ДТП с тяжелыми последствиями
14:57ВСУ потеряли 230 военных и наемников на Донецком направлении - Минобороны
14:40Склад с боеприпасами ВСУ уничтожен в Херсоне
14:12Кем в Киеве заменят бюсты Пушкина, Менделеева, Ломоносова и Горького
13:57В центре Милана прогремел взрыв
13:21Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине
12:52Угрожали жене: СБУ пыталась завербовать первого замминистра МЧС ДНР
11:43Устроили ДТП и ограбили: 29-летний крымчанин пойдет под суд за разбой
Лента новостейМолния