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ВСУ потеряли 230 военных и наемников на Донецком направлении - Минобороны
ВСУ потеряли 230 военных и наемников на Донецком направлении - Минобороны - РИА Новости Крым, 11.05.2023
ВСУ потеряли 230 военных и наемников на Донецком направлении - Минобороны
Российские войска в ходе проведения спецоперации уничтожили на Донецком направлении до 230 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также иностранных... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T14:57
2023-05-11T14:57
2023-05-11T14:58
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе проведения спецоперации уничтожили на Донецком направлении до 230 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.Всего за минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 123 районах.Ранее Следственный комитет России установил факты участия в военных действиях на стороне киевского режима наемников из более чем 70 стран мира. В основном – из Европы и Америки, проводящих наиболее активную антироссийскую политику, подчеркнул глава СК Александр Бастрыкин.Читайте также на РИА Новости Крым:Наемники из 70 стран воюют на стороне киевского режима – СКВСУ потеряли в зоне спецоперации еще 500 боевиковАрмия России разбила пункт управления и ремонтную базу ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230511/sklad-s-boepripasami-vsu-unichtozhen-v-khersone-1128666381.html
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр)
ВСУ потеряли 230 военных и наемников на Донецком направлении - Минобороны
Минобороны: до 230 военных ВСУ и наемников уничтожено на Донецком направлении
14:57 11.05.2023 (обновлено: 14:58 11.05.2023)