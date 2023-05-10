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ВСУ потеряли в зоне спецоперации еще 500 боевиков

ВСУ потеряли в зоне спецоперации еще 500 боевиков - РИА Новости Крым, 10.05.2023

ВСУ потеряли в зоне спецоперации еще 500 боевиков

Вооруженные силы России за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции уничтожили около 500 украинских военнослужащих и наемников, а также значительное... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T16:07

2023-05-10T16:07

2023-05-10T16:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции уничтожили около 500 украинских военнослужащих и наемников, а также значительное количество военной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ход боев на Купянском направленииУдарами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка, Синьковка, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области. Здесь же разбиты пять украинских диверсионно-разведывательных групп."Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, одна самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении ведомства.Обстановка на Красном ЛиманеАвиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесли удары по украинским силам возле сел Старый Караван, Терны Донецкой Народной Республики, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики."За сутки здесь уничтожено около 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20", - перечислили в Минобороны.Ситуация на Донецком направленииШтурмовые отряды продолжали наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах. Всего авиация совершила 10 самолетовылетов и два вертолетовылета.Всего за сутки на этом направлении уничтожено более 240 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Что происходит на Южно-Донецком и Запорожском направленияхВ этих районах спецоперации работает группировка войск "Восток". Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское, Водяное (ДНР) и Орехов Запорожской области. Пресечены действия группы украинских диверсантов."Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 70 украинских военнослужащих, командно-штабная машина, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и гаубица "Мста-Б", - добавили в ведомстве.А на Херсонском направлении за сутки уничтожено порядка 80 украинских военнослужащих и военная техника.Работа авиации и ПВОСредствами противовоздушной обороны в районе города Изюм Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 420 самолетов, 230 вертолетов, 4062 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9067 танков и другие виды боевой техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила пункт управления и ремонтную базу ВСУШесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВОГотовил покушение и теракты – на Запорожье задержан диверсант

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сво, министерство обороны рф, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, армия и флот