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Армия России разбила пункт управления и ремонтную базу ВСУ - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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Армия России разбила пункт управления и ремонтную базу ВСУ
Армия России разбила пункт управления и ремонтную базу ВСУ - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Армия России разбила пункт управления и ремонтную базу ВСУ
Российские военные в Запорожской области поразили пункт ремонта и восстановления военной техники 65-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T15:27
2023-05-10T15:27
сво
министерство обороны рф
запорожская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Российские военные в Запорожской области поразили пункт ремонта и восстановления военной техники 65-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также возле населенного пункта Петровское (ДНР) поражен пункт управления 107-й украинской бригады территориальной обороны. Кроме того, возле Кизомыса Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады теробороны ВСУ, а около Белокузьминовки - склад ракетно-артиллерийского вооружения.Всего за сутки российские военные поразили 98 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 119 районах.Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы нанесли удар по пунктам временной дислокации резервов противника и складам боеприпасов, цели удара достигнуты. В результате действий пресечено выдвижение украинских сил, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска уничтожили склад боеприпасов "Правого сектора"*Минобороны сообщило о ночном ударе по резервам и складам ВСУ"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионах*террористическая и экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
https://crimea.ria.ru/20230510/boytsa-vsu-i-dvoikh-azovtsev-osudyat-za-rasstrel-mirnykh-zhiteley-mariupolya-1128630922.html
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сво, министерство обороны рф, запорожская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, херсонская область, новости
Армия России разбила пункт управления и ремонтную базу ВСУ

Минобороны: военные поразили пункт ремонта военной техники ВСУ в Запорожской области

15:27 10.05.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Российские военные в Запорожской области поразили пункт ремонта и восстановления военной техники 65-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Также возле населенного пункта Петровское (ДНР) поражен пункт управления 107-й украинской бригады территориальной обороны. Кроме того, возле Кизомыса Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады теробороны ВСУ, а около Белокузьминовки - склад ракетно-артиллерийского вооружения.
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Всего за сутки российские военные поразили 98 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 119 районах.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы нанесли удар по пунктам временной дислокации резервов противника и складам боеприпасов, цели удара достигнуты. В результате действий пресечено выдвижение украинских сил, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий.
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*террористическая и экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
 
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