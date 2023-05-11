https://crimea.ria.ru/20230511/sklad-s-boepripasami-vsu-unichtozhen-v-khersone-1128666381.html

Склад с боеприпасами ВСУ уничтожен в Херсоне

Склад с боеприпасами ВСУ уничтожен в Херсоне - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Склад с боеприпасами ВСУ уничтожен в Херсоне

В промышленной зоне Херсона уничтожен склад со снарядами украинской армии для реактивных систем залпового огня (РСЗО), гаубиц и минометов, сообщили в... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T14:40

2023-05-11T14:40

2023-05-11T14:44

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В промышленной зоне Херсона уничтожен склад со снарядами украинской армии для реактивных систем залпового огня (РСЗО), гаубиц и минометов, сообщили в Минобороны.Подразделение ВСУ потеряли 18 человек, 12 получили ранения."Ночью по промышленной зоне в Херсоне был нанесен артиллерийский удар по складу с боеприпасами", – сообщили в ведомстве.Уточняется, что в результате удара уничтожены ракеты к РСЗО "Ольха", а также боеприпасы к гаубицам 2А65 "Мста-Б", снаряды к 122-мм гаубицам Д-30 и мины для минометов.В результате огневого поражения из строя выведено семь единиц техники ВСУ, уточнили в Минобороны. Еще четверо украинских военнослужащих были уничтожены и трое ранены в результате артиллерийского удара российских войск по расположению расчета артподразделения ВСУ в районе села Степановка Херсонской области."Была уничтожена 152-мм гаубица "Мста-Б" с боекомплектом", – уточнили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли в зоне спецоперации еще 500 боевиковНаемники из 70 стран воюют на стороне киевского режима – СКРоссийские ПВО сбили украинский самолет под Херсоном

https://crimea.ria.ru/20230509/minoborony-soobschilo-o-nochnom-udare-po-rezervam-i-skladam-vsu-1128622026.html

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