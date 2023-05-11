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Склад с боеприпасами ВСУ уничтожен в Херсоне
Склад с боеприпасами ВСУ уничтожен в Херсоне - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Склад с боеприпасами ВСУ уничтожен в Херсоне
В промышленной зоне Херсона уничтожен склад со снарядами украинской армии для реактивных систем залпового огня (РСЗО), гаубиц и минометов, сообщили в... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T14:40
2023-05-11T14:40
2023-05-11T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В промышленной зоне Херсона уничтожен склад со снарядами украинской армии для реактивных систем залпового огня (РСЗО), гаубиц и минометов, сообщили в Минобороны.Подразделение ВСУ потеряли 18 человек, 12 получили ранения."Ночью по промышленной зоне в Херсоне был нанесен артиллерийский удар по складу с боеприпасами", – сообщили в ведомстве.Уточняется, что в результате удара уничтожены ракеты к РСЗО "Ольха", а также боеприпасы к гаубицам 2А65 "Мста-Б", снаряды к 122-мм гаубицам Д-30 и мины для минометов.В результате огневого поражения из строя выведено семь единиц техники ВСУ, уточнили в Минобороны. Еще четверо украинских военнослужащих были уничтожены и трое ранены в результате артиллерийского удара российских войск по расположению расчета артподразделения ВСУ в районе села Степановка Херсонской области."Была уничтожена 152-мм гаубица "Мста-Б" с боекомплектом", – уточнили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли в зоне спецоперации еще 500 боевиковНаемники из 70 стран воюют на стороне киевского режима – СКРоссийские ПВО сбили украинский самолет под Херсоном
https://crimea.ria.ru/20230509/minoborony-soobschilo-o-nochnom-udare-po-rezervam-i-skladam-vsu-1128622026.html
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херсон, всу (вооруженные силы украины), потери всу , оружие, вооруженные силы россии, сво, новости, министерство обороны рф, новости
Склад с боеприпасами ВСУ уничтожен в Херсоне
Артиллерия России уничтожила в Херсоне склад боеприпасов ВСУ для "Ольхи" и гаубиц "Мста-Б"
14:40 11.05.2023 (обновлено: 14:44 11.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В промышленной зоне Херсона уничтожен склад со снарядами украинской армии для реактивных систем залпового огня (РСЗО), гаубиц и минометов, сообщили в Минобороны.
Подразделение ВСУ потеряли 18 человек, 12 получили ранения.
"Ночью по промышленной зоне в Херсоне был нанесен артиллерийский удар по складу с боеприпасами", – сообщили в ведомстве.
Уточняется, что в результате удара уничтожены ракеты к РСЗО "Ольха", а также боеприпасы к гаубицам 2А65 "Мста-Б", снаряды к 122-мм гаубицам Д-30 и мины для минометов.
В результате огневого поражения из строя выведено семь единиц техники ВСУ, уточнили в Минобороны.
Еще четверо украинских военнослужащих были уничтожены и трое ранены в результате артиллерийского удара российских войск по расположению расчета артподразделения ВСУ в районе села Степановка Херсонской области.
"Была уничтожена 152-мм гаубица "Мста-Б" с боекомплектом", – уточнили в Минобороны.
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