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Движение по трассе в Судак ограничили до 25 мая

Движение по трассе в Судак ограничили до 25 мая - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Движение по трассе в Судак ограничили до 25 мая

В Крыму до 25 мая ограничили движение транспорта на трассе Судак – Солнечная Долина. Об этом предупредили в Службе автомобильных дорог РК. РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T12:26

2023-05-06T12:26

2023-05-06T12:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Крыму до 25 мая ограничили движение транспорта на трассе Судак – Солнечная Долина. Об этом предупредили в Службе автомобильных дорог РК.Отмечается, что запрет связан с реконструкцией дорожного полотна."Временное ограничение на движение транспортных средств вводится на автомобильной дороге Судак – Миндальное – Солнечная долина на участке от мыса Алчак (3 км автомобильной дороги) до села Миндальное. На данном участке установлены соответствующие дорожные знаки.", - уточнили в сообщении.Служба автодорог Крыма просит водителей учитывать ремонтные работы на данном участке пути, выстраивая маршрут.Ранее власти Крыма определили подрядчиков капитального ремонта четырех дорог в трех муниципалитетах республики на общую сумму более 109 млн рублей, в число которых вошла и трасса Судак - Солнечная Долина. В соответствии с документами, дорогу капитально отремонтируют в ноябре 2023 года. Подрядчиком по контракту определена фирма "Агрий", стоимость работ – 373,5 млн рублей.Всего же в ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. К 2025 году долю нормативного состояния крымских магистралей регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. Для сравнения: в 2014 году только 15% всех трасс Крыма соответствовали данным требованиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срокаКак идет строительство трассы в обход Симферополя – ВИДЕО"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтранс

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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