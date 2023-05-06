Движение по трассе в Судак ограничили до 25 мая
Движение транспорта по трассе Судак – Солнечная Долина ограничено до 25 мая из-за ремонта
© РИА Новости Крым . Алина БогадицаУчасток дороги на Судак. Архивное фото
© РИА Новости Крым . Алина Богадица
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Крыму до 25 мая ограничили движение транспорта на трассе Судак – Солнечная Долина. Об этом предупредили в Службе автомобильных дорог РК.
Отмечается, что запрет связан с реконструкцией дорожного полотна.
"Временное ограничение на движение транспортных средств вводится на автомобильной дороге Судак – Миндальное – Солнечная долина на участке от мыса Алчак (3 км автомобильной дороги) до села Миндальное. На данном участке установлены соответствующие дорожные знаки.", - уточнили в сообщении.
Служба автодорог Крыма просит водителей учитывать ремонтные работы на данном участке пути, выстраивая маршрут.
© Служба автомобильных дорог КрымаСхема ограничения движения по дороге Судак-Миндальное-Солнечная долина
© Служба автомобильных дорог Крыма
Схема ограничения движения по дороге Судак-Миндальное-Солнечная долина
Ранее власти Крыма определили подрядчиков капитального ремонта четырех дорог в трех муниципалитетах республики на общую сумму более 109 млн рублей, в число которых вошла и трасса Судак - Солнечная Долина. В соответствии с документами, дорогу капитально отремонтируют в ноябре 2023 года. Подрядчиком по контракту определена фирма "Агрий", стоимость работ – 373,5 млн рублей.
Всего же в ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. К 2025 году долю нормативного состояния крымских магистралей регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. Для сравнения: в 2014 году только 15% всех трасс Крыма соответствовали данным требованиям.
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