https://crimea.ria.ru/20230413/v-krymu-na-remont-dorog-napravyat-esche-100-mln-rubley--gde-i-chto-pochinyat-1128138248.html

В Крыму на ремонт дорог направят еще 100 млн рублей – где и что починят

В Крыму на ремонт дорог направят еще 100 млн рублей – где и что починят - РИА Новости Крым, 12.04.2023

В Крыму на ремонт дорог направят еще 100 млн рублей – где и что починят

Власти Крыма определили подрядчиков капитального ремонта четырех дорог в трех муниципалитетах республики на общую сумму более 109 млн рублей. Соответствующие... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-13T07:36

2023-04-13T07:36

2023-04-12T23:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Власти Крыма определили подрядчиков капитального ремонта четырех дорог в трех муниципалитетах республики на общую сумму более 109 млн рублей. Соответствующие распоряжения главы Крыма опубликованы на официальном правительственном портале. В соответствии с документами, в ноябре 2023 года капитально отремонтируют дорогу Судак – Миндальное – Солнечная Долина. Подрядчиком по контракту определена фирма "Агрий", стоимость работ – 373,5 млн рублей.Другим распоряжением определен подрядчик, который проведет капремонт двух дорог в Симферополе: по улице Марьинской – на 19,7 млн рублей, и по улице Лунной – на 47,4 миллиона. Эти работы до конца 2023 года выполнит фирма "Крым-Магистраль".Еще 5,4 млн рублей предусмотрены на капремонт участка дороги, соединяющей Черноморское и Воинку в Черноморском районе Крыма. Эти работы до конца года выполнит акционерное общество "ВАД".Заказчиком всех работ выступает Служба автомобильных дорог Крыма, подрядчики получат аванс в размере 30% от стоимости контрактов.Ранее крымский минтранс сообщал, что в ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. К 2025 году долю нормативного состояния крымских магистралей регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. Для сравнения: в 2014 году только 15% всех трасс Крыма соответствовали данным требованиям. Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт улиц в Симферополе: сколько сделали и сколько потратилиВ Севастополе за девять лет починили более полутысячи дорогАксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезон

https://crimea.ria.ru/20230322/iz-krasnodara-v-krym-za-dva-chasa-kogda-dostroyat-novuyu-dorogu-1127694917.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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