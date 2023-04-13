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В Крыму на ремонт дорог направят еще 100 млн рублей – где и что починят - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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В Крыму на ремонт дорог направят еще 100 млн рублей – где и что починят
В Крыму на ремонт дорог направят еще 100 млн рублей – где и что починят - РИА Новости Крым, 12.04.2023
В Крыму на ремонт дорог направят еще 100 млн рублей – где и что починят
Власти Крыма определили подрядчиков капитального ремонта четырех дорог в трех муниципалитетах республики на общую сумму более 109 млн рублей. Соответствующие... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-13T07:36
2023-04-12T23:31
ситуация на дорогах крыма
крым
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
новости крыма
служба автомобильных дорог республики крым
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Власти Крыма определили подрядчиков капитального ремонта четырех дорог в трех муниципалитетах республики на общую сумму более 109 млн рублей. Соответствующие распоряжения главы Крыма опубликованы на официальном правительственном портале. В соответствии с документами, в ноябре 2023 года капитально отремонтируют дорогу Судак – Миндальное – Солнечная Долина. Подрядчиком по контракту определена фирма "Агрий", стоимость работ – 373,5 млн рублей.Другим распоряжением определен подрядчик, который проведет капремонт двух дорог в Симферополе: по улице Марьинской – на 19,7 млн рублей, и по улице Лунной – на 47,4 миллиона. Эти работы до конца 2023 года выполнит фирма "Крым-Магистраль".Еще 5,4 млн рублей предусмотрены на капремонт участка дороги, соединяющей Черноморское и Воинку в Черноморском районе Крыма. Эти работы до конца года выполнит акционерное общество "ВАД".Заказчиком всех работ выступает Служба автомобильных дорог Крыма, подрядчики получат аванс в размере 30% от стоимости контрактов.Ранее крымский минтранс сообщал, что в ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. К 2025 году долю нормативного состояния крымских магистралей регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. Для сравнения: в 2014 году только 15% всех трасс Крыма соответствовали данным требованиям. Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт улиц в Симферополе: сколько сделали и сколько потратилиВ Севастополе за девять лет починили более полутысячи дорогАксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезон
https://crimea.ria.ru/20230322/iz-krasnodara-v-krym-za-dva-chasa-kogda-dostroyat-novuyu-dorogu-1127694917.html
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крым, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, новости крыма, служба автомобильных дорог республики крым, транспорт, общество
В Крыму на ремонт дорог направят еще 100 млн рублей – где и что починят

В Крыму на капитальный ремонт четырех дорог выделили сто миллионов рублей

07:36 13.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе
Капитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Власти Крыма определили подрядчиков капитального ремонта четырех дорог в трех муниципалитетах республики на общую сумму более 109 млн рублей. Соответствующие распоряжения главы Крыма опубликованы на официальном правительственном портале.
В соответствии с документами, в ноябре 2023 года капитально отремонтируют дорогу Судак – Миндальное – Солнечная Долина. Подрядчиком по контракту определена фирма "Агрий", стоимость работ – 373,5 млн рублей.
Другим распоряжением определен подрядчик, который проведет капремонт двух дорог в Симферополе: по улице Марьинской – на 19,7 млн рублей, и по улице Лунной – на 47,4 миллиона. Эти работы до конца 2023 года выполнит фирма "Крым-Магистраль".
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Еще 5,4 млн рублей предусмотрены на капремонт участка дороги, соединяющей Черноморское и Воинку в Черноморском районе Крыма. Эти работы до конца года выполнит акционерное общество "ВАД".
Заказчиком всех работ выступает Служба автомобильных дорог Крыма, подрядчики получат аванс в размере 30% от стоимости контрактов.
Ранее крымский минтранс сообщал, что в ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. К 2025 году долю нормативного состояния крымских магистралей регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. Для сравнения: в 2014 году только 15% всех трасс Крыма соответствовали данным требованиям.
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