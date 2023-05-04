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В центре Севастополя снова громко: что происходит
В центре Севастополя снова громко: что происходит - РИА Новости Крым, 04.05.2023
В центре Севастополя снова громко: что происходит
Вечером в четверг в Севастополе проходит тренировка систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T18:19
2023-05-04T18:19
2023-05-04T18:21
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новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
общество
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пво
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Вечером в четверг в Севастополе проходит тренировка систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее 4 мая Развожаев предупреждал, что с 11 до 14 часов в районе улицы Генерала Жидилова сотрудники МЧС России снимали социальную рекламу с применением дымовых и звуковых эффектов.В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, общество, армия и флот, пво, учения
В центре Севастополя снова громко: что происходит
Развожаев: громкие звуки в центре Севастополя связаны с тренировками систем ПВО
18:19 04.05.2023 (обновлено: 18:21 04.05.2023)