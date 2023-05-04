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В центре Севастополя снова громко: что происходит

В центре Севастополя снова громко: что происходит - РИА Новости Крым, 04.05.2023

В центре Севастополя снова громко: что происходит

Вечером в четверг в Севастополе проходит тренировка систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T18:19

2023-05-04T18:19

2023-05-04T18:21

севастополь

михаил развожаев

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

общество

армия и флот

пво

учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Вечером в четверг в Севастополе проходит тренировка систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее 4 мая Развожаев предупреждал, что с 11 до 14 часов в районе улицы Генерала Жидилова сотрудники МЧС России снимали социальную рекламу с применением дымовых и звуковых эффектов.В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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