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В центре Севастополя снова громко: что происходит - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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В центре Севастополя снова громко: что происходит
В центре Севастополя снова громко: что происходит - РИА Новости Крым, 04.05.2023
В центре Севастополя снова громко: что происходит
Вечером в четверг в Севастополе проходит тренировка систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T18:19
2023-05-04T18:21
севастополь
михаил развожаев
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Вечером в четверг в Севастополе проходит тренировка систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее 4 мая Развожаев предупреждал, что с 11 до 14 часов в районе улицы Генерала Жидилова сотрудники МЧС России снимали социальную рекламу с применением дымовых и звуковых эффектов.В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, общество, армия и флот, пво, учения
В центре Севастополя снова громко: что происходит

Развожаев: громкие звуки в центре Севастополя связаны с тренировками систем ПВО

18:19 04.05.2023 (обновлено: 18:21 04.05.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости . Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Вечером в четверг в Севастополе проходит тренировка систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в центре города - это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение), и тренировка наших систем ПВО", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее 4 мая Развожаев предупреждал, что с 11 до 14 часов в районе улицы Генерала Жидилова сотрудники МЧС России снимали социальную рекламу с применением дымовых и звуковых эффектов.
В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.
 
СевастопольМихаил РазвожаевНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоАрмия и флотПВОУчения
 
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