https://crimea.ria.ru/20230504/glavnye-novosti-kryma-4-maya-1128543674.html

Главные новости Крыма: 4 мая

Главные новости Крыма: 4 мая - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Главные новости Крыма: 4 мая

РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T21:57

2023-05-04T21:57

2023-05-04T21:57

крым

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Росводресурсах оценили ситуацию с водой в Крыму. Из Геническа в Крым запустят одну пару поездов по гибкому графику. Аксенов объявил выговор двум министрам за незнание "серых зон". Гоцанюк назвал сроки завершения работ на набережной Терешковой в Евпатории. Экс-глава крымского управления Ростехнадзора получил уголовное дело за взятку. О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.В Севастополе сбит беспилотникВечером 4 мая российские системы ПВО отразили атаку украинского беспилотника над аэродромом Бельбек в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Очередная атака на Севастополь. Около 19:00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек", - уточнил губернатор в своем Telegram и добавил, что разрушений объектов нет, в городе все спокойно.Аксенов побывал в зоне СВОГлава Крыма Сергей Аксенов в преддверии Дня Победы побывал в зоне спецоперации. Он передал бойцам награды, а также необходимое военное снаряжение."Передали награды нашим крымским подразделениям. С учетом высокой активности артиллерии, людей не собираем сегодня в одном месте", - пояснил Аксенов в своем Telegram-канале.Также глава Крыма поздравил бойцов с приближающимся 9 Мая, вручил военным госнаграды.Воды Крыму хватитВ новом поливном сезоне Крым получит сто миллионов кубометров днепровской воды, "водный стресс" полуостров давно преодолел, в том числе благодаря запуску Северо-Крымского канала. Об этом сообщил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов."Сейчас можно с уверенностью говорить, что Крым вышел из "водного стресса", - сказал он.Набережную в Евпатории отремонтируютРемонт набережной Терешковой в Евпатории завершится до конца текущего года, сейчас работы выполнены почти на половину, сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк."Необходимые работы ведутся. Общая готовность набережной Терешковой с прилегающим сквером Караева с берегоукрепительными работами составляет более 45%. Контрактными условиями предусмотрено завершить работы и ввести объект в эксплуатацию до 15 декабря 2023 года", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.Выговор крымским министрамМинистру спорта Крыма Ольге Торубаровой и главе регионального минздрава Константину Скорупскому объявили выговор за то, что не обходят "подконтрольную территорию лично" и не знают "серых зон". Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Не раз говорил, что руководители министерств, ведомств и администраций муниципальных образований должны контролировать ситуацию на местах, обойти подконтрольную территорию лично, знать все "серые зоны", - написал он в своем Telegram-канале.Геническ и Джанкой свяжут ж/д сообщениемИз Геническа в Джанкой на первом этапе запустят одну пару поездов и курсировать они будут по гибкому графику, однако при востребованности маршрута количество составов может быть увеличено. Об этом РИА Новости Крым рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."На первом этапе планируется запуск одной пары поездов с отправлением утром от железнодорожной станции Геническ, через станцию Новоалексеевка и до станции Джанкой. Остановки планируется осуществлять только в этих населенных пунктах. Точное расписание уточняется, будет задействован один железнодорожный состав. В дальнейшем, при условии увеличения пассажиропотока, планируется открытие дополнительного времени отправления", - сказал он.И уточнил, что график будет гибким и может корректироваться с учетом пожеланий местных жителей.Попался на крупной взяткеСотрудники ФСБ выявили факт получения взятки в особо крупном размере экс-руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Крыму и Севастополю, сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю."Установлено, что должностное лицо, в чьи полномочия входило, в том числе осуществление контроля над деятельностью компании "Крымэнерго", оказало содействие совладельцу элитного жилого комплекса в Гурзуфе в ускоренном подключении объекта к электросетям. За это главе ведомства были переданы права на одну из квартир комплекса площадью 96,5 кв. м, которую чиновник оформил на свою родственницу. Стоимость незаконно полученного жилья составила 5,7 млн рублей", - сказано в сообщении.

https://crimea.ria.ru/20230504/nad-aerodromom-belbek-v-sevastopole-sbit-bespilotnik-1128542050.html

https://crimea.ria.ru/20230504/stress-preodolen-chto-v-krymu-s-vodnymi-zapasami-1128530150.html

https://crimea.ria.ru/20230504/aksenov-obyavil-vygovor-dvum-ministram-za-neznanie-serykh-zon-1128528464.html

https://crimea.ria.ru/20230504/elektrichki-iz-genicheska-v-krym-grafik-tsena-biletov-i-lgoty-1128527475.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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