https://crimea.ria.ru/20230504/kogda-zavershat-remont-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii-1128535138.html

Когда завершат ремонт набережной Терешковой в Евпатории

Когда завершат ремонт набережной Терешковой в Евпатории - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Когда завершат ремонт набережной Терешковой в Евпатории

Ремонт набережной Терешковой в Евпатории завершится до конца текущего года, сейчас работы выполнены почти на половину, сообщил в четверг глава правительства... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T15:44

2023-05-04T15:44

2023-05-04T15:44

набережная терешковой

евпатория

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юрий гоцанюк

совет министров рк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Ремонт набережной Терешковой в Евпатории завершится до конца текущего года, сейчас работы выполнены почти на половину, сообщил в четверг глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.45 процентов готовностиПо его данным, сейчас на объекте работают 73 строителя. К этому времени они демонтировали старое покрытие и продолжают укладку нового, возводят подпорные стены набережной и гидротехнические сооружения, обустраивают фонтан. Работы идут по графику.История вопросаПроект реконструкции набережной Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкцию планировалось завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект многострадального объекта федеральной целевой программы пригласили ООО "Гидротехника". Стоимость работ оценили в 16,13 млн рублей. По словам замминистра строительства Крыма Александра Резникова, в июле прошлого года был заключен контракт на реконструкцию набережной с новым подрядчиком. Стоимость договора составила 1,6 млрд рублей. Возобновлению реконструкции предшествовал ряд технических экспертиз и обследований по качеству и объему работ, которые были выполнены предыдущей подрядной организацией.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории – властиЧасть набережной Терешковой пообещали открыть к курортному сезонуРемонт набережной Терешковой в Евпатории будут контролировать онлайн

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

набережная терешковой, евпатория, городская среда, крым, новости крыма, новости, юрий гоцанюк, совет министров рк, александр резников, реализация фцп в крыму и севастополе