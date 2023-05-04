https://crimea.ria.ru/20230504/kogda-zavershat-remont-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii-1128535138.html
Когда завершат ремонт набережной Терешковой в Евпатории
Когда завершат ремонт набережной Терешковой в Евпатории - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Когда завершат ремонт набережной Терешковой в Евпатории
Ремонт набережной Терешковой в Евпатории завершится до конца текущего года, сейчас работы выполнены почти на половину, сообщил в четверг глава правительства... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T15:44
2023-05-04T15:44
2023-05-04T15:44
набережная терешковой
евпатория
городская среда
крым
новости крыма
новости
юрий гоцанюк
совет министров рк
александр резников
реализация фцп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0a/1124464542_0:62:1024:638_1920x0_80_0_0_70fe2b8d47fddd710dae2e3ca7271189.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Ремонт набережной Терешковой в Евпатории завершится до конца текущего года, сейчас работы выполнены почти на половину, сообщил в четверг глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.45 процентов готовностиПо его данным, сейчас на объекте работают 73 строителя. К этому времени они демонтировали старое покрытие и продолжают укладку нового, возводят подпорные стены набережной и гидротехнические сооружения, обустраивают фонтан. Работы идут по графику.История вопросаПроект реконструкции набережной Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкцию планировалось завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект многострадального объекта федеральной целевой программы пригласили ООО "Гидротехника". Стоимость работ оценили в 16,13 млн рублей. По словам замминистра строительства Крыма Александра Резникова, в июле прошлого года был заключен контракт на реконструкцию набережной с новым подрядчиком. Стоимость договора составила 1,6 млрд рублей. Возобновлению реконструкции предшествовал ряд технических экспертиз и обследований по качеству и объему работ, которые были выполнены предыдущей подрядной организацией.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории – властиЧасть набережной Терешковой пообещали открыть к курортному сезонуРемонт набережной Терешковой в Евпатории будут контролировать онлайн
евпатория
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0a/1124464542_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_70cb7eb11264defa8cbaac92c0d342e0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
набережная терешковой, евпатория, городская среда, крым, новости крыма, новости, юрий гоцанюк, совет министров рк, александр резников, реализация фцп в крыму и севастополе
Когда завершат ремонт набережной Терешковой в Евпатории
Гоцанюк назвал сроки завершения работ на набережной Терешковой в Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Ремонт набережной Терешковой в Евпатории завершится до конца текущего года, сейчас работы выполнены почти на половину, сообщил в четверг глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
45 процентов готовности
"Необходимые работы ведутся. Общая готовность набережной Терешковой с прилегающим сквером Караева с берегоукрепительными работами составляет более 45%. Контрактными условиями предусмотрено завершить работы и ввести объект в эксплуатацию до 15 декабря 2023 года", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его данным, сейчас на объекте работают 73 строителя. К этому времени они демонтировали старое покрытие и продолжают укладку нового, возводят подпорные стены набережной и гидротехнические сооружения, обустраивают фонтан. Работы идут по графику.
История вопроса
Проект реконструкции набережной Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.
Реконструкцию планировалось завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.
Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект многострадального объекта федеральной целевой программы пригласили ООО "Гидротехника". Стоимость работ оценили в 16,13 млн рублей. По словам замминистра строительства Крыма Александра Резникова, в июле прошлого года был заключен контракт на реконструкцию набережной с новым подрядчиком. Стоимость договора составила 1,6 млрд рублей. Возобновлению реконструкции предшествовал ряд технических экспертиз и обследований по качеству и объему работ, которые были выполнены предыдущей подрядной организацией.
Читайте также на РИА Новости Крым: