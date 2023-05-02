https://crimea.ria.ru/20230502/glavnye-novosti-kryma-2-maya-1128493751.html

Главные новости Крыма: 2 мая

Главные новости Крыма: 2 мая - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Главные новости Крыма: 2 мая

Средства от продажи активов иностранных резидентов передадут Крыму. В Севастополе раскрыли план приуроченных ко Дню Победы мероприятий. В Минтрансе назвали даты РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T21:43

2023-05-02T21:43

2023-05-02T21:43

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CИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Средства от продажи активов иностранных резидентов передадут Крыму. В Севастополе раскрыли план приуроченных ко Дню Победы мероприятий. В Минтрансе назвали даты старта рейсы "Кометы" и "Князя Владимира" из Крыма. Синоптики предупредили о заморозках в майском Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Поддержка турсектора КрымаМинэкономразвития направит на поддержку турбизнеса в Крыму 2,7 млрд рублей."У нас поступило почти четыре миллиарда рублей от продажи активов иностранных резидентов по линии министерства экономического развития. По вашему поручению мы направим часть этих денег, а именно 2,7 млрд рублей, на поддержку турбизнеса Крыма", - сообщил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства глава минэкономразвития Максим Решетников.Как Севастополь встретит День ПобедыВ Севастополе ко Дню Победы запланировано более 150 мероприятий."Общий план весь готов, в том числе переданный Черноморским флотом. Совместно проработали и объединили все мероприятия. Анонсы будут размещены дополнительно накануне дня проведения мероприятий. Это связано с дополнительными мерами безопасности", – сообщилгубернатор Михаил Развожаев.Уточняется, что традиционная акция "Парад во двор ветерану" также пройдет по отдельному графику.Морские круизы из Сочи в Крым запустят в июнеО старте морских круизов на лайнере "Князь Владимир" по маршруту Сочи – Крым в ходе совещания с участием президента Владимира Путина сообщил первый замминистра транспорта России Андрей Костюк."С июня запланирован запуск круизного маршрута из Сочи в Крым на круизном лайнере "Князь Владимир. Также ожидается, что будут востребованы перевозки морскими скоростными судами типа "Комета" на маршрутах "Ялта – Севастополь" и "Грифон" между Сочи и Геленджиком, которые уже с 1 мая работают на морских линиях в Черном море", – сообщилКостюк.На Крым идут заморозкиГлавное управление МЧС России по Крыму объявило штормовое предупреждение на среду, 3 мая, из-за заморозков на почве."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 3 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов", - говорится в сообщении.В этой связи возрастает вероятность повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, а также цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. Кроме того, в регионе прогнозируются сильные осадки и усиление ветра до 25 м/с.

https://crimea.ria.ru/20230502/bolee-150-meropriyatiy-chto-v-sevastopole-predlozhat-vmesto-parada-k-9-maya-1128486852.html

https://crimea.ria.ru/20230502/v-krym-opyat-idut-zamorozki---obyavleno-shtormovoe-1128474970.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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