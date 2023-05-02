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Штормовой ветер и дожди могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма
Штормовой ветер и дожди могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Штормовой ветер и дожди могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма
Работа систем жизнеобеспечения и транспорта в Крыму может быть нарушена из-за прогнозируемых осадков и ветра с порывами до 25 метров в секунду. Об этом... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T14:24
2023-05-02T14:24
2023-05-02T14:27
крым
штормовое предупреждение
погода
погода в крыму
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
транспорт
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Работа систем жизнеобеспечения и транспорта в Крыму может быть нарушена из-за прогнозируемых осадков и ветра с порывами до 25 метров в секунду. Об этом предупредили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.Республиканский главк МЧС ранее объявил штормовое предупреждение из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках до 1,5 метров. Кроме того, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 3 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до - 2 градусов. В связи с этим есть высокая вероятность чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур.По информации центра погоды ФОБОС, первая половина этой недели в Крыму будет дождливой и прохладной, однако к четвергу распогодится и на полуостров вернется 20-градусное тепло.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, штормовое предупреждение, погода, погода в крыму, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), транспорт, морской транспорт
Штормовой ветер и дожди могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма
МЧС: штормовой ветер и дожди могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма
14:24 02.05.2023 (обновлено: 14:27 02.05.2023)