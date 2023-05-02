https://crimea.ria.ru/20230502/shtormovoy-veter-i-dozhdi-mogut-narushit-sistemy-zhizneobespecheniya-kryma-1128481838.html

Штормовой ветер и дожди могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма

Штормовой ветер и дожди могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Штормовой ветер и дожди могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма

Работа систем жизнеобеспечения и транспорта в Крыму может быть нарушена из-за прогнозируемых осадков и ветра с порывами до 25 метров в секунду. Об этом... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T14:24

2023-05-02T14:24

2023-05-02T14:27

крым

штормовое предупреждение

погода

погода в крыму

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

транспорт

морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Работа систем жизнеобеспечения и транспорта в Крыму может быть нарушена из-за прогнозируемых осадков и ветра с порывами до 25 метров в секунду. Об этом предупредили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.Республиканский главк МЧС ранее объявил штормовое предупреждение из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках до 1,5 метров. Кроме того, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 3 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до - 2 градусов. В связи с этим есть высокая вероятность чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур.По информации центра погоды ФОБОС, первая половина этой недели в Крыму будет дождливой и прохладной, однако к четвергу распогодится и на полуостров вернется 20-градусное тепло.

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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